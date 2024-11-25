الدوحة – دولة قطر، كرَّم برنامج "ترشيد" التابع للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال بجائزة "أفضل مبادرة لإعادة تدوير المياه" تقديرًا لجهودها في تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية. وتعكس هذه الجائزة التزام الشركة بالحفاظ على الموارد المائية وإعادة تدويرها، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 لإدارة الموارد بشكل مستدام.

وخلال فعاليات منتدى "ترشيد لكفاءة الطاقة والمياه" الذي انعقد في الدوحة يوم 4 نوفمبر 2024، تسلّم الجائزة أحمد هلال المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العمليات البرية ودعم التشغيل في قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، بحضور عدد من كبار مسؤولي الشركة.

ومنذ بدء تشغيل منشأة معالجة المياه الصناعية المعالجة التابعة للشركة في عام 2019، نجحت الشركة في إعادة تدوير أكثر من 3.5 مليون متر مكعب من المياه المُحلَّاة، مما أسهم في خفض استهلاك المياه من شبكة كهرماء بنسبة 96%. كما ساهمت الحلول الحديثة للتخلص شبه الكامل من السوائل في إعادة استخدام أكثر من 90% من المياه المعالجة لأغراض العمليات الصناعية والريِّ.

ويؤكد هذا الإنجاز على التزام قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال بالاستدامة البيئية، ضمن استراتيجيتها البيئية التي تهدف إلى وقف تصريف السوائل في البحر بشكل كامل بحلول عام 2030.

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