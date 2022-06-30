دبي، الإمارات العربية المتحدة: تماشياً مع التوجيهات والإرشادات الحكومية، ستبدأ كارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الإمارات، تطبيق التعرفة المطلوبة على الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بقيمة 25 فلساً، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2022. وتقدم كارفور، مجموعة واسعة من البدائل والخيارات الصديقة للبيئة والتي تشمل الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام مقابل 50 فلساً، والأكياس المنسوجة مقابل 2.50 درهم، إلى جانب خيارات الأكياس المصنوعة من قماش جوكو المتينة وعالية التحمل مقابل 11.50 درهم. كما تحثُّ كارفور عملائها وتشجعهم على إحضار أكياسهم الخاصة من المنزل، وذلك بهدف إدارة إنفاقهم والحد من استهلاك المواد البلاستيكية بشكلٍ مفرط.

وقال بيرناردو بيرلويرو، الرئيس التنفيذي للعمليات في دول مجلس التعاون الخليجي لدى "ماجد الفطيم للتجزئة":"تُشيد كارفور بقرار حكومة دبي، الذي يهدف إلى الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة وزيادة الوعي بالبدائل الصديقة للبيئة. نعمل جاهدين لتشجيع سلوكيات التسوق المستدام وتزويد عملائنا بخيارات ملائمة لتسهيل عملية التحول المنشود. وسيتيح التوجه الحكومي الجديد الفرصة أمامنا، للمضي قدماً لتحقيق التزام شركة "ماجد الفطيم" فيما يتعلق باستراتيجية المحصلة الإيجابية في مجال الكربون والمياه بحلول 2040. كما يشكل خطوة أخرى في مسيرتنا لإحداث تغيير إيجابي ودائم على البيئة، حيث نعمل جنباً إلى جنب مع عملائنا وبدعمٍ من الحكومة لتحقيق ذلك".

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