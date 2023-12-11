انضم كل من قطر للسياحة، والخطوط الجوية القطرية وسيب للتأمين إلى قائمة الشركاء رفيعي المستوى في منتدى النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة (Autonomous E-Mobility Forum) والمزمع إقامته على أرض الدوحة في دولة قطر خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 2 مايو 2024.

الدوحة، أعلن منتدى النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة (Autonomous E-Mobility Forum)، وهي فعّالية رائدة تحظى باستضافة وزارة المواصلات في قطر بالتعاون مع الشريك المنظّم، شركة Just Us & Otto Marketing Services، عن أحدث شراكاته التي من شأنها أن تسهم في صياغة الخطاب العالميّ حول النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، والذي يعدّ من الموضوعات التي تحظى بأهمية بالغة على الساحتين المحليّة والعالميّة.

وبموجب هذه الشراكة، تضطلع قطر للسياحة بدور الشريك السياحيّ. وفي هذا الصدد، تعكس مشاركة قطر للسياحة في منتدى (AEMOB) تفانيها في الترويج لدولة قطر باعتبارها مركزًا رئيسيًا للتبادل المعرفيّ الذي يرمي إلى تحقيق الاستدامة على الصعيد العالميّ وإيجاد حلول فعّالة للتنقل.

علاوة على ذلك، انضمت الخطوط الجوية القطرية، الناقل الوطنيّ لدولة قطر، والمعروفة بالتزامها الصارم بأقصى درجات التميّز في الرحلات الجويّة، إلى قائمة الشراكة لتصبح الشريك الرسميّ للطيران في منتدى (AEMOB). وبفضل خبرتها الواسعة وانتشارها العالميّ، تبدي الخطوط الجوية القطرية توافقًا سلسًا مع الرؤية الدولية للمنتدى.

وفي الوقت ذاته، ترتبط شركة سيب للتأمين، وهي واحدة من أبرز الشركات في قطاع التأمين في دولة قطر، بعلاقات وطيدة مع هذه النخبة المرموقة من الشركاء، حيث يعدّ انضمام الشركة إلى منتدى (AEMOB) تعبيرًا عن توافقها مع رؤية المنتدى وتجسيدًا لتفانيها المستمر في مجال التكنولوجيا والابتكار في السياسات.

من جانبه، أعرب إلياس شديد، رئيس العمليات ونائب الرئيس التنفيذيّ لشركة سيب للتأمين، عن وجهة نظر الشركة قائلًا: "يعدّ منتدى (AEMOB) منصة رائدة تتيح لنا فرصة مشاركة خبراتنا في مجالات إدارة المخاطر الحرجة وتنظيمات التأمين وسياساته، إضافة إلى دورها في إفساح مجال لتقديم الدعم اللازم لأقراننا وشركائنا من أجل التغلب على التعقيدات الشاملة التي تكتنف صناعتنا".

يذكر أن هذه الشراكات الاستراتيجية تعمل على إتمام الأهداف المنشودة من المنتدى، والمتمثلة في تطوير حلول فعّالة للنقل المستدام واستكشاف ابتكارات جديدة في مجال النقل الكهربائيّ والتنقل ذاتي القيادة، وذلك من خلال تفعل الأدوار المنوطة بكل جهة معنيّة بهذا المجال. ومن ثمّ، لا تدخر كل من قطر للسياحة، والخطوط الجوية القطرية وسيب للتأمين جهدًا في تعزيز الابتكار، ودعم أقرانهم من العاملين في الصناعة والمساهمة في تحقيق النجاