نفذت قطر للسياحة مع بداية موسم الشتاء لهذا العام حملة تفتيشية على محلات تأجير دراجات الدفع الرباعي في منطقتي سيلين والغارية، وذلك للتأكد من التزام مالكي هذه المحلات بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة، والتعاميم الصادرة بموجبه والذي يحدد ضوابط العمل الخاصة بمزاولة نشاط النقل السياحي، واشتراطات ومعايير وسائل النقل المخصصة لنقل السياح برحلات برية.

وتنفذ قطر للسياحة هذه الحملات كل عام مع بداية كل موسم، بالتنسيق مع إدارة أمن الجنوب في منطقة سيلين وإدارة أمن الشمال في الغارية، والإدارة العامة للمرور، وإدارة المحميات في وزارة البيئة والتغير المناخي، في سبيل تعزيز عوامل الأمن والسلامة خلال فترة التخييم الشتوي في هذه المناطق، وتعزيز السياحة المحلية والدولية.

وبهذه المناسبة، قال السيد علي المهندي، رئيس قسم الرقابة السياحية: "إن تقديم التجارب السياحية المميزة تأتي في سلم أولوياتنا في قطر للسياحة، ونظراً لأهمية النشاطات الصحراوية وخاصة خلال فصل الشتاء قمنا بالتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل تعزيز عوامل الأمن والسلامة خلال موسم التخييم. كما نعمل مع أصحاب المكاتب لتوفيق أوضاعهم ومساعدتهم على الالتزام باشتراطات ومتطلبات الترخيص مع التركيز على التمييز في الخدمة، وذلك للحفاظ على استثماراتهم وعلى سلامة المستأجرين والمخيمين على حد سواء."

وبصفتها الجهة المسؤولة التنظيم والإشراف والرقابة على جميع الجهات والأنشطة التابعة لقطاع السياحة والضيافة في الدولة، بما في ذلك إصدار التراخيص السياحية للمنشآت والأنشطة السياحية، تركز قطر للسياحة على توفير منتجات وتجارب آمنة. كما يعد إلزام مالكي ومزاولي الأنشطة بالقانون والتعاميم الصادرة بموجبه أمراً بالغ الأهمية نظراً لما يحظى به موسم التخييم والأنشطة المرتبطة به من شعبية واسعة، كما يساعد القطاع على تقديم المزيد من العروض وسط أجواء مثالية وآمنة.

وبهدف تعزيز العروض السياحية التي تقدمها قطر لزوارها وللمقيمين فيها، أطلقت "زوروا قطر" مؤخراً حملتها الترويجية الجديدة التي حملت عنوان "حياكم قطر"، التي تعكس مظاهر التنوع السياحي الذي تتمتع به دولة قطر، وتدعو مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيارة البلاد والاستمتاع بها. كما كشفت قطر للسياحة عن رزنامة فعاليات شهر ديسمبر والتي يتخللها العديد من الأنشطة التي تشمل البازارات في الأماكن المفتوحة، وعودة مهرجان قطر للمناطيد الشهير، والبطولات الرياضية، والمعارض الفنية، وغيرها. ويمكنكم تصفح جميع الفعاليات والأنشطة على www.Qatarcalendar.com، كما يمكنكم متابعة qatarcalendar على فيسبوك وإنستغرام للبقاء على اطلاع بجميع الأنشطة.

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