مسقط: توج عملاق الحديد والصلب العالمي جندال شديد، بشهادة "أفضل بيئة عمل " من قبل المنظمة العالمية Great Place to Work®، وهي شهادة معترف بها عالميًا تستند على آراء تتعلق بتجارب ورضى الموظفين الحاليين. تؤكد هذه الشهادة التزام الشركة بتعزيز ثقافة بيئة العمل المثالية التي تترك تأثيرًا إيجابيًا على التجربة الشاملة للموظفين. كما تعتبر هذه الشهادة المقدمة من منظمة عالمية معروفة بخبرتها في ثقافة بيئة العمل وتجربة الموظفين وسلوكيات القيادة، دليلاً على التزام الشركة ورغبتها الحقيقية في خلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة للموظفين، مع التركيز والاهتمام بهم إلى جانب الحفاظ على الكفاءات ورفع الإنتاجية.

حول ذلك صرّحت سارة لويس كولين، نائبة الرئيس للاعتمادات الدولية في Great Place to Work، قائلة: "تعتبر شهادة "أفضل بيئة عمل" شرفًا بحد ذاته، حيث أنه يعكس الجهود الجادة المبذولة في بناء تجربة موظف استثنائية. تُكرَّم هذه الاعترافات حصرًا من خلال ملاحظات حقيقية وصادقة من قبل الموظفين في الوقت الحالي، مما يؤكد على مكانة جندال شديد كواحدة من أرقى أصحاب العمل، ويعكس الجهود الاستثنائية المبذولة من قبل إدارتها العليا ".

شاركت جندال شديد في استطلاع مؤشر الثقة وعملية التعرف التابعة لـ Great Place to Work® في الشرق الأوسط خلال شهر نوفمبر 2023، بعد استطلاع سابق تم إجراؤه في شهر أبريل 2023. هدفت هذه الجهود المستمرة إلى استحضار رؤى وملاحظات قيمة من الموظفين، مما مكّن الشركة من تشكيل استراتيجياتها وممارساتها التنظيمية لتجاوز توقعات الموظفين بشكل مستمر.

الاستجابة الاستثنائية من موظفي الشركة تبرز التزام الشركة بتهيئة بيئة عمل مميزة، متسمة بالشفافية والالتزام بالتحسين المستمر. مع زيادة في نسبة المشاركة من 77٪ في أبريل 2023 إلى 82٪ في نوفمبر 2023، ساهمت هذه الزيادة في تحقيق جندال شديد لمكانة مرموقة، حيث تم تتويجها بشهادة "أفضل بيئة عمل".

معبرا عن سعادته بهذا الإنجاز صرح الفاضل هارشا شيتي الرئيس التنفيذي لشركة جندال شديد لحديد والصلب بقوله: "نحن فخورون جدًا بحصولنا على الاعتماد من منظمة Great Place to Work® كأفضل بيئة عمل، حيث نولي تجربة الموظف أولوية تامة كل يوم. إن التفاني الثابت لموظفينا كان أساسيًا لنجاحنا المستمر. ونود أن نعبر عن تقديرنا الصادق لمشاركتهم الفاعلة، بالإضافة إلى جهودنا المشتركة في إقامة بيئة مزدهرة في جندال شديد، حيث تكون رفاهية الموظف، والثقة، والفخر، والاستمتاع في مقدمة الأولويات. أطيب التهاني لنا جميعاً وكل الشكر والتقدير لفريقنا الرائع فرداً فرداً".

وبحصولها على شهادة "أفضل بيئة عمل" تؤكد جندال شديد للحديد والصلب التزامها الثابت بتبني ثقافة عمل ملهمة ومحفزة لموظفيها وتؤكد هذه الشهادة المرموقة الجهود المتواصلة للشركة في زرع ثقافة عمل تضع رفاهية ونجاح موظفيها في مقدمة أولوياتها.

من جانبه، قال د. سنجيف ديكست الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة جندال للحديد "يكمن أساس نجاح أي منظمة في أفرادها. طاقتهم الجماعية وتفانيهم والتزامهم يدفعنا للأمام. نحن مستمرون نحو هدفنا الكامن في إثراء تجربة موظفينا من خلال تجسيد قيمنا الأساسية في الأقوال والأفعال على حد سواء. من خلال التعامل مع المجالات التي تحتاج إلى تحسين والاستفادة من نقاط القوة لدينا، سنظل ملتزمون بضمان بيئة عمل مليئة بالإنجازات والنجاح للجميع. هدفنا هو جعل تجربة موظفينا وبرامج الثقافة تبرز كنماذج، تعكس القيم والطموحات التي تحددنا كبيئة عمل مفضلة. كل الشكر والتقدير لفريقنا الاستثنائي الذي ساهم في حصولنا على هذا الإنجاز. وبينما نواصل سعينا نحو رؤيتنا في أن نكون أرقى أصحاب عمل على مستوى العالم، فإننا ملتزمون ببناء فرق عمل رائدة على يد قادة متمكنين من كل أنحاء العالم ".

وتجدر الإشارة الى أن شهادة "أفضل بيئة عمل" تشكل لحظة فارقة في مسيرة جندال شديد للحديد والصلب، مما يعزز مكانتها كصاحب عمل رائد وملتزم بتنمية بيئة عمل تسمح للموظفين بالازدهار والنمو، وتفتخر بإسهاماتهم.

وعلق المهندس سيف بن علي البوسعيدي المدير العام للموارد البشرية وشؤون الشركة : "يضم فريق جندال شديد مجموعة استثنائية من الموظفين على كافة المستويات، بدءاً من الإدارة التنفيذية، وصولاً إلى كافة موظفي الشركة. ما يجمعهم معاً هو التفاني والحماس والعمل المشترك نحو تحقيق الأهداف المشتركة، الأمر الذي جعل الشركة بيئة عمل مفضلة وملهمة للموظفين، وهنا تأتي شهادة "أفضل بيئة عمل" لتكون تأكيدًا إضافيًا لهذا الالتزام والولاء."

ويعكس هذا الاعتماد المقدم من منظمة مرموقة مثل Great Place to Work® التفاني الراسخ للشركة في ممارسة أعمالها بشفافية تامة، ودورها الهام في تعزيز ثقافة العمل الملهمة لموظفيها.

حول جندال شديد للحديد والصلب

جندال شديد للحديد والصلب هي شركة رائدة عالميًا في قطاع الحديد والصلب، معروفة بالتزامها الدائم بالابتكار والجودة والاستدامة. بمجموعة متنوعة من المنتجات ووجود قوي في السوق العالمي، تواصل جندال الابتكار ووضع معايير جديدة في الصناعة.

حول Great Place to Work Certification™

شهادة " Great Place to Work ®" هي أحد أكثرشهادات الاعتماد الدولية التي تسعى الشركات للحصول عليها لتكون الاختيار الأمثل للموظفين. إنها الاعتراف الوحيد القائم تمامًا على تقارير الموظفين حول تجربتهم في مكان العمل - وتحديداً مدى تكرار تجربتهم لبيئة عمل مرتفعة الثقة. تعتبر شهادة "أفضل بيئة عمل" معترف بها على مستوى العالم من قبل الموظفين وأصحاب العمل على حد سواء، وهي المعيار العالمي لتحديد وتقدير تجربة الموظف المتميزة. كل عام، يتقدم أكثر من 10,000 شركة في أكثر من 60 دولة للحصول على شهادة Great Place to Work ®.

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