وقعت قطر للسياحة مذكرة تفاهم مع شركة مواصلات "كروه" لابتكار وتعزيز التجربة السياحية للزوار القادمين إلى قطر عبر الرحلات البحرية.

وقد وقع المذكرة كلاً من سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة والسيد فهد سعد القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات "كروه". وتهدف المذكرة إلى تعزيز سبل التنسيق والتعاون بين الطرفين في مجال سياحة الرحلات البحرية، التي بدورها تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للسياحة التي تسعى لجعل قطر إحدى الوجهات السياحية الرائدة في العالم. وتحدّد المذكرة كيفية التعاون المشترك بين المؤسستين بما يحفظ استمرارية التواصل بشفافية، وتحسين التكلفة، وتقديم الدعم اللازم لإنجاح موسم الرحلات البحرية القادم. ستقوم قطر للسياحة بتزويد شركة مواصلات "كروه" بالبيانات والإحصاءات التي تتعلق بقطاع السياحة لتسهيل عملية التعاون فيما بينهما، كما ستقوم بإرسال إشعار مسبق خاص بمواعيد وصول البواخر والسفن السياحية، مما يتيح التخطيط الفعّال لخدمات النقل.

وبهذه المناسبة، صرح سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة: "تمثل السياحة البحرية ركيزة أساسية لدعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في قطر، وتساهم في تعزيز مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية. إن قطر للسياحة تعمل بشكل متواصل مع شركائها الرئيسيين من أجل ضمان تقديم تجربة سياحية استثنائية لزوار قطر. كما إن وسائل النقل تلعب دوراً هاماً في تعزيز هذه التجربة، ونحن على ثقةٍ تامة بأن شراكتنا مع شركة مواصلات ستساهم في نجاح موسم الرحلات البحرية ا الحالي."

ومن جانبه، قال السيد فهد سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات "كروه": "إننا نؤمن بأهمية وسائل النقل بالنسبة للزوار، وتأثيرها على القدرة التنافسية للوجهات السياحية. كما إن منظمي الرحلات السياحية في قطر يقومون بالتسويق للخدمات والجولات السياحية التي يقدمونها خلال مشاركتهم في الأسواق الدولية الكبرى؛ ولمواكبة تطور القطاع السياحي في قطر نرى أنه من المهم جداً توفر وسائل نقل سلسة ومريحة وآمنة للزوار. ومع دخولنا في اتفاقية أخرى مع قطر للسياحة، فإننا نؤكد على التزامنا بتقديم أقصى درجات التميز في الخدمة على كافة الأصعدة، منها الجودة، وتدابير السلامة، ونظافة وصيانة مركباتنا، وخدمة طاقم عملنا المتمرس والمتفاني في عمله."

لقد شهد موسم الرحلات البحرية زيادة ملحوظة في عدد الزوار الدوليين خلال السنوات الماضية. ومن المقرر أن يستمر الموسم الحالي حتى أبريل 2024، وأن يستضيف 81 رحلة بحرية وما يقرب 350 ألف زائر، مما يضاعف عدد زوار الرحلات البحرية مقارنةً بالموسم الماضي.

وخلال شهر أكتوبر 2023، استقبلت قطر 4525 زائر عبر الرحلات البحرية وذلك بفضل عوامل الجذب الاستثنائية والفعاليات المتنوعة في قطر، مثل وينتر وندرلاند، وسباق جائزة الخطوط الجوية القطرية الكبرى قطر للموتو جي بي، وإكسبو 2023 الدوحة. كما يُتوقع وصول 8 سفن إلى الدوحة في نوفمبر الحالي.

ستكون الدوحة نقطة انطلاق وعودة للعديد من البواخر والسفن السياحية العالمية مثل السفينة النرويجية "داون" وسفينة "لوغانفيل". كما ستواصل العديد من السفن الأخرى تقديم رحلات التحول الجزئي من الدوحة، منها سفينة "مين شيف 2" وسفينة "أم إس سي فيرتيوزا" والباخرة السياحية الإيطالية "كوستا توسكانا". ومن المتوقع أن تستقبل قطر 8 رحلات بحرية خلال شهر نوفمبر 2023.

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نبذة عن قطر للسياحة

تتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها ومزاراتها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة.

وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي.

وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

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