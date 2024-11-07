دبي: أعلنت "كارتيل" Kartell ، العلامة التجارية المتخصصة في المفروشات والاكسسوارات، عن افتتاح ثاني فرع لها في دولة الإمارات العربية المتحدة في "دبي مول زعبيل"، وذلك في إطار استراتيجيتها التوسعية لمنطقة الخليج. ولا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة في قلب استراتيجية "كارتيل" التوسعية، وذلك بفضل ما تتمتع به الدولة من سوق ديناميكي موجه نحو المنتجات الفاخرة التي تتميز بعنصر تصميم قوي. وتهدف "كارتيل" إلى ترسيخ وجودها في هذه المنطقة الاستراتيجية واغتنام الفرص التي توفرها إحدى الوجهات العالمية الرئيسية لنمط الحياة العصري الرفيع المستوى.

واليوم، تمتلك "كارتيل" متجرين رئيسيين في موقعين مرموقين، هما "دبي مول زعبيل" و"دبي هيلز"، واللذين يمثلان نقطة انطلاق قوية لاستراتيجيتها للنمو. وتهدف الشركة إلى افتتاح منافذ جديدة عبر البلاد، مما يعزز التزامها بتنفيذ شبكة متنامية على نحو متزايد من محلات البيع بالتجزئة، قادرة على تلبية الطلب المتنامي على منتجات التصميم وأسلوب الحياة الراقية ذات الجودة العالية في جميع أنحاء المنطقة. ويعد وجود شبكة واسعة النطاق من متاجر البيع بالتجزئة ركيزة أساسية للوصول إلى عدد أكبر من العملاء وتعزيز مكانة "كارتيل" كواحدة من العلامات التجارية الرائدة في مجال التصميم في دولة الإمارات. وإلى جانب التوسع في المتاجر الفعلية، تعمل "كارتيل" أيضاً على تعزيز التجارة الإلكترونية لضمان زيادة إمكانية الوصول إلى منتجاتها في مختلف أرجاء البلاد.

وبهذه المناسبة، قالت "لورينزا لوتي"، مديرة التسويق والتجزئة في "كارتيل": "نعمل على افتتاح متجرنا الثالث في دبي في نخيل مول مطلع العام المقبل ونتطلع أيضاً إلى توسع محتمل في أبوظبي". وأضافت: "تتيح لنا المساحات الواسعة في متاجرنا تقديم رؤية شاملة لمحفظتنا الكاملة من المنتجات، بما في ذلك جميع خطوط الإنتاج. إن عروضنا تتكيف مع متطلبات مختلفة، بدءاً من المساكن الخاصة إلى مشاريع الضيافة، كما تتناغم مع مجموعة متنوعة من الثقافات التي تلتقي في دبي. ويعكس هذا النهج العالمي رغبة "كارتيل" في إرضاء أذواق قاعدة عملاء عالمية متنوعة ومعقدة، تضم سكان محليين ووافدين من مختلف أنحاء العالم إلى دولة الإمارات، والذين يبحثون دوماً عن أحدث الاتجاهات في عالم التصميم وأسلوب الحياة".

وفي 6 نوفمبر، وخلال معرض "داون تاون ديزاين" في دبي، استضاف متجر "كارتيل" الرئيسي في "دبي مول زعبيل" جلسة حوارية خاصة حول التصميم تحت عنوان "حكايات التصميم: التقاطع بين الإبداع والابتكار والأناقة"، بمشاركة "فيروتشيو لافياني"، المهندس المعماري، و"عمار كالو" أفضل مصمم ناشئ في قائمة مجلة "هاربرز بزار انتيريورز"، و"أندريا بروكا" الذي أُدرج اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتباره أصغر مصمم أزياء، و"كريم كرم" مؤسس مجموعة التصميم الداخلي الرائدة "Imperium"، والذين تفاعلوا مع الضيوف من عالم التصميم والأزياء لاستكشاف الطبيعة التعاونية لعملياتهم الإبداعية، مُسلطين الضوء على كيفية تطوير الأفكار وصقلها بشكل جماعي لخلق حلول تصميم مبتكرة. وخلال هذا الحدث، قدم "محمد عبد الله"، رئيس "معهد دبي للتصميم والابتكار"، و"لورينزا لوتي"، مديرة التسويق والتجزئة في "كارتيل"، مسابقة تصميم تم تنظيمها لطلاب "معهد دبي للتصميم والابتكار"، بالتعاون مع "كارتيل".

وتشارك "كارتيل" أيضاً في معرض "داون تاون ديزاين دبي" في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري بمشروع تركيبي يحتفي بإسلوب حياة "كارتيل"، ويستعرض أحدث الابتكارات المعروضة في "معرض ميلانو للأثاث"، إضافة إلى مجموعة مختارة من القطع العصرية الأكثر مبيعاً.

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