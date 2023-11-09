دبي، الإمارات العربية المتحدة: ترحب مدينة دبي، المشهورة بفخامتها وعجائبها المعمارية، بالافتتاح الكبير لمتجر كارتيل الرئيسي الجديد داخل مجمع دبي مول زعبيل الراقي. يمثل هذا المتجر وجهة تسوّق فاخرة تجمع بين التصميم والإبداع، ويقدم واحة جديدة لعشاق التصميم. في هذا المكان المرموق، تحتفل كارتيل بأسلوب حياتها من خلال تغمر الزوار في عالم الجمال والابتكار، حيث تتنوع المنتجات وتقدم مقترحات متعددة لبيئات المعيشة الشاملة. إن افتتاح هذه المساحة داخل دبي مول زعبيل يمثل خطوة هامة في استراتيجية كارتيل للتوسع في قطاع التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد افتتاح متجر العلامة الرئيسي في دبي هيلز مؤخرًا.

تقدم مساحة دبي مول زعبيل تجربة معيشية شاملة، حيث يتم تقديم أرائك وكراسي وسجاد وجداول جانبية وإضاءة، بالإضافة إلى جداول وكراسي خارجية. توسيع نطاق المنتجات وتضمين عائلات المنتجات يسمح لكارتيل بتمثيل رؤيتها الشاملة والتلبية المتزايدة لطلبات السوق. من خلال تقديم أثاث جديد مبطن وجداول وحلايا خارجية، تظهر كارتيل قدرتها على التطور والبقاء في طليعة الابتكار والتكنولوجيا.

تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مدنها مثل دبي وأبو ظبي، أهمية متزايدة بالنسبة لكارتيل كمنطقة تجارية، حيث تقدم مشاريع متكيفة مع سياقات متنوعة، بدءًا من المنازل الخاصة وصولاً إلى المساحات الضيافة. يعكس النهج العالمي رغبة الشركة في إرضاء قاعدة عملاء متنوعة ومتطورة، تضم المقيمين المحليين والدوليين، الذين يبحثون جميعًا عن اقتراحات التصميم وأسلوب الحياة عالي الجودة.

قالت لورنزا لوتي، مديرة التسويق والتجزئة في كارتيل: "يؤكد افتتاح متجرين رئيسيين جديدين في مواقع مرموقة مثل دبي مول ودبي هيلز اهتمام كارتيل بالإمارات كسوق استراتيجي. يمثل وجودنا المتجدد نقطة انطلاق قوية، ولكن الهدف هو فتح متاجر إضافية في المنطقة، مما يؤكد التزامنا المستمر بتوسيع شبكة البيع بالتجزئة لدينا وتلبية الطلب المتزايد على منتجات المصممين وأسلوب الحياة عالي الجودة في هذه المنطقة. يمثل افتتاح المتاجر الجديدة خطوة مهمة نحو الوصول إلى قاعدة عملاء متنامية وتعزيز مكانة كارتيل كإحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال التصميم في الإمارات العربية المتحدة. وبالتوازي مع ذلك، يتم توسيع نشاطنا في مجال التجارة الإلكترونية لتغطية جميع أنحاء الإمارات."

واحتفلت العلامة بمناسبة افتتاح هذا المتجر الجديد في دبي مول زعبيل بحدث خاص في 8 نوفمبر، ضمّ إنكمان، الفنان التونسي المعروف عالميًا والمتخصص في الخط المعاصر، والذي قام بأداء حيّ حيث سيحول كراسي لويس جوست إلى "لوحة قماشية" فريدة لإنشاء عمل فني لا يضاهى.

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