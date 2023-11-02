بقيمة 300 مليون درهم

الكشف عن برج أوليفيا ريزيدنسز في فعالية مرموقة في سيزرز بالاس دبي

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: كشفت كارما للتطوير العقاري عن مشروعها السكني الفاخر الجديد برج أوليفيا ريزيدنسز، خلال حفل خاص أقيم في فندق سيزرز بالاس دبي حضره نخبة من كبار الشخصيات والمستثمرين وممثلي وسائل الإعلام.

ويعتبر أوليفيا ريزيدنسز المجتمع السكني الوحيد المجاور لجرين كوميونيتي في مجمع دبي للاستثمار 1، ويضم البرج السكني الفاخر 229 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم مع تشطيبات من الدرجة الأولى وإطلالة خلابة لكل منها، وبأسعار تبدأ من 680 ألف درهم.

ومن المقرر الانتهاء من أعمال البناء والتجهيز في الربع الثاني من عام 2026. ويتصف المشروع الجديد بموقع مميز بجوار محطة مترو والعديد من المتاجر والمطاعم ومرافق الرعاية الصحية والمدارس المعروفة.

ويرسي البرج السكني معياراً جديداً للرفاهية حيث سيتم تجهيزه بمجموعة واسعة من وسائل الراحة من ضمنها بركة سباحة كبيرة الحجم ومنتجع صحي وصالة يوجا وحديقة زن وسينما في الهواء الطلق، إضافة إلى مساحات خضراء ومروج ومنطقة مخصصة للعب للأطفال وغير ذلك الكثير.

وتميز حفل إطلاق برج أوليفيا ريزيدنسز بشاشات تفاعلية ألقت الضوء على التصميم المتطور للمشروع ووسائل الراحة التي يشتمل عليها.

كما شهد الحفل الإعلان عن خطة السداد الجديدة 10/90 الأولى من نوعها، والتي تتيح للمشتري سداد دفعة مقدمة بنسبة 10% تليها دفعات بنسبة 1% لمدة 90 شهراً. ولا تتضمن خطة السداد الجديدة دفعات معجلة، كما يمكن للمستثمرين الحصول على نسبة تصل إلى 15% من عائد الإيجار السنوي الذي لا مثيل له في أي مشروع آخر ضمن هذه الفئة.

وتعليقاً على طرح المشروع السكني الجديد، قال شاهزاد نارين ساكسينا، الرئيس التنفيذي لشركة كارما للتطوير العقاري: "يسرنا الإعلان رسمياً عن برج أوليفيا ريزيدنسز، مشروعنا الأكثر ابتكاراً حتى الآن والذي يشكل إضافة هامة للمجتمع المتميز في إمارة دبي. يوفر مشروع أوليفيا مستوى جديداً من المعيشة الفاخرة التي يمكن الحصول عليها في المدينة، مع مرونة غير مسبوقة في الدفعات على مدى 8 سنوات، والاستمتاع بالإقامة في منطقة رائعة بجوار جرين كوميونيتي النابض بالحياة، حيث يوفر أوليفيا ريزيدنسز مستوى جديداً من المعيشة الراقية في المدينة."

وأضاف شاهزاد أن برج أوليفيا ريزيدنسز عزز التزام كارما بالارتقاء بالمشهد العقاري في دبي من خلال طرح مساكن فاخرة تركز على تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء بالتعاون مع شركة ديكا لإدارة المشاريع العقارية. ويتمثل هدف الشركتين في تطوير تجارب معيشية جديدة فريدة من نوعها في مواقع رئيسية في دبي مع محفظة مشاريع قيد التنفيذ بقيمة 1.3 مليار درهم.

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نبذة عن كارما للتطوير العقاري

تعتبر كارما للتطوير العقاري، شركة لتطوير العقارات الفاخرة وتتمتع بسجل حافل يمتد لأكثر من 30 عاماً في إنشاء العقارات السكنية والتجارية الراقية في الهند والمملكة المتحدة وقبرص ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعتمد كارما على أسس راسخة من الموثوقية، وينعكس هذا المبدأ الأساسي في جميع مشاريع الشركة. كما تلتزم بتوفير مشاريع سكنية وتجارية استثنائية تعيد تعريف معايير الفخامة والجودة في قطاع العقارات.

وتضم المحفظة المتنوعة للشركة العديد من المشاريع المميزة تحت مظلة العديد من العلامات التجارية. وتم تسليم 1500 مفتاح شقة حتى الآن، ويعتبر رضا كل عائلة حصلت على مفتاح شقتها شهادة تعتز بها كارما، ودليلاً على العدد المتزايد من العملاء الذين يتطلعون للمشاركة في قصة نمو وازدهار الشركة.

وتتبنى كارما للتطوير العقاري رؤية طموحة تتمثل في خلق تجارب عقارية استثنائية للعملاء، ووضع معايير جديدة للرفاهية والابتكار في كافة المستويات.

نبذة عن ديكا العقارية

ديكا العقارية هي شركة رائدة في إدارة المشاريع العقارية. مع أكثر من 28 عاماً من الخبرة في القطاع. يشتهر فريق ديكا بتصاميم مبتكرة وتوفير بناء عالي الجودة مع الالتزام بالاستدامة.

ومع شبكة واسعة تغطي المناطق الرئيسية في جميع أنحاء العالم، أبرمت ديكا علاقات شراكة وتعاون مع أكثر من 2500 شركة موثوقة في جميع أنحاء العالم. وتتيح التحالفات الإستراتيجية والرؤى المبتكرة التي تتمتع بها الشركة، التفوق في العديد من المناطق مع المحافظة على الخبرة الإقليمية. ويسهم السجل الحافل الذي تشتهر به في تعزيز مكانتها باعتبارها اسماً موثوقاً ومؤثراً في القطاع.

كما أن الخبرة العالمية للشركة، وخبراتها المحلية العميقة، ترسخ مكانتها المرموقة في قطاع إدارة التطوير العقاري. وباعتبارها الشريك المفضل، تقدم ديكا العقارية الابتكار والموثوقية وسجلاً معتمداً من النجاح لجميع المشاريع العقارية، سواء كانت مشاريع رئيسية أو مساكن حضرية فاخرة، مع طرح مشاريع مبتكرة تتجاوز التوقعات باستمرار.