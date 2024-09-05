أعلنت شركة قوافل للتطوير العقاري إطلاق هويتها البصرية الجديدة المنبثقة من الهوية العربية والثقافية والمعمارية، وذلك بالتوازي مع إطلاق الشركة حزمة متنوعة من المشروعات الجديدة الرائدة. قال الدكتور كريم عصام، مدير التسويق والعلاقات العامة لشركة قوافل للتطوير العقاري، إن خطوة إعادة إطلاق الهوية البصرية بشكلها الجديد تأتي تأكيدًا على مواصلة الشركة دورها الريادي في تعزيز نمو القطاع العقاري وإيماناً بأن العميل هو شريك أساسي في رحلتها وتاريخها الاستثماري في القطاع العقاري، مشيرا إلى أن الشركة تسعى لتحويل مشهد التطوير العقاري إلى تجربة تشاركية متكاملة. وأضاف أن الشركة تقدم حلولا عقارية مبتكرة وعالية الجودة، بالإضافة إلى الالتزام بالتخطيط الدقيق والاهتمام بأدق التفاصيل لضمان راحة وأمان عملائها، مع التركيز على تحقيق أعلى مستويات الرضا والتميز في كل الخطوات التي تقوم بها، وفي جميع المشروعات التي تقدمها لعملائها. وأوضح أن شخصية العلامة التجارية الجديدة مبتكرة وتعاونية وموثوقة ومتطلعة إلى المستقبل، كما أنها تتمحور حول العميل، وتم استخدام ألوان جديدة في العلامة التجارية تأتي من روح ألوان الطبيعة لتؤكد أن رحلة الشركة مع شركائها لا نهاية لها. وتابع أنه تم تصميم الهوية البصرية الجديدة للشركة لتعزز من وضوح العلامة التجارية في السوق، كما أن الشركة متحمسة لإطلاق هويتها البصرية الجديدة التي تعكس رؤيتها المستقبلية، فهذا التغيير هو أكثر من مجرد تجديد في الهوية البصرية، ولكنه يمثل التزام الشركة بتقديم أعلى مستويات الخدمة والابتكار لعملائها. ولفت إلى أن قوافل للتطوير العقاري تعمل بالسوق المصري من عام 2008، وانطلقت رحلتها من مدينة السويس بمشروعات سكنية حتى وصلت إلى مدينة القاهرة الجديدة بأكبر تنوع للمشروعات ومحافظ الأراضي في القطاعين السكني والتجاري، وتتطلع الشركة لاستمرار النمو في السوق العقاري والعمل على خطة توسعية طموحة تضمن لها الريادة والتميز في السوق المحلي.

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