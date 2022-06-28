· تتناغم هذه الإتفاقية مع جهود كارفور لدعم ونمو المجتمع الأردني وتمكين المرأة

· تتيح الاتفاقية تطوير وبيع المنتجات في فروع كارفور في المملكة وإنتاج أكياس التسوق الصديقة للبيئة

عمّان، الأردن : وقعت كارفور الأردن، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الأردن، اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدعم وترويج منتجات الجمعيات التنموية في الأغوار الشمالية، وذلك خلال حفل مراسم التوقيع الذي أُقيم في مكاتب كارفور الأردن بحضور فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتُسلط هذه الاتفاقية، الضوء على سبل تعزيز التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطوير المشاريع الإنمائية، لدعمها تقنياً، وتقديم المساحة الكاملة لتطوير وبيع المنتجات النهائية لجمعيات المجتمع المحلي في فروع كارفور الأردن المنتشرة في المملكة. وتغطي الاتفاقية إنتاج أكياس التسوق الصديقة للبيئة القابلة لإعادة الإستخدام، بإدارة جمعية الشيخ حسين في بلدية طبقة فحل، ومشروع المطبخ الإنتاجي لجمعية نساء وادي الريان، في بلدية شرحبيل بن حسنة، في الشونة الشمالية.

وتتناغم هذه الاتفاقية مع استراتيجية كارفور الهادفة إلى دعم نمو وازدهار المجتمع الأردني والشركات الصغيرة المحلية، بهدف وضع أسس ثابتة لتنمية المشاريع الاقتصادية المستدامة، كما تشكل عنصراً داعماً لرؤية كارفور المتمثلة في دعم المواهب المحلية وتمكين المرأة.

وقال نجيب حدّاد، المدير الإقليمي لكارفور الأردن، لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "تقع على كافة قطاعات البيع بالتجزئة مسؤولية التحرك الفوري لدعم مشاريع توظيف المرأة وتعزيز دورها في المجالات الإنتاجية الاقتصادية في المجتمع لتأمين سبل الحياة الكريمة للمرأة الأردنية الريفية."

وأضاف: "ينصب تركيزنا في كارفور الأردن على تحقيق قيمة فريدة من نوعها واستثنائية لكافة عملائنا من خلال كل تجربة تسوق، وذلك من خلال سعينا الدائم إلى تقديم الدعم لتعزيز المشاريع الاقتصادية المستدامة وإعادة التدوير ووضع أسس ومعايير لها من خلال التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة لتنمية المشاريع الإنمائية، واضعين كل إمكانياتنا في خدمتهما للمساهمة سوياً بالارتقاء بمجتمعنا وبيئتنا".

ونوّهت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، رندة أبو الحسُن حول هذه الاتفاقية بالقول: "تسعى هذه الشراكة إلى التعاون من أجل دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة الريفية في قطاع إدارة النفايات الصلبة والاقتصاد الأخضر لتحسين نوعية حياتها وتوفير سبل العيش لها آخذين بعين الاعتبار توفير حلول للتحديات البيئية في المواقع المستهدفة. ويعتبر مشروع تمكين النساء اقتصادياً في قطاع إدارة النفايات الصلبة إحدى المشاريع الرئيسة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تهدف إلى معالجة العوائق التي تحول دون تمكين المرأة اقتصادياً ومشاركتها بشكل فاعل في النمو الاقتصادي المحلي والشامل."

ومن الجدير بالذكر أن كارفور الأردن، لديها 53 فرعاً منتشرة في عدد من محافظات المملكة، حيث تحرص على توفير خيارات لا مثيل لها، وتقدم أكثر من 25 ألف نوع من المنتجات الغذائية وغير الغذائية.

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نبذة عن كارفور:

أطلقت شركة "ماجد الفطيم"، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، "كارفور" في المنطقة في عام 1995، حيث تملك الشركة الامتياز الحصري لإدارة وتشغيل العلامة التجارية في أكثر من 30 سوقاً عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

تقدم كارفور خدمات ومنتجات متميزة وعبر قنوات متعددة، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المتنامية لقاعدة عملائها المتنوعة والمجتمعات التي تخدمها. كما توفر كارفور إمكانية الوصول إلى مجموعة لا مثيل لها من خيارات المنتجات العالية القيمة وذات التنافسية العالية لـنحو 750 ألف عميل يومياً. وتلتزم كارفور بدعم الاقتصادات المحلية والمنتجين والموردين في المجتمعات التي تخدمها، وتحرص على التعاون مع المصادر المحلية في سلسلة التوريد، حيث تقوم بتوريد أكثر من 80% من منتجاتها من المنطقة.

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عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 28 مركز تسوّق و13 فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقاً على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 400 متجراً، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة مراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها "ماجيك بلانيت" و"سكي دبي" و"آي فلاي دبي" و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها. وتعد "ماجد الفطيم" هي الشركة الأم لشركة متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عدداً من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنوڤا" من خلال مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية.

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