دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "كابيتال دوت كوم" Capital.com، المجموعة العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المالية والعاملة في مجال التداول الإلكتروني الخاضع لرقابة الهيئات التنظيمية، إطلاق تصميم جديد لتطبيقها للهواتف الذكية وهويتها المؤسسية، يرتكز على التزام واضح هو مساعدة العملاء على اتخاذ قرارات أفضل. وأصبح التطبيق المحدّث متاحًا عالميًا على نظامي iOS وAndroid اعتباراً من مايو 2026.

ويعكس هذا التطوير التزام "كابيتال دوت كوم" المستمر بتوفير منصة تدعم اتخاذ قرارات أفضل، وتنطلق من أبحاث معمّقة وملاحظات مباشرة من المستخدمين. وقد أظهرت نتائج هذه الأبحاث أن العملاء يريدون مزيداً من المعلومات المفيدة والسياقات البعيدة عن التشتيت، بالإضافة إلى واجهات استخدام تدعم التفاعل المدروس غير المتسرّع قبل اتخاذ القرار. وتم تصميم جميع التحديثات الجديدة وفق معيار أساسي واحد هو مساعدة المستخدم على فهم الوضع بصورة أوضح قبل اتخاذ القرار.

ويرتكز التصميم الجديد للتطبيق على ثلاث مزايا رئيسية هي أولاً؛ مساعد ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يسهّل البحث عن الأسواق والخصائص المختلفة للمنصة ويوفر الإجابات على الأسئلة الشائعة من دون تعطيل تجربة الاستخدام أو فقدان التركيز، مع توفير المعلومات المطلوبة في اللحظة التي يحتاجها المستخدم.

أما الميزة الثانية فهي تحليلات التداول، والتي توفّر رؤية واضحة لأنماط وسلوكيات التداول الخاصة بالمستخدم، بما يمكّنه من مراجعة أدائه قبل اتخاذ الخطوة التالية.

وتتمثل الميزة الثالثة في تجربة تصفح أكثر سلاسة، من خلال واجهة رئيسية موحّدة، تجمع أهم المعلومات في مكان واحد، بما في ذلك المراكز الاستثمارية، وأوضاع السوق، وقوائم المتابعة، ما يحدّ من الحاجة إلى التنقل بين شاشات متعددة.

وقال ساشا غوبوتشكين، المدير التنفيذي للمنتجات في Capital.com في تعليقه على التصميم المحدّث للمنصة: "تساعد الواجهات المصممة بإتقان في تعزيز الزخم المعرفي لدى العملاء خلال فترات الضغط. وقد صمّمت المنصة المحدثة بحيث تستعرض المعلومات بوضوح، وتدعم التفاعل المدروس، وتقلل من الشعور بالحاجة إلى الاستعجال غير الضروري. وتم اختبار كل تغيير بناءً على سؤال واحد: هل تساعد هذه الميزة المستخدم على فهم وضعه بصورة أوضح قبل اتخاذ القرار؟".

كما يقدم التصميم المجدد نظامًا بصريًا مبسطًا يتمحور حول ثلاثة تأثيرات لونية أساسية – "ليلي - ميدنايت" و"ضوء فاتح - لايت" و"ذهبي – جولد"، والتي جرى تصميمها لتركيز الانتباه على البيانات بدلًا من الواجهة. كما تم تصميم هيكلية الخطوط بأسلوب يضمن سهولة القراءة؛ وتم تنظيم التصاميم العامة بشكل يريح البصر.

وحول التصميم البصري الجديد، قال جوبوتشكين: "تمّ تبسيط التصميم البصري وتقييده بشكل متعمد. وصمّمت لوحة الألوان بوضعية متراجعة إلى الخلف، بحيث لا تطغى على المعلومات التي يحاول العملاء استيعابها. ويتم استخدام "العدسة" - وهي النقطة الموجودة في عبارة capital.com - بشكل متسق كأداة لإبراز المحتوى، وكمكّبر بصري يعكس الغاية الأساسية للمنصة: وهو تسليط الضوء على المعلومات الأهم".

إلى ذلك، تمّت مراجعة مكونات الواجهة لتحسين أسلوب تنظيم المعلومات في عرض المحفظة، وبيانات السوق، وقوائم المراقبة، من أجل تسهيل فهم المعلومات.

وتعكس هذه التحديثات مجتمعةً تركيز "كابيتال دوت كوم" الشامل على كفاءة آليات اتخاذ القرارات؛ حيث صمّمت المنصة لتكون بيئة تزوّد العملاء بالسياق المناسب، والمعلومات المنظمة، والأدوات التي تدعم اتخاذ قرارات مدروسة ومتأنية، بدلًا من الإجراءات الفورية المتسرعة.

