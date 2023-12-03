بواقع 3 رحلات أسبوعية كأحدث وجهات طيران ناس المتنامية في أوروبا

الرياض: احتفل طيران ناس الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، بإطلاق أول رحلة مباشرة له بين جدة وبروكسل اليوم السبت، بالتعاون مع برنامج الربط الجوي، كأحدث وجهاته الدولية المتنامية في أوروبا، ليصبح طيران ناس أول ناقل وطني يربط المملكة العربية السعودية بعاصمة مملكة بلجيكا وعاصمة الاتحاد الأوروبي.

وتأتي الوجهة الجديدة ضمن خطة التوسع التي أطلقها طيران ناس مطلع العام الماضي تحت عنوان "نربط العالم بالمملكة"، التي تتواءم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، للوصول إلى 330 مليون مسافر و100 مليون سائح، وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030، بما يعزز مكانة المملكة باعتبارها مركزًا عالميًا للسفر والسياحة، ويحقق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

وأقيم حفل إطلاق الوجهة الجديدة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، بحضور سفير مملكة بلجيكا لدى المملكة، باسكال غريكوار، وممثلي كل من شركة طيران ناس، وبرنامج الربط الجوي، وشركة مطارات جدة، وجرى استقبال الرحلة الافتتاحية بمراسم ترحيب عند وصولها مطار بروكسل، حضره نائب السفير السعودي في بروكسل محمد مؤنس. كما نظّم طيران ناس حفلاً في بروكسل حضره ممثلو طيران ناس، وكبار وكلاء السفر للاحتفال بالوجهة الجديدة الذي سيسيّر ثلاث رحلات أسبوعيًا.

تُشغّل "طيران ناس" منذ إطلاقها في عام 2007 حتى الآن، أكثر من 1500 رحلة جوية أسبوعية إلى أكثر من 70 وجهة محلية ودولية، سهّلت خلالها نقل أكثر من 60 مليون مسافر، وتهدف الشركة إلى توسيع انتشارها بشكل أكبر من خلال الوصول إلى 165 وجهة محلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

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عن برنامج الربط الجوي

أُطلِق برنامج الربط الجوي عام 2021 للإسهام في نمو السياحة بالمملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهاتٍ جديدة عالمية، ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكّن التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتيّ السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.