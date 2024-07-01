بمناسبة شهر يوليو الخالي من البلاستيك

ابتداءً من 3 يوليو، ستُزيل كارفور كافة الأكياس البلاستيكية من متاجرها كل يوم أربعاء

العملاء سيستفيدون من خصومات تصل إلى 33% على حقيبة كارفور جوكو القابلة لإعادة الاستخدام

العملاء الذين يستخدمون حقائبهم الخاصة القابلة لإعادة الاستخدام، أو يختارون شراء واحدة من كارفور، سيحصلون على 5 نقاط إضافية من برنامج "شير"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تحتفل كارفور، التي تمتلك شركة "ماجد الفطيم" الحقوق الحصرية لتشغيلها في الإمارات العربية المتحدة، بشهر يوليو الخالي من البلاستيك و الذي يستقطب اهتماماً عالمياً من خلال التشجيع على استخدام حقائب جوكو المتينة والقابلة لإعادة الاستخدام مقابل عروض وخصومات مميزة، والحد من توافر الأكياس البلاستيكية القابلة لإعادة الاستخدام في كافة فروعها في الدولة.

وبهذه المناسبة، تقدم كارفور لعملائها خصومات تصل إلى 33% على حقيبة كارفور جوكو. كما سيتم مكافأة العملاء الذين يحضرون حقائبهم الخاصة القابلة لإعادة الاستخدام أو يقومون بشراء واحدة من المتجر بالحصول على 5 نقاط إضافية من برنامج "شير". وسيتم توزيع أكياس الفواكه والخضروات مجاناً للعملاء الذين ينفقون 40 درهم أو أكثر عند تسوقهم في هذا القسم. بالإضافة إلى ذلك، ستطلق كارفور مبادرة أسبوعية كل يوم أربعاء، ابتداءً من 3 يوليو، والذي يُصادف اليوم العالمي للحدّ من استخدام الأكياس البلاستيكية، حيث ستكون متاجر كارفور خالية تماماً من هذه الأكياس في كافة فروعها في الدولة.

وتتناغم هذه المبادرة مع التزام كارفور بالتخلص التدريجي من الأكياس البلاستيكية من خلال تشجيع العملاء على تبني عادات أكثر استدامة، وذلك بما يتماشى مع مبادرة حكومة دولة الإمارات بحظر استخدام فئات معينة من الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في دبي اعتباراً من 1 يونيو. وستقوم كارفور بتوفير مجموعة واسعة ومتنوعة من الحقائب القابلة لإعادة الاستخدام بما يتوافق مع الإجراءات الجديدة، وبأسعار معقولة. وستساهم هذه الخطوة في تشجيع العملاء على استخدام حقائبهم الخاصة بما يتماشى مع رؤية شركة "ماجد الفطيم" نحو تمكين أسلوب الحياة الصحي، ويدعم الجهود المبذولة لتكون دولة الإمارات أكثر استدامة.

وقالت سمر المنهراوي، نائب أول رئيس الثروات البشرية والاستدامة لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "انطلاقاً من موقعنا كعلامة تجارية موثوقة في قطاع التجزئة، ندرك مسؤولياتنا وواجباتنا لاتخاذ خطوات فعالة نحو تقليل استهلاك البلاستيك، وخاصة المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ومع دخول أكثر من 80 ألف عميل إلى متاجرنا يومياً، فإننا نرى فرصة كبيرة لإحداث تأثير إيجابي وتشجيع أنماط الحياة المستدامة للأجيال القادمة. في شهر يوليو الخالي من البلاستيك هذا العام، نُطلق حملة مميزة على نطاقٍ واسع للحد من استهلاك البلاستيك، وسنواصل السعي لتعزيز الوعي ولنكون مصدر إلهام للتغيير الإيجابي".

وأضافت: "تتوافق جهودنا مع أهداف القيادة الإماراتية للحد من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. ونأمل أن نحقق نتائج إيجابية ملموسة من خلال إحداث تحول في سلوكيات العملاء نحو اعتماد التسوق المستدام من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقاً.

إلتزام راسخ لبناء مستقبل خالٍ من البلاستيك

في إطار التزامها الراسخ بتعزيز ممارسات الاستدامة، تمكنت شركة "ماجد الفطيم للتجزئة"، من خلال شراكتها مع مجموعة "بيئة" الشارقة وشركة "سباركلو"، ومن خلال توفير آلات البيع العكسي، بجمع أكثر من 20 طناً من المواد القابلة لإعادة التدوير، مما أدى بدوره إلى منع إطلاق أكثر من 125 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. بالإضافة إلى ذلك، سجلت كارفور منذ بدء الحظر الوطني انخفاضاً بنسبة 70% في استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

ويتماشى قرار كارفور بالحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، خلال شهر يوليو الخالي من البلاستيك، مع أولويات أحد الركائز الأساسية لبرنامجها "اختر الأفضل" وهي ركيزة "من أجل كوكبنا"، والمصمم لتمكين العملاء وتثقيفهم ومكافأتهم لاعتماد التسوق المستدام واتّخاذ خيارات تساهم في اعتماد نمط حياة أفضل.

ومن خلال تحسين جاذبية وإمكانية الحصول على الخيارات الصحية والأكثر استدامة والقدرة على تحمل تكاليفها، تشجع كارفور العملاء على اتخاذ خيارات ملائمة للكوكب والتي لا تسبب أضراراً للبيئة، بما في ذلك شراء المنتجات الصديقة للبيئة واستخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام عند التسوق.

عن شركة "ماجد الفطيم" وكارفور:

شركة "ماجد الفطيم" هي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. تضم المجموعة 43 ألف موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 18 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة.

تمتلك المجموعة الحقوق الحصرية لتشغيل العلامة التجارية "كارفور"، تحت شعار شركة "ماجد الفطيم"، في 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا منذ عام 1995. تقدم كارفور خدمات ومنتجات متميزة عبر قنوات متعددة، مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنامية لقاعدة عملائها المتنوعة والمجتمعات التي تخدمها. كما توفر كارفور إمكانية الوصول إلى مجموعة لا مثيل لها من خيارات المنتجات عالية القيمة وذات التنافسية العالية لـنحو 770 ألف عميل يومياً. وتلتزم كارفور بدعم الاقتصادات المحلية والمنتجين والموردين في المجتمعات التي تخدمها، وتحرص على التعاون مع المصادر المحلية في سلسلة التوريد، حيث تقوم بتوريد أكثر من 80% من منتجاتها من المنطقة.

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