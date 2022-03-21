أعلنت مدارس " أسباير الدولية " التابعة لمجموعة " كابريول " عن أستخدام أعلى المعايير التكنولوجية فى العملية التعليمية بمدارسها والاعتماد على أحدث تقنيات الواقع الافتراضي بالتعليم .



وتهدف مدارس " أسباير الدولية " الى ادخال أحدث الاساليب التكنولوجية فى التعليم الى مصر وتخريج أجيال من الطلبة بمهارات وكفاءات تتواكب مع متطلبات سوق العمل داخل وخارج مصر .



وقال المهندس محمد مفيد رئيس مجلس إدارة مجموعة كابريول ، أن مدارس أسباير الدولية بدأت فى تطبيق تلك الآليات بالنصف الدراسى الثانى من العام الجاري وسيتم انتهاج تكنولوجيا أكثر تطورا بدءاً من الموسم الدراسى المقبل بحيث سيتم تقليل الاعتماد على الطرق التقليدية للتعليم من استخدام الكتب والاوراق وغيرها .



واضاف ان مدارس أسباير تحرص على توظيف التكنولوجيا بمختلف آلياتها فى توصيل المعلومة للطلاب وتنمية مهاراتهم كما يتم اتباع اليات تناسب الاعمار الاصغر سناً ترتكز على تنمية المهارات والتعلم من خلال بعض الالعاب والانشطة التى تناسب اعمارهم بما يسهم فى ارتباط الطلاب بالمدرسة وحب التعلم والاكتشاف .

واشار الى انه تم اطلاق منصة لمدارس " أسباير " يتوافر بها المناهج العلمية ويستطيع الطالب الدخول عبر حساب خاص به ، لافتا الى انه تم الاستعانة بخبراء متخصصين لتعريف المدرسين بأحدث اليات الواقع الافتراضى.



وشدد على ان اتباع الواقع الافتراضي في العملية التعليمية أكثر فعالية لتوصيل المعلومة الى الطلاب لقدرته على تهيئة بيئة تعليمية افتراضية متنوعة من الصعب الوصول إليها في الحقيقة كما تسمح للطلاب بالمزيد من التفاعل والابداع .

وتم افتتاح الفرع الاول لـ " أسباير" الدولية فى العام الماضى بالقاهرة الجديدة ، وجارى الان انشاء مدرسة جديدة لمجموعة مدارس كابريول ( كابريول سمارت اديوكشن ) فى العاصمة الادارية الجديدة وتتبع نظام التعليم البريطانى الدولى تتكون من 70 فصل وتقع بالحي السكنى السابع بالعاصمة الإدارية على مساحة 3.37 فدان والمخطط لها بداية العمل من العام الدراسى 2023/2022 وتستوعب 1330 طالب .



وتعد " اسباير " نموذج للمدارس الذكية التى تعتمد بصورة اساسية على تكنولوجيا المعلومات ، وتقوم " أسباير " بتأسيس نظام تعليمي مميز فى مصر مبنى على الجودة فى أدق التفاصيل .



وتعتمد مدراس " أسابير " على اتباع طرق جديدة بالتعليم تتيح للطالب تلقى الدروس على هيئة مقاطع فيديو مسجلة على منصتها التعليمية يشاهدها الطالب فى المنزل و يخصص وقت الفصل للتطبيق العملى عبر تنظيم الانشطة و المشاريع الفردية و الجماعية بما يزيد من التفاعل بين الطلاب .



وترتكز استراتيجية " كابريول " فى الاستثمار فى التعليم على القيمة وتخريج كوادر وأجيال جديدة تتسم بالكفاءات والمهارات المطلوبة فى أسواق العمل المختلفة ..

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- انتهى -