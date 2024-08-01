أعلنت قطر للسياحة ممثلة بـ Visit Qatar عن تمديد الشراكة مع مضمار جودوود الشهير لعدة سنوات، بدايةً من العام المقبل 2025.

وتعد هذه الشراكة بمثابة استمرار للتعاون الناجح مع نادي قطر للسباق والفروسية قد تكللت بالنجاح على مدى 10 سنوات منذ انطلاقها في عام 2015. وما زالت هذه الشراكة هي أكبر اتفاق فردي للرعاية في رياضة سباقات الخيل البريطانية، حيث عززت الشراكة مكانة مهرجان قطر جودوود حتى أصبح واحداً من أرقى وأشهر المنافسات في عالم سباقات الخيول.

وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة: "يسعدنا أن نعلن عن شراكة جديدة تمتد لعدة سنوات مع مضمار جودوود لسباقات الخيل، ونحن ننطلق فيها من خلال الإرث الكبير لنادي قطر للسباق والفروسية. وهذه الشراكة المهمة إنما تعكس التزامنا الثابت بالترويج لتراث قطر الغني وثقافتها النابضة بالحياة والتعريف بعروضنا السياحية المميزة أمام جمهور عالمي. ونتطلع للاستفادة من الفرص التي سوف تتيحها لنا هذه الشراكة من أجل تعزيز مكانة قطر الرائدة في عالم الرياضة."

ومن جانبه، قال دوق ريتشموند، مالك مضمار جودوود: "يسعدني أن أغتنم هذه الفرصة لتوجيه الشكر لنادي قطر للسباق والفروسية على مساهمته الكبيرة في مهرجان قطر جودوود وفي سباقات الخيل البريطانية. ويسعدنا أن نعلن عن شراكتنا الجديدة مع Visit Qatar، ونتطلع بشدة إلى التعاون معها لمواصلة تعزيز مكانة مهرجان Visit Qatar جودوود ونقله إلى مستوى جديد من التألق."

نبذة عن Visit Qatar

تعد "Visit Qatar"، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. تتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة. تستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميُّز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين. تعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة.

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