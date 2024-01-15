ترحب قطر بمواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لاستكشاف العروض والوجهات السياحية التي تزخر بها من خلال حملة "حياكم قطر"

سجلت قطر للسياحة حضوراً مميزاً خلال الفعاليات التي يحتضنها بوليفارد الرياض، وذلك من خلال عرض الحملة الترويجية "حياكم قطر" والتي تدعو مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة قطر واستكشاف المعالم والوجهات السياحية التي تتميز بها البلاد. فقد استمتع زوار جناح قطر بالاطلاع على رزنامة قطر، المليئة بالفعاليات لعام 2024، ودليل "قطر الآن" بالإضافة إلى عدد من الهدايا والتذكاريات وذلك خلال حملة حياكم قطر التي تظهر حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، بالإضافة إلى العروض المميزة التي تقدمها الوجهة خلال موسم الشتاء.

وقد تم إطلاق حملة "حياكم قطر" في نوفمبر 2023، لتسليط الضوء على أربعة جوانب رئيسية، انعكست كلٌ من هذه الجوانب على هيئة صور لوجهات سياحية وفعاليات معينة، تحمل عناوين: "حيّ هالفرحة"، "حيّ هالجمعة"، "حيّ هالضحكة"، "حي من جانا". وترتكز الحملة على مواكبة زيارة عائلة من الخليج وتوثيق اللحظات الممتعة التي عايشوها خلال تجربتهم في زيارة معالم قطر وحضور عروضها. وجسّد الفيديو الخاص بالحملة الروابط الوثيقة المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وحسن الضيافة والحفاوة التي يلقاها زوار قطر القادمين من الدول المجاورة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس عبد العزيز علي المولوي، رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي في قطر للسياحة: "يسعدنا التواجد في أحد المعالم السياحية المميزة في المملكة العربية السعودية والترويج لحملة حياكم قطر التي تم إطلاقها مؤخراً. ونوجه دعوتنا إلى إخواننا وأخواتنا في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لزيارة قطر والاستمتاع بموسم الشتاء المميز. وتسلط حملتنا حياكم قطر الضوء على التجارب السياحية الجذابة والعروض والفعاليات العائلية الاستثنائية المقدمة للزوار خلال موسم شتاء في قطر".

ويتزامن انطلاق "حياكم قطر" مع تنظيم باقة من الفعاليات التي تنطلق في عام 2024 والتي يمكنكم المشاركة فيها وقضاء أوقات مميزة مع عائلتكم، ومنها:

حيّ هالفرحة

مهرجان قطر للتسوق

من 1 حتى 27 يناير 2024

تحتضن قطر باقة متنوعة من مراكز التسوق المعاصرة التي تمنح الزوار فرصة مميزة للتسوق والترفيه. ومنها الوجهة الفاخرة بلاس فاندوم، المركز المستوحى من الهندسة المعمارية الفرنسية الكلاسيكية، ومركز الحزم الفاخر، ومتجر 21 هاي ستريت الشهير في حي كتارا الثقافي الذي يضمن لكم تجربة تسوق ممتعة في ظل التكييف الخارجي. تقدم هذه المراكز تجارب تسوق ممتعة، إلى جانب المطاعم والعروض الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة.

وفي سياق تجارب التسوق الرائعة في قطر، عاد مهرجان قطر للتسوق، الأكثر شعبية في قطر، في نسخته الثامنة خلال هذا الموسم، وذلك بمشاركة 13 مركزاً للتسوق. ويتضمن المهرجان مجموعة مميزة من الفعاليات الشيّقة والسحوبات مثل: السيارات الفاخرة، والجوائز النقدية.

حيّ هالجمعة

مهرجان قطر الدولي للأغذية

7-17 فبراير 2024

ستجمع النسخة الثالثة عشر من مهرجان قطر الدولي للأغذية (QIFF)، الطهاة في المنطقة والعالم. وسيحظى الجمهور خلاله بفرص مشاهدة العروض الترفيهية الحيّة، وفنون إتقان الطهي، إضافة إلى لقاء أشهر الطهاة على مستوى العالم.

