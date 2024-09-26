دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "كابريكورن لإدارة صناديق الاستثمار" (كابريكورن)، مزود حلول الاستضافة التنظيمية ومقرها لندن، اليوم عن إطلاق منصة "كابريكورن لإدارة صناديق الاستثمار - مركز دبي المالي العالمي المحدودة"، لتصبح بذلك أول حل مخصص للاستضافة التنظيمية لإدارة الاستثمارات في مركز دبي المالي العالمي.

ومن خلال المنصة التي تم تأسيسها وفق هيكلية شركات الخلايا المدمجة (Incorporated Cell Company) والخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، يمكن لمديري الاستثمار العمل تحت مظلة "كابريكورن لإدارة صناديق الاستثمار - مركز دبي المالي العالمي" لإدارة صناديقهم من مركز دبي المالي العالمي. وتناسب المنصة مديري الاستثمار الجُدد وممن لديهم خبرة واسعة وتواجد قوي في القطاع، موفرة لهم مجموعة واسعة من الاستراتيجيات النوعية، بما في ذلك صناديق التحوط، والاستثمارات طويلة الأجل، والعقارات، والأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري.

وحتى الآن، كان مديرو الاستثمار العاملون في مركز دبي المالي العالمي يحتاجون إلى الحصول على ترخيصهم من سلطة دبي للخدمات المالية. وتضيف شركة "كابريكورن لإدارة صناديق الاستثمار - مركز دبي المالي العالمي" خياراً جديداً من خلال العمل عن كثب مع سلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي بما يضمن امتثال كل مدير بشكل كامل، مع وجود الأنظمة والضوابط المناسبة. واليوم، يضم مركز دبي المالي العالمي أكثر من 400 شركة لإدارة الثروات والأصول، بما في ذلك أكثر من 60 صندوق تحوط، تدير ما يقرب من 700 مليار دولار.

تأسست شركة "كابريكورن لإدارة صناديق الاستثمار - مركز دبي المالي العالمي" في مركز دبي المالي العالمي (رقم تسجيل الشركة 9039)، وتخضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية لتوفير ترتيب الصفقات في الاستثمارات، وتقديم المشورة بشأن المنتجات المالية، وترتيب الحجز القضائي، وإدارة صناديق الاستثمار الجماعية، وإدارة الأصول، وترتيب الائتمان وتقديم المشورة بشأن الائتمان.

وبهذه المناسبة، قال كريج روبرتس، المدير التنفيذي الأول في شركة "كابريكورن لإدارة صناديق الاستثمار": "من منظور تجاري، أصبحت دبي سوق صناديق الاستثمار الأسرع نمواً، مع اهتمام كبير من جانب المديرين والأفراد. وبإطلاقنا حل الاستضافة التنظيمي للشركات والمؤسسات، فإننا بذلك نضيف خدمة جديدة وفعّالة للمديرين لإنشاء وتنفيذ الأنشطة التنظيمية، وكل ذلك بموجب ترخيصنا".

بالنسبة لـ "كابريكورن"، كان النهج التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية المماثل لهيئة السلوك المالي البريطانية عاملاً مهماً في تسهيل هذه العملية نسبياً. حيث تعد منصة "كابريكورن" في المملكة المتحدة من المنصات الراسخة بالفعل، وتوفر خبرة وخدمات واسعة في إدارة المحافظ ومراقبة المخاطر، والعمليات، والامتثال والتنظيم.

من جانبه، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مركز دبي المالي العالمي: "من خلال حل الاستضافة التنظيمي الذي توفره شركة ’كابريكورن‘، فإننا نضيف بذلك مساراً جديداً لمديري صناديق الاستثمار للحصول على التراخيص والعمل في دبي. تمثل هذه الفترة مرحلة مهمة لقطاع إدارة الصناديق في مركز دبي المالي العالمي، والذي يواصل تقدمه بقوة، ولدينا قائمة طويلة من المديرين الذين يتطلعون إلى ممارسة عملهم في دبي. كما أن الجمع بين مجموعة من المقومات التي تتمثل في البنية التحتية المتطورة والمستثمرين ومنظومة العمل القوية والطموح وفرص أسلوب الحياة العصري يجعل دبي مركزاً جاذباً للصناديق بصورة كبيرة".

وتتضمن ميزة اتخاذ مسار الاستضافة التنظيمي للمؤسسات ما يلي:

خفض التكلفة • تمكين مديري الاستثمار من اغتنام فرصة توسيع نطاق العمليات مع تطور أعمالهم، مما يقلل من تكاليف التشغيل اليومية بشكل كبير من خلال استضافتهم على منصة "كابريكورن لإدارة صناديق الاستثمار - مركز دبي المالي العالمي". كفاءة الموارد • تزويد مديري الاستثمار بالخبرة في الاستثمار ومراقبة المخاطر، والخدمات التنظيمية والامتثال، يتيح للمديرين التركيز على تنفيذ استراتيجياتهم الاستثمارية. الوصول إلى الخبرة • يستفيد المديرون من دعم فريق "كابريكورن لإدارة صناديق الاستثمار - مركز دبي المالي العالمي" الذي يغطي جميع جوانب متطلبات المخاطر والتنظيم والامتثال. وفي ظل مشهد تنظيمي دائم التغير، يمكن لـ "كابريكورن لإدارة صناديق الاستثمار - مركز دبي المالي العالمي" دعم المديرين بشكل استباقي. المصداقية الفورية • لقد خضعت منصة وعمليات "كابريكورن لإدارة صناديق الاستثمار" لعمليات العناية الواجبة فيما يتعلق بالتشغيل والمخاطر والامتثال من قبل عدد من المؤسسات الكبرى، ما يوفر للمديرين المستضافين مصداقية فورية أمام المستثمرين.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3,7 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 10,5 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 43.800 مهني لدى أكثر من 6,150 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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