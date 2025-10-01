الدوحة،– أعلنت جامعة كارنيجي ميلون في قطر إقامة شراكة مع "جولوب كابيتال"، واحدة من الشركات الرائدة في إدارة الائتمان الخاص، لإطلاق النسخة الأولى من "منتدى جولوب كابيتال للأعمال والتمويل في الشرق الأوسط".

وقال البروفيسور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر: «تتحقق أكبر الإنجازات عندما تلتقي الأبحاث الأكاديمية بالخبرة العملية والمهنية. يهدف المنتدى إلى الجمع بين الدراسات الأكاديمية والخبرات العملية تحت سقف واحد ومد جسور التواصل بين الباحثين والعلماء في الجامعات من ناحية والعاملين والمهنيين في الشركات الخاصة من جهة أخرى لتبادل الأفكار والخبرات وإيجاد حلول للتحديات المعقدة في قطاع التمويل ورسم مستقبل قطاع الأعمال". وأضاف: "نحن سعداء بالشراكة مع جولوب كابيتال في تنظيم وإقامة هذا المنتدى في المنطقة".

ومن الـمُقرر أن يُعقد المنتدى في يناير 2026، بمشاركة نخبة من الأكاديميين وقادة الشركات وصُنّاع القرار في المنطقة وسيحفل بالمناقشات المكثفة عبر جلسات متخصصة تتناول مبادئ الاستثمار الإسلامي، والتحولات الاقتصادية الراهنة، والاستراتيجيات الإدارية، والممارسات التنظيمية ذات التأثير في أسواق المنطقة.

من جهته، قال لورانس جولوب، الرئيس التنفيذي لـ«جولوب كابيتال»: «تتيح الشراكة مع جامعة كارنيجي ميلون في قطر الفرصة لالتقاء القيادات والمديرين والأكاديميين في مختلف القطاعات والمجالات حول طاولة واحدة لمناقشة قضايا محورية. ونفخر بهذه الفرصة التي تؤكد على التزام جولوب كابيتال نحو المنطقة، ونثق في أن الحصيلة المعرفية للمنتدى ستنعكس إيجابًا على المجتمع الاقتصادي".

عن "جولوب كابيتال"

"جولوب كابيتال" هي شركة رائدة في التمويل المباشر وحاصلة على جوائز عدة في هذا القطاع ولها خبرة واسعة في إدارة الائتمان الخاص وتتميز بتقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوقة وجاذبة للشركات المدعومة من مؤسسات الملكية الخاصة.

تتركز خبرة الشركة في تمويل برامج استثمارية تشمل القروض المجمّعة وفرص الائتمان، وتبني الشركة شراكات طويلة الأمد تقوم على الثقة والمنفعة المتبادلة وتستقطب تعاملات متكررة مع الشركاء والرعاة والمستثمرين.

في 1 يوليو 2025، تجاوز عدد موظفي "جلوب كابيتال" 1,000 موظف، وبلغت الأصول المُدارة من قبل الشركة أكثر من 80 مليار دولار (قياسٌ إجماليٌّ للاستثمار يتضمّن التمويل بالاقتراض). ولدى الشركة مكاتب في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط. لمزيد من المعلومات golubcapital.com.

نبذة عن جامعة كارنيجي ميلون في قطر:

على مدار 125 عامًا، رسخت جامعة كارنيجي ميلون مكانتها الرائدة في الابتكار والتعاون العلمي والبحوث الأكاديمية، وبصفتها جامعة مرموقة عالميًا فإنها تتجاوز حدود التعليم التقليدي لتُحدث تأثيراً عميقاً على جميع المستويات.

في عام 2004، بدأت جامعة كارنيجي ميلون شراكة استراتيجية مع مؤسسة قطر لنقل خبرتها التعليمية الرائدة إلى منطقة الشرق الأوسط. واليوم، يدرس أكثر من 450 طالبًا للحصول على شهادات البكالوريوس في تخصصات مستقبلية تشمل الذكاء الاصطناعي، والعلوم البيولوجية، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات.

ومع نمو واتساع شبكة خريجي جامعة كارنيجي ميلون في قطر، يزداد تأثيرهم في المجتمع، إذ يشغلون مناصب مرموقة في مؤسسات رائدة وشركات مبتكرة. وهم يسعون جاهدين لتحسين العالم من حولهم على اختلاف مواقعهم وأدوارهم سواءً كانوا باحثين أو مبدعين أو رواد أعمال أو محللين أو معلمين.

-انتهى-

#بياناتشركات