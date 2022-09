لتوفير حلول ولاء ومشاركة العملاء

دبي: أعلنت "كابيلاري تكنولوجيز" Capillary Technologies، منصة البرمجيات كخدمة لقطاع الأعمال B2B المتخصصة في حلول ولاء ومشاركة العملاء، ومقرها دبي، اليوم عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع "كي بي إم جي" KPMG الهند، لتوفير برامج ولاء ومشاركة العملاء. وستركز الشراكة على تزويد الشركات بحلول سحابية قائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز ولاء ومشاركة العملاء، وستتضمن فريقا معتمدا ومدرّبا من استشاريي "كي بي إم جي".

في ظل التغيرات المتزايدة التي يشهدها العالم، تبحث العلامات التجارية عن آليات جديدة للتفاعل والتواصل مع العملاء عن طريق فهم سلوكياتهم دائمة التطور ومعرفة تفضيلاتهم وتوقعاتهم. ومن شأن اتفاقية الشراكة المبرمة بين "كابيلاري" و"كي بي إم جي الهند"، أن تساعد الشركات على النظر إلى ما هو أبعد من مجرد تقديم الخصومات السعرية، وإنما السعي إلى توفير تجربة عملاء مميزة وإبقاء العملاء راضين وسعداء عند كل نقطة اتصال.

تمكين خبراء التسويق من تنفيذ تجارب استثنائية

وبهذه المناسبة، قال "أنينديا باسو"، الشريك الإداري المحلي، رئيس قسم الاستشارات والعملاء والأسواق في شركة "كي بي إم جي الهند": "تركز المؤسسات بشكل متزايد على الابتكارات في توفير تجربة عملاء مخصصة، وتسخير الحلول الرقمية في توليد رؤى معمقة، وتعزيز عمليات التواصل وتحسين نمو قاعدة العملاء. ومن خلال تحالفنا مع "كابيلاري تكنولوجيز"، سنعمل معاً على مساعدة العملاء في تحقيق تطلعاتهم للنمو ودفع التحول في أقسام خدمة العملاء للشركات".

ومن خلال الجمع بين النطاق الواسع من الخدمات الاستشارية التي توفرها "كي بي إم جي الهند" ومجموعة المنتجات المتنوعة من "كابيلاري"، ستعمل الشراكة على تمكين العملاء من خلق قيمة حقيقية للأعمال بوتيرة أسرع عن طريق تقليل زمن الوصول إلى السوق، واستبدال الأنظمة غير الفعالة وبالتالي مضاعفة النمو. وفي ظل استهداف قطاعات النفط والغاز، والسلع الاستهلاكية المعبأة والتجزئة، فإن "كي بي إم جي الهند" ستساعد "كابيلاري" على تقييم الصناعات، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs ومقاييس الأداء، إلى جانب دعم العملاء في تنفيذ وتطوير استراتيجيات التسويق الخاصة بهم عبر الاستعانة بحلول "كابيلاري". وبشكل عام، يهدف التعاون إلى خلق أثر كبير في مشهد الولاء عبر دبي وفيتنام وماليزيا وأجزاء أخرى من أوروبا، من خلال توفير هذه الحلول الرشيقة للعلامات التجارية التي تتطلع لتحقيق نمو استثنائي.

وبدوره، قال "أنيش ريدي"، المدير والرئيس التنفيذي في شركة "كابيلاري تكنولوجيز": "تشكّل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع "كي بي إم جي الهند" علامة فارقة رئيسية في مسيرة كابيلاري. وفي ظل إدراك العلامات التجارية لأهمية برامج الولاء ومشاركة العملاء المتكاملة، فإننا نتطلع قدماً للاستفادة من خبرة "كي بي إم جي الهند" العميقة والوظيفية في القطاع لتسريع تبني حلول "كابيلاري". ونحن على ثقة بأننا سنتمكن معاً من تحقيق نمو كبير لعملائنا خلال رحلتهم في تطبيق برامج الولاء واستراتيجيات التسويق الخاصة بهم".

نبذة عن "كابيلاري تكنولوجيز":

تأسست في العام 2012، تتمتع شركة "كابيلاري تكنولوجيز" بحضور في أنحاء الولايات المتحدة، والهند، ومنطقة الشرق الأوسط، وآسيا، وبالأخص جنوب شرق آسيا. وتوفر الشركة برامج ولاء متكاملة الخدمات، ومعلومات شاملة حول المستهلكين، إلى جانب استراتيجيات موحدة ومتعددة القنوات، تتيح تجربة لحظية متكاملة ذات طابع شخصي ومتسقة للعملاء. تدعم الشركة حزمة متنوعة من حلول برامج الولاء من الألف إلى الياء عبر أكثر من 30 بلداً، وبلغ عدد العلامات التجارية التي تتعامل معها أكثر من 250 علامة حتى 30 أكتوبر 2021، بما في ذلك Shell، وTata وAsics و PUMA و Fossil و Hoya و Sephora و Domino's Pizza وغيرها الكثير من العلامات التجارية ضمن قطاعات الأزياء، والأحذية، وسلاسل السوبرماركت، والتكتلات التجارية، والتصنيع والالكترونيات، والصيدلة والاستشفاء، والمطاعم الفاخرة ومطاعم الوجبات السريعة، والسلع الفاخرة والمجوهرات، والترفيه، والنفط والغاز، والسياحة والسفر والضيافة. ومع وصول هائل لأكثر من 875 مليون مستهلك ومعالجة معاملات تزيد قيمتها على 1.97 مليار في السنة المالية 2021، فإن "كابيلاري تكنولوجيز انترناشيونال بي تي إي. لمتد" تحظى بدعم شركة Swanland Investment Ltd (التابعة لـ Warburg Pincus)، و Sequoia Capital India Grouth Fund II Ltd و Avataar Ventures Partners I و Filter Capital Fund I Ltd. وتم ذكر "كابيلاري تكنولوجيز" أيضاً في تقارير عديدة صادرة عن مؤسستي "جارتنر" و"فوريستر".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.capillarytech.com

نبذة عن "كي بي إم جي الهند" KPMG in India:

تعتبر كيانات "كي بي إم جي" في الهند شركة / شركات خدمات احترافية. وتتبع هذه الشركات الأعضاء الهندية إلى شركة "كي بي إم جي انترناشيونال ليمتد". تأسست "كي بي إم جي" في الهند في شهر أغسطس من العام 1993. يستفيد خبراؤنا من شبكة الشركات العالمية للشركة الأم، وهم على دراية بالقوانين والتشريعات والأسواق والمنافسة المحلية. وتنتشر مكاتب "كي بي إم جي" عبر الهند في كل من "أحمد آباد" و"بنغالور" و"تشانديغار" و"تشيناي" و"غوروغرام" و"حيدر آباد" و"جايبور" و"كوتشي" و"كولكاتا" و"مومباي" و"نويدا" و"بيون" و"فادودارا" و"فيجاياوادا".

وتقدم كيانات "كي بي إم جي الهند" خدمات للعملاء المحليين والدوليين في الهند عبر قطاعات متنوعة. ونسعى إلى توفير خدمات سريعة قائمة على الأداء ومرتكزة على الصناعة وممكّنة بالتكنولوجيا، تعكس معرفة مشتركة بالصناعات المحلية والعالمية وتجسد خبرتنا ببيئة الأعمال الهندية.