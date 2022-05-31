كارفور ستستبدل الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة عند صناديق الدفع ببدائل مصنوعة من مادة النشاء في كافة فروعها في أبو ظبي ودبي

يمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الخيارات المستدامة بما في ذلك الأكياس الجديدة القابلة لإعادة الاستخدام المصممة بالشراكة مع جمعية الإمارات للطبيعة

أكثر من 4 ملايين كيس من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام تم بيعها في كارفور منذ العام 2019 الأمر الذي يشكل خطوة بارزة في مواجهة الاستهلاك المفرط للبلاستيك

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الإمارات العربية المتحدة، عن تقديمها بدائل مستدامة للأكياس البلاستيكية، وذلك استجابةً لسياسة حظر استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام التي اعتمدتها الحكومة حديثاً. وستوفر العلامة التجارية الرائدة في قطاع التجزئة أكياس مستخلصة من النباتات، مصنوعة من مادة النشاء، وذلك في إطار جهودها لإزالة المواد البلاستيكية من على صناديق الدفع تماماً.

وستتوفر أكياس النشاء الجديدة مقابل 25 فلساً في كافة فروع كارفور في أبوظبي والعين، وذلك ابتداءً من 1 يونيو وفي دبي ابتداءً من 1 يوليو. وتتميز هذه البدائل المستدامة من الأكياس، والتي تحتاج إلى أقل من ستة أشهر للتحلل الكامل، بفوائد ومزايا تفوق إلى حدٍ كبير أكياس البلاستيك التي بدورها تكلّف أكثر وفقاً للتوجيهات والإرشادات الحكومية، وفي الوقت نفسه تتطلب عدة مئات من السنين لتتحلل.

وقال بيرناردو بيرلويرو، الرئيس التنفيذي للعمليات في ماجد الفطيم للتجزئة: " شهدت الخمسة عشر سنة الماضية انتاج ما يعادل نصف كمية البلاستيك التي تم انتاجها في التاريخ. لذا كانت كارفور السبّاقة في اطلاق الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام عام 2007. ولقد قمنا بخطوات كبيرة وقطعنا شوطاً طويلاً منذ ذلك الحين. ومنذ العام 2019، تم بيع 4 ملايين من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام في فروع كارفور في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. ومع دخول السياسات الجديدة حيّز التنفيذ في أبوظبي ودبي، فإنه من واجبنا ضمان حصول العملاء على الخيارات الأكثر ملاءمة وفعالية من حيث التكلفة. حيث تعتبر أكياس النشاء، والتي ستكلف 25 فلس، من المبادرات الأولى في المنطقة، ونحن على ثقة من أنه سيتم تنفيذها ونشرها على نطاقٍ واسع من قبل المزيد من تجار التجزئة في المستقبل.

"نشيد بتوجهات حكومتنا الرشيدة التي تحظر استعمال الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. ومن خلال الابتكار المتواصل والتعاون الوثيق مع حكوماتنا وشركائنا، يمكننا الاستمرار في تقديم أفضل تجربة تسوق لعملائنا".

كما يمكن لعملاء كارفور أيضاً، الحصول على أكياس قابلة لإعادة الاستخدام مصنوعة من الورق، والمواد المنسوجة وقماش جوكو، والخيش، والتي تعادل خمس أكياس عادية من حيث السعة. وتأمل كارفور، أن تساهم في تحفيز عادات التسوق المسؤولة من خلال برنامج الولاء الخاص بها، حيث تقدم نقاط "شير" إضافية، لأي عميل يقوم بشراء أكياس قابلة لإعادة الاستخدام من فروع كارفور. كما تتوفر أي من أكياس البلاستيك المنسوجة في كارفور، مع ضمان مدى الحياة للحد من الاستهلاك المفرط للبلاستيك وحماية البيئة على المدى الطويل.

وفي إطار جهودها لتوفير المزيد من الخيارات ورفع مستوى الوعي حول التسوق المسؤول، دخلت كارفور في شراكة مع "جمعية الإمارات للطبيعة- بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة"، المؤسسة الرائدة في مجال المحافظة على الطبيعة، لتصميم إصدار محدود من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، بسعر 11.50 درهم فقط. ويظهر على كل كيس من الأكياس الثلاث التي تم اطلاقها مؤخراً أحد الحيوانات البحرية المهددة في الإمارات العربية المتحدة، مع تسليط الضوء على الدلافين ذات الأنف الزجاجي في البحار والمحيطات، والحيتان الحدباء العربية والسلاحف الخضراء التي تتواجد جميعها في المياه المحلية. ومن خلال مسح رمز الاستجابة السريعة المرفق مع الأكياس، يمكن للعملاء الوصول إلى مصادر للمعلومات عن هذه الحيوانات في وتواجدها في البيئة الإماراتية، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي حول تأثير البلاستيك أحادي الاستخدام.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.carrefouruae.com

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