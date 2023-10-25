- المهندس أحمد عارف، الرئيس التنفيذي لشركة "كابيتال جروب بروبيرتيز" - CGP: نحرص على اختيار أفضل الشركاء والتعاون مع أبرز العلامات التجارية العالمية بما يناسب توقعات عملائنا.

- بدء أعمال البناء خلال الربع الأخير من 2023... وتتضمن تشييد 900 وحدة سكنية.

أعلنت شركة "كابيتال جروب بروبيرتيز للتطوير العقاري" - CGP، والمالكة لمشروع "البروچ" السكني، أحد أكبر وأفخم المجتمعات العمرانية متكاملة الخدمات بشرق القاهرة، عن تعاقدها مع شركة "انوڤو جروب"، لبناء منطقتين سكنيتين جديدتين بالمشروع بإجمالي استثمارات بلغت 2 مليار جنيه.

ومن جانبه، قال أحمد عارف، الرئيس التنفيذي لشركة "كابيتال جروب بروبيرتيز للتطوير العقاري" - CGP ، إن التعاقد مع شركة "انوڤو جروب" ، جاء بعد طرح مناقصة عامة تنافست خلالها أكبر الشركات العاملة في مجال التشييد والبناء والمقاولات، وحسمتها شركة "انوڤو جروب" بأفضل العروض المقدمة. مشيراً إلى أن أعمال البناء في المناطق الجديدة ستبدأ خلال الربع الأخير من 2023، لتشييد 900 وحدة سكنية بالمشروع، تتنوع ما بين شقق وتاون هاوس ليتم تسليمهم في 2025.

وثمّن "عارف"، الشراكة الجديدة بين "كابيتال جروب بروبيرتيز" و "انوڤو جروب"، باعتبارها من أبرز الشركات الكبرى التي تملك سجلاً حافلاً وخبرات طويلة في قطاع التشييد والبناء بالمنطقة، مؤكدًا على ثقته في الإمكانيات الضخمة للشركة في تنفيذ تجربة عقارية مميزة داخل مشروع "البروچ" السكني

وأشار"عارف" إلى حرص شركة "كابيتال جروب بروبيرتيز" على اختيار أفضل الشركاء والعلامات التجارية العالمية في كل قطاعات عملها، بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة في مصر، ورغبتها في استمرار مسيرتها الرائدة بالسوق المصرية بمستوى يحقق قيمة مضافة لمجال التطوير العقاري المصري، مضيفًا: "لا نتنازل أبدًا عن جودة منتجاتنا وعروضنا، وهدفنا الرئيسي دائمًا هو إرضاء عملائنا وتحقيق متطلباتهم بمستوى يتجاوز توقعاتهم".

ولفت إلى أن "البروچ" ليس مجرد مجتمعً عمران متكامل يوفر كافة الخدمات بأعلى معايير الجودة فقط، لكنه يمثل الوجهة المثالية لكل الباحثين عن تجربة حياة راقية تغلفها أعلى معايير الخصوصية والتميز والرفاهية، مضيفًا أنه قد تم انتهاء العمل كليًا في بعض المناطق وتسليمها للملاك الذين انتقلوا فعليًا للسكن بمشروع "البروچ"، خاصة بعد أن تم تسليم أكثر من 2127 وحدة.

ومن جانبه صرح المهندس محمد جمال العضو المنتدب-مصر، شركة "انوڤو مصر": نعتز بشراكتنا مع كابيتال جروب بروبيرتيز لتنفيذ المراحل الجديدة بمشروع البروچ والتعاون مع القائمين علي الشركة لتنفيذ وتطوير أحد أكبر وأفخم المجتمعات العمرانية متكاملة الخدمات. كما أكد، نحرص دائماً علي التعاون مع عملائنا لتنظيم وإدارة وتسليم المشروعات بأسلوب يضمن لهم تحقيق أهدافهم في الوقت المحدد ووفقًا للتفاصيل الدقيقة وجودة البناء الفائقة. كما يسعى فريق العمل جاهدًا لتحقيق رضاء العملاء وتلبية توقعاتهم.

يذكر أن مشروع "البروچ"، تبلغ مساحته 5 ملايين متر مربع، ويتم تنفيذه بمنطقة شرق القاهرة على بعد 15 دقيقة من العاصمة الإدارية الجديدة و20 دقيقة من التجمع الخامس ومصر الجديدة، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 77 مليار جنيه، ويضم وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 70 إلى 450 مترا، كما يضم المشروع مدارس دولية ومول تجاري ومنتزه بمساحة 70 فدانًا ومنطقة مطاعم ومركز ثقافي ونادٍ رياضي ومكتب للأحوال المدنية، بخلاف افتتاح أول متجر لكارفور بالمشروع في سبتمبر 2023.

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نبذة عن شركة كابيتال جروب بروبيرتز:

تأسست شركة كابيتال جروب بروبيرتز (CGP) في عام 2015، وهي مملوكة مناصفة بين مجموعة أبو ظبي كابيتال (ADCG) بنسبة 50٪، وتعد مجموعة ابو ظبي كابيتال أحد أكبر الشركات الاستثمارية الديناميكية متنوعة النمو في قطاعات رئيسية متعددة، تشمل العقارات والضيافة والتعليم وأسواق رأس المال، والـ 50% الأخرى لشركة العين العقارية (AAPO) والتي تتضمن محفظة استثمارية متنوعة محلية ودولية. أبرزها كونها رائدة في صناعة العقارات في الإمارات العربية المتحدة، مع محفظة دولية تشمل مجموعة واسعة من العقارات المتنوعة، وتطوير مجمعات الفنادق والمنتجعات لبعض سلاسل الفنادق الرائدة في العالم.

نبذة عن شركة انوڤو جروب:

تأسس نشاط شركة انوڤو مصر (الشعفار سابقاً) ، بواقع خبرة تتجاوز الخمسة وثلاثون عامًا في تنفيذ عدد من أبرز المباني والعقارات الأكثر شهرة في العالم.

تقدم انوڤو جروب كافة خدمات البناء والتشييد وتشمل البناء والهندسة والتطوير العقاري، كما تعمل ايضاً على اتاحة وإدارة تمويل مشروعات البنية التحتية والمشتريات الدولية. ويقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، بفريق عمل يتميز بأعلى مستويات الخبرة عبر أربع قارات، هي اسيا وأوروبا وافريقيا وامريكا الشمالية.

تعمل انوڤو جروب على تنفيذ مشروعاتها بأعلى جودة ودقة، بداية من مراحل التخطيط حتى تسليم المشروعات، كما تملك الشركة سجل استثنائي في كافة أوجه الخدمات المقدمة من حيث الصحة والسلامة وخدمة العملاء. تؤكد الشركة على التزامها باستخدام التكنولوجيا الذكية وتطبيق ممارسات الاستدامة المبتكرة لخلق تغيير إيجابي في قطاع التشييد والبناء، مما يساعد عملائها على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم كما تحرص انوڤو جروب على خلق قيمة مجتمعية للمجتمعات التي تتواجد وتعمل بها حول العالم.