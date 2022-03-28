نجحت قطر للسياحة في تقديم تجربة سياحية بحرية فريدة وسلسة بالتعاون الوثيق مع شركائها في قطاع السياحة

اتخذت قطر للسياحة، بالتعاون مع الناقلة الوطنية لدولة قطر الخطوط الجوية القطرية، وهيئة موانئ قطر، ومواني قطر، ووزارة الصحة العامة، بالإضافة إلى شركاء آخرين في القطاعين العام والخاص، عدة خطوات لعودة استئناف سياحة الرحلات البحرية، وذلك استجابة للتحديات غير المسبوقة التي سببتها جائحة كوفيد-19.

وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أكبر الباكر، رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "بفضل تضافر جهود جميع الشركاء، تمكنا من استئناف سياحة الرحلات البحرية بنجاح وبأمان، والتي تمثل رافداً هاماً من روافد السياحة التي تسمح لعدد كبير من الزوار التعرف على التجارب الأصيلة التي تقدمها الوجهة في فترة قصيرة."

وأضاف: "لقد لعبت مواني قطر دوراً مهماً في التسويق لقطر كوجهة للسياحة البحرية في المنطقة، خلال ستة مواسم فقط. كما نتوقع زيادة في عدد الركاب لا سيما في الفترة التي تسبق بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، ومع افتتاح مبنى الركاب الدائم في ميناء الدوحة هذا الصيف."

من خلال تطبيق بروتوكول الإجراءات الاحترازية بما يحقق الأمن والسلامة، وبالتعاون مع شركائها، نجحت قطر للسياحة في استقبال ما يقرب من 58,000 راكب وأفراد طاقم خلال النصف الأول من موسم السياحة البحرية 2022/2021 والذي بدأ في أوائل شهر ديسمبر ويستمر حتى شهر يونيو 2022.

لقد رست في ميناء الدوحة 18 سفينة سياحية بحلول منتصف الموسم، ومن المتوقع وصول 12 رحلة بحرية إضافية. كما شهد ميناء الدوحة تدشين 4 سفن لرحلاتها الأولى إلى قطر، ووصول 4 سفن فاخرة خلال هذا الموسم. هذا هو الموسم الثاني الذي يتخلله برامج خاصة للركاب على متن الرحلات التي تبيت في ميناء الدوحة ويتضمن 13 رحلة انطلاق وعودة حيث يبدأ الركاب رحلاتهم من قطر وينهونها فيها.

وقد حددت قطر للسياحة الجنسيات التي حلّت في المراتب الأولى للمسافرين الذين وصلوا إلى ميناء الدوحة في الأشهر الثلاث الأولى من موسم الرحلات البحرية الحالي، والقادمة من بلجيكا، والبرازيل، وفرنسا، والهند، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة. كما شهد موسم الرحلات البحرية هذا العام ارتفاع في عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي ومن المتوقع أن نشهد نمواً خلال العام المقبل نتيجة للشراكة التي أبرمتها قطر للسياحة مع إميرالد كروز لتقديم رحلات بحرية فاخرة جديدة لليخوت الفخمة عبر تقدم برامج لمدة ثمانية أيام مع توقف في دول المجلس التعاون الخليجي.

كما تعمل شركات إدارة الوجهات المحلية مثل اكتشف قطر، وشركة قطر الدولية للسياحة، وشركة توفيق للسفريات بشكل وثيق مع السفن القادمة ووكلاء السفر للتسويق للمنتجات السياحية التي تزخر بها قطر وتقديم جولات استثنائية، وتأمين النقل للركاب.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر "برنامج تدريب المرشدين السياحيين" الذي أطلقته قطر للسياحة تدريباً مصمماً للمرشدين السياحيين المحليين الذين يتواصلون بشكل مباشر مع ركاب الرحلات البحرية، والتي غالباً ما يتم تكثيفها في يوم واحد بمشاركة مجموعات كبيرة من المسافرين. وتعد هذه المبادرة جزءاً من برنامج التميز في الخدمة التابع لقطر للسياحة والذي يهدف إلى تعزيز تجربة الزائر في كل مرحلة من مراحل زيارته.