وتتنوع خيارات المأكولات والمطاعم في قطر لتناسب جميع الأذواق، بداية بالأطعمة التي تقدمها عربات الأطعمة، وحتى المأكولات المُعدة على يد طهاة حائزين على نجمة ميشلان. ويسلّط المهرجان الضوء على متعة التجمع حول مائدة طعام لذيذة تقدمها إحدى المطاعم الشهيرة في قطر. وتعد تجسيداً حقيقياً للمشاركة الثقافية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

حيّ هالضحكة

مدينة لوسيل ونتر وندرلاند وحديقة مريال للألعاب المائية

لقد توسع المشهد الترفيهي والحماسي في قطر من خلال وجود مدينة لوسيل ونتر وندرلاند وحديقة مريال للألعاب المائية. وتقع لوسيل ونتر وندرلاند في جزيرة المها وتضم أكثر من 50 لعبة ومعلماً ومرفقاً ترفيهياً، بالإضافة إلى المأكولات والمشروبات اللذيذة والأنشطة الترفيهية الحيّة. بينما تقع حديقة مريال في جزيرة قطيفان التي تم تطويرها مؤخراً، وتحتوي على أطول برج تزلج مائي في العالم والبالغ ارتفاعه 85 متراً، وتوفر للزوار مجموعة رائعة من مناطق الجذب الرائعة، بما في ذلك 36 لعبة مائية.

حيّ من جانا

تضع قطر هذا الشتاء باقة استثنائية من العروض الحيّة والكوميدية والحفلات الموسيقية بين أيديكم، وتلتزم بتقديم أجواء احتفالية ممتعة تبقى عالقة في أذهانكم. إذ سيُقام عدد من الفعاليات العالمية، بما في ذلك النسخة الخامسة من مهرجان قطر للمناطيد والعديد من الأنشطة والتجارب البحرية في ميناء حمد.

وقد انطلقت النسخة الثامنة عشر من بطولة كأس آسيا قطر في 12 يناير وتستمر حتى 10 فبراير على أرض ستة ملاعب، حيث يتنافس 24 منتخباً وطنياً لكرة القدم خلال هذه البطولة. وتشهد بطولة كأس آسيا على الإرث المستمر الذي تُخلفه البطولات الرياضية في قطر، باعتبارها واحدة من أكبر الأحداث الرياضية لعام 2024. ومن المقرر أن تجذب البطولة مئات الآلاف من الزوار خلال فترة استضافتها التي تستمر لمدة شهر، وذلك في ظل وجود مناطق سياحية محيطة بالملاعب مما يشكل عامل جذب للمشجعين لاستكمال الحماس والتشويق خلال حضور المباريات.

وتفخر قطر بناقلتها الوطنية، الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على جوائزٍ مرموقة، ومطارها الذي تم اختياره كأفضل مطار في العالم لمدة عامين متتاليين. وتتميز قطر بكونها واحدة من أكثر الدول انفتاحاً فيما يتعلق بتسهيل الحصول على تأشيرة الدخول، إذ يُمكن لمواطني 95 جنسية الدخول إلى الدولة من خلال الحصول على تأشيرة عند الوصول، فيما لا يحتاج مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى تأشيرات. ومع استمرارية عمل منصة "هيّا" أصبح بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من التسجيل المسبق لذويهم وكذلك مركباتهم عبر المنصة، وذلك لتسهيل إجراءات الدخول عبر معبر أبو سمرة. وقد رحبت دولة قطر بأربعة ملايين زائر خلال عام 2023، محققةً بذلك أعلى نسبة في عدد الزوار في تاريخ البلاد. وقد استحوذت المملكة العربية السعودية على صدارة الترتيب في أعداد الزوار القادمين إلى قطر، بينما احتلت باقي دول مجلس التعاون الخليجي على المراكز ضمن العشرة الأوائل في الترتيب.

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نبذة عن قطر للسياحة

تتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها ومزاراتها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة.

وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي.

وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

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