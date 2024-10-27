الدوحة، قطر، في خطوة تعكس مدى أهمية قطاع الطاقة في قطر، أعلنت الشركتان العملاقتان في هذا المجال "كارجوستور العالمية" ومجموعة "هليز" الشرق الأوسط، عن إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم معالم مشهد الخدمات اللوجستية البحرية. هذا ومن المقرر أن يوفر هذا التعاون بنية تحتية حيوية من خلال توريد وحدات نقل البضائع المعتمدة من DNV 2.7-1، بما في ذلك وحدات التبريد، سعياً لتلبية الطلب المتزايد لمشاريع قطاع الطاقة في البلاد.

ومن المتوقع أيضاً أن يسهم قطاع الطاقة المزدهر في قطر، وبخاصة مشروعا حقلي غاز الشمال والشاهين، في تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المسال بكميات كبيرة، مما يجعل الدعم اللوجستي الموثوق والمتخصص ضرورة حتمية. إنّ الشراكة الجديدة بين "كارجوستور" و"هاليز" تأتي إذًا في مرحلة حاسمة. وفيما تتطلع البلاد إلى تحقيق أهدافها الإنتاجية الطموحة، لا بدّ في هذا السياق من التمكن من الوصول بسهولة إلى الحاويات عالية الجودة لاستخدامها في العمليات البحرية.

ويدمج هذا التحالف بمثالية بين الانتشار العالمي والخبرة المحلية. إذ توفر شركة "كارجوستور"، بواسطة شبكة التوريد الواسعة لديها في أكثر من 25 دولة، خبرة استثنائية في حلول الحاويات المصممة خصيصًا لقطاع الحقول البحرية. أما شركة "هليز" القطرية الراسخة في السوق المحلية، فتتمتع بخبرة ميدانية عميقة لتلبية المتطلبات الصارمة لقطاع الطاقة في قطر. شركة "هليز" متخصصة في تقديم حلول متميزة، بما في ذلك التصميم الهندسي، ودعم الحقول البحرية، وتصنيع الهياكل الفولاذية المعتمدة وإصلاحها، وتأجير المعدات، وخدمات الفحص، والاختبار، والمعايرة، وخدمات الصيانة المتكاملة.

حل سلس لمشغلي الحقول البحرية

توفر هذه الشراكة شريان حياة للشركات العاملة في الحقول البحرية في قطر. بالنسبة لهذه الشركات، التي غالبًا ما توكل إليها مهمة إدارة الخدمات اللوجستية لنقل المعدات والمواد الخطرة، فإن المخاطر التي تواجهها عالية. وتضمن الحاويات المعتمدة من DNV 2.7-1 السلامة والامتثال للمعايير الدولية – ما يعد عاملاّ أساسياّ عند التعامل مع مشاريع الطاقة العالية المخاطر في قطر.

الجدير بالذكر أنّ طموحات قطر في مجال الطاقة لا تقتصر على تعزيز الإنتاج فحسب، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً برؤية قطر الوطنية 2030، وهي خطة طويلة الأجل تركّز على الاستدامة والنمو الاقتصادي. وتتماشى الشراكة بين "كارجوستور" و"هليز" مع هذه الرؤية، إذ إنها تقدم حلولاً لوجستية لا تلبي الطلبات العاجلة فحسب، بل تسهم أيضاً في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية طويلة الأجل للبلاد.

القادة يرحبون بهذا التعاون

وفي معرض حديثه عن الشراكة، أعرب أندرو هارت، الرئيس التنفيذي لشركة "كارجوستور"، عن حماسه إزاء توسيع عمليات الشركة في قطر، مؤكداً أن الحاويات المتينة والمعتمدة التي تستخدمها مناسبة تماماً لقطاع النفط والغاز البحري. وأيده في ذلك جاسي تشاكاماتيل، الرئيس التنفيذي لشركة "هليز"، الذي شدد بدوره على مهمة الشركة التي تتمثل في تقديم الخبرة المحلية لدعم قطاع الطاقة في قطر، وإنجاز المشاريع المتوافقة مع لوائح السلامة.

هذه الشراكة الاستراتيجية هي أكثر من مجرد اتفاقية تجارية؛ فهي تمثل تقدماً رئيساً في البنية التحتية الداعمة لقطاع النفط والغاز في قطر. ومن خلال توفير إمدادات غير منقطعة، والامتثال للسلامة، وخدمة العملاء على مدار الساعة، فإن هذا التعاون من شأنه أن يوفر فوائد ملموسة من شأنها تبسيط عمليات الشركات البحرية.

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