ويعد النمو الذي يشهده قطاع الرحلات البحرية بمثابة دفعة اقتصادية لدولة قطر من خلال زيادة إنفاق الزوار، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستثمار. ويحصل الزوار الوافدين إلى مبنى الركاب المؤقت الجديد نفس مستوى الخدمة والمرافق التي يقدمها مطار حمد الدولي أفضل مطار في العالم، بما في ذلك خدمات الجوزات والجمارك، ومعاملات الصرف الأجنبي، ومواقف لسيارات الأجرة والحافلات، ومتاجر السوق الحرة، وأماكن انتظار للمسافرين في الرحلات البحرية والموظفين، بالإضافة إلى الجولات السياحية في المدينة وغيرها من الخدمات.

منذ إنشاء قطاع الرحلات البحرية في عام 2015، عملت قطر للسياحة على دعم الشركاء في القطاع لضمان تميز قطر كوجهة سياحية فاخرة. ويقع ميناء الدوحة في قلب الحي الثقافي في العاصمة، على بعد دقائق من المواقع الوطنية والثقافية الرائدة، ومن كورنيش الدوحة الذي يقدم إطلالات على المدينة تشمل الأبراج الشاهقة. كما أدى الاهتمام المتزايد بشواطئ قطر إلى تعزيز التواصل مع دول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعل من قطر مركزاً متكاملاً للشحن في المنطقة.

وفي عام 2021، أبرمت قطر للسياحة، اتفاقية شراكة مع الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية (CLIA) في المملكة المتحدة وأيرلندا، وذلك للتسويق لقطر في تلك المنطقة كوجهة سياحية، والتعريف بها بين أوساط مجتمع الرابطة الأشهر في صناعة الرحلات البحرية، ووكلاء السفر والشركاء. وفي إطار جهودها للتسويق للقطاع السياحي، أطلقت قطر للسياحة العديد من المبادرات والبرامج التي من شأنها أن توفر تجربة سياحية آمنة للزوار الدوليين القادمين إلى قطر، ومن بينها برنامج "قطر نظيفة" الذي يهدف إلى تعزيز البيئة الصحية والآمنة في قطاع الضيافة، وبرنامج "التميز في الخدمة" الشامل لتحسين تجربة الزوار في كل مرحلة من مراحل زيارتهم، كما قامت قطر للسياحة بتطوير الموقع الإلكتروني الخاص بها وإطلاق تطبيق الهاتف المحمول "Visit Qatar" وذلك في إطار حملة التحول الرقمي التي تقوم بها، كما أطلقت مؤخراً حملة ترويجية هي الأضخم في تاريخ قطاع السياحة في قطر تحت عنوان "عيش عالم استثنائي".

وتشهد السياحة البحرية في قطر نمواً متزايداً رغم التحديات الصعبة التي واجهتها خلال العامين الماضيين، إذ حققت ارتفاعاً في أعداد الركاب وفي أعداد السفن التي رست على شاطئ قطر بأكثر من ستة أضعاف في أقل من خمسة مواسم.

يعتبر العام الحالي الأكثر تشويقاً حيث تستعد الدولة لاستضافة أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في المنطقة، والتي ستكون حدثاً مهماً لقطاع الرحلات البحرية في قطر. كما إن افتتاح المحطة الكبرى في ميناء الدوحة المزمع افتتاحها قبل البطولة، ستكون قادرة على استضافة سفينتين سياحيتين ضخمتين في الوقت نفسه، إلى جانب تقديم العديد من معالم الجذب منها حوض للأسماك ومعرض للفنون. كما تبذل اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومواني قطر، وقطر للسياحة جهود كبيرة لتقديم تجربة سياحية فريدة، عبر استئجار سفينتين من شركة إم إس سي كروزس لتوفير إقامة فندقية عائمة للزوار والمشجعين خلال فترة بطولة كأس العالم.

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- انتهى -