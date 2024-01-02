أعربت قطر للسياحة، عن تقديرها لمبادرة الخطوط الجوية القطرية وكتارا للضيافة المتمثلة في طرح مجموعة خاصة من الخصومات الحصرية للمتقاعدين القطريين حاملي بطاقات التقاعد، وذلك تقديراً لتفانيهم وخدمتهم للوطن على مدار سنوات عديدة.

تأتي هذه المبادرات في إطار الجهود المتواصلة في الدولة لرعاية المتقاعدين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، عبر كافة قطاعات الدولة، في سبيل تأمين الحياة الكريمة لهم.

وتعليقاً على ذلك، قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة: "يسرنا أن نرى تظافر جهود الخطوط الجوية القطرية وكتارا للضيافة في إطلاق باقات متخصصة تناسب المتقاعدين، وذلك اعتباراً من مطلع عام 2024. وبينما خصصت الخطوط الجوية القطرية خصومات وباقات معيّنة للمتقاعدين، قامت كتارا للضيافة بتقديم خصومات في فنادقها داخل قطر وخارجها. لا شك أن هذه المبادرات ستساهم في إنعاش السياحة الداخلية وإتاحة الفرصة للأسر القطرية للاستفادة من الخدمات المتميزة التي تقدمها الفنادق والمطاعم المملوكة لشركات قطرية، مما ينعكس إيجاباً في تعزيز مكانة القطاع الخاص ودوره في المشاركة المجتمعية. وأضاف سعادته: "سنواصل العمل مع القطاع الخاص لتشجيعه على تقديم المزيد من المزايا والأسعار الخاصة للمتقاعدين، وذلك تقديراً لجهودهم في خدمة وطننا على مدار سنواتٍ طويلة مضت".

من جانبه أعرب السيد أحمد علي الحمادي، المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، عن شكره للخطوط الجوية القطرية وكتارا للضيافة على تقديم هذه المبادرة القيّمة، وإتاحة مزايا وأسعار حصرية لفئة المتقاعدين من أبناء قطر، وقال: "أدعو شركات القطاع الخاص إلى الانضمام والمساهمة في هذه الجهود المستمرة لتقديم كل ما هو أفضل للمتقاعدين."

وأضاف: "تتواصل جهودنا في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لضمان حصول المتقاعدين القطريين على مزايا وخدمات تضمن تحسين كافة جوانب الحياة بالنسبة لهم، وذلك عبر التعاون مع كافة المؤسسات العاملة في قطر، وكان آخرها الخطوط الجوية القطرية التي أعلنت مؤخراً عن إطلاق حزمة حصرية من المزايا والخصومات التفضيلية للمتقاعدين، وذلك عرفاناً بما قدموه من خدمة لبلدهم ومواطنيهم."

يشار إلى أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أطلقت في العام 2016 برنامجاً للخصومات الحصرية للمتقاعدين، وكان يضم حينها 70 شركة، ليلقى ترحيباً خاصاً من المجتمع بإعتباره الأول من نوعه في تقديم مزايا وعروض خاصة بالمتقاعدين. ويضم البرنامج الآن شركات من مختلف المجالات، مثل الاتصالات والمطاعم والفنادق والخدمات الطبية، إضافة إلى العديد من القطاعات الرئيسية، يصل عددها إلى أكثر من 400 شركة.

ويستفيد المتقاعد مما يقدمه هذا البرنامج من خلال الحصول على بطاقة برنامج خصومات التي توفرها الهيئة، ويمكن الحصول عليها بشكل فوري من خلال زيارة خدمة المراجعين بالهيئة، أو عبر مراكز الخدمات الحكومية في فرع الوكرة أو في فرع الريان الخاص لخدمات كبار السن أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، حيث يتم إصدار البطاقة بشكل فوري.

وخصصت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الخط الساخن 183 لاستقبال أي ملاحظات أو استفسارات من قبل المتقاعدين على مدار الساعة.

#بياناتشركات

-انتهى-

للاستفسارات الإعلامية يرجى الاتصال بـالمكتب الإعلامي لقطر للسياحة:

pressoffice@visitqatar.qa

نبذة عن قطر للسياحة

تتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها ومزاراتها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة.

وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي.

وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي على الوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

الموقع الإلكتروني:

www.visitqatar.qa