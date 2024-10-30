أعلنت قطر للسياحة عن تحديث التعليمات المنظمة لنشاط النقل السياحي البحري، بما في ذلك ترخيص مكاتب النقل السياحي البحري، ووسائل النقل السياحي البحري بكافة فئاتها (أ ،ب،ج).

وتماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، أصدرت قطر للسياحة دليل تصنيف جديد لمالكي ومشغلي وسائل النقل السياحي البحري، وحددت المتطلبات الفنية والمواصفات التي يجب توافرها في هذه الوسائل والتي تتوافق مع قانون تنظيم السياحة رقم (20) لسنة 2018.

ووفقاً لهذه التحديثات، تؤكد قطر للسياحة بأنّه لن يسمح لأي مركب من الفئة (أ) غير مستوفي لمتطلبات ومعايير التصنيف المشار إليها في دليل التصنيف رقم 1.1 لسنة 2024، من مزاولة النشاط أو التواجد أو الرسو في منطقة كورنيش الدوحة.

تشمل فئات وسائل النقل السياحي ما يلي:

الفئة (أ) - تتضمن المراكب المستخدمة في الرحلات القصيرة فقط، وتعمل داخل منطقة الكورنيش. الفئة (ب) - تتضمن المراكب المستخدمة في الرحلات الطويلة، وتعمل خارج منطقة الكورنيش. الفئة (ج) - تتضمن المراكب المستخدمة للرحلات الطويلة التي توفر إقامة ووجبات (القوارب الممتازة والفاخرة مثل اليخوت).

يُمكن للأفراد تشغيل الفئة (أ) فقط بينما لا يتم تشغيل الفئتين (ب) و(ج) إلا من قبل مكاتب سياحية مرخصة.

يطلب من مدراء مكاتب النقل السياحي البحري ومالكي المراكب ومشغليها، ضمان الامتثال للتعليمات الجديدة ضمن الإطار الزمني المخصص اعتباراً من 25/8/2024، وتم منح وسائل النقل 3 شهور من تاريخ صدور هذه التعليمات للالتزام بها. وتقوم قطر للسياحة بتنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص وتحديد الاتجاه الاستراتيجي للقطاع.

من جهته قال السيد فهد حسن العبدالملك، مدير إدارة الرخص السياحية في قطر للسياحة: " لقد تم العمل على اعتماد إجراءات ومعايير ممارسة النقل السياحي البحري بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها المكتب الهندسي الخاص، ووزارة المواصلات، والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، ووزارة البلدية. وقد تم تصميم وتطوير هذه المعايير الخاصة بوسائل النقل البحري المخصصة لنقل السياح في الرحلات البحرية وفق أفضل المبادئ العالمية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الشفافية، وتوحيد القطاع، ودعم استراتيجية قطر البحرية، وتعزيز التميز في الخدمة في جميع أنحاء البلاد، وتوفير تجربة استثنائية وآمنة لمستخدمي هذه الخدمات".

وكجزء من مهمتها، تشرف قطر للسياحة على تنفيذ استراتيجيتها السياحية 2030 بهدف تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة إنفاق الزوار. ومن خلال هذه الجهود، تعمل قطر للسياحة على تعزيز الحضور العالمي لدولة قطر وتعزيز قطاع السياحة بشكل عام.

نبذة عن قطر للسياحة

قطر للسياحة، الجهة المسؤولة عن التنظيم و النهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

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