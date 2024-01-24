أطلقت قطر للسياحة يوم الإثنين 22 يناير 2024، برنامجها الجديد الذي يحمل عنوان "سفراء قطر للسياحة"، وذلك للاحتفاء برواد المجتمع المحلي وتوفير منصة لرواد الأعمال والفنانين والمواهب الواعدة في قطر، بهدف مشاركة مسيراتهم وتجاربهم مع ممثلي قطر للسياحة، ومشاركة الآراء حول سبل التعاون في مختلف المبادرات التي تقوم بها قطر للسياحة، وذلك في إطار جهودها لزيادة الوعي لدى المواطنين والزوار حول آخر التطورات في القطاع السياحي وما يقدمه من مبادرات وخدمات سياحية.

وتحت عنوان "الذراع اليمين"، انعقدت الجلسة الافتتاحية للبرنامج في مطعم "فيه العافيه" في الحي الثقافي في كتارا، وذلك بحضور سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة. وقد حضر هذه الجلسة مجموعة من رؤساء تحرير الجرائد القطرية، ومديري القنوات التلفزيونية المحلية، وكبار الصحافيين والإعلاميين في قطر، بالإضافة إلى مجموعة من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد انعقد اللقاء الترحيبي في مطعم فيه العافيه في الحي الثقافي كتارا، وذلك بحضور سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة. ودعا البرنامج خلال جلسته الافتتاحية رواد الأعمال لمناقشة واقع القطاع السياحي والتعبير عن تجاربهم، على أن تُغطي الاجتماعات المقبلة مجموعة من المواضيع التي تشمل تطوير الأعمال والفنون والمبادرات الخاصة بالترفيه والمغامرة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة: "يسرنا أن نطلق برنامج سفراء قطر للسياحة والذي نهدف من خلاله إلى تشجيع الحوار مع أبرز ممثلي شرائح المجتمع ومناقشة أهم المواضيع المتعلقة بالأهداف الملهمة والطموحة بما يخدم القطاع السياحي في دولة قطر. كما نهدف إلى توفير منصة للمواهب الشابة والصاعدة لعرض أفكارهم وابتكاراتهم ومقترحاتهم. نحن ندرك تماماً الدور الهام لمبادرات الشباب الموهوبين والمتمكنين في تعزيز السياحة ودفع عجلة التنمية في قطر".

على مدى السنوات العشر الماضية، ساهمت قطر للسياحة في التأكيد على مكانة قطر كوجهة سياحية رائدة، وذلك من خلال تعزيز الشراكات العالمية، واستضافة مجموعة واسعة من الفعاليات والمؤتمرات الدولية، لتسهيل بيئة استثمارية جذّابة. تبقى قطر للسياحة على تواصل دائم مع المستثمرين الدوليين من خلال مشاركتها في معارض السفر الإقليمية والدولية الهامة وذلك للبحث في آخر التطورات في قطاع السياحة والسفر. وقد أبرمت قطر للسياحة العديد من الاتفاقيات والشراكات مع مزودي الخدمات السياحية، كما استضافت العديد من الرحلات التعريفية للمتخصصين والخبراء الدوليين لعرض المرافق والخدمات المميّزة في البلاد وتشجيع الاستثمارات فيها.

أما على الصعيد المحلي، تستثمر قطر للسياحة في إمكانيات الرواد والمتخصصين في مجال السياحة الذين لديهم تواصل مباشر مع الزوار، لإنشاء قوة عاملة تتكيف مع الاحتياجات المستقبلية لصناعة السفر، وبهدف تشجيع الابتكار والتميز وجودة الخدمة. كما أطلقت قطر للسياحة، بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، برنامج "جوائز قطر للسياحة"، لتكريم أبرز الجهود التي يبذلها الشركاء المحليين والقطاع الخاص لتقديم تجارب سياحية متميزة.

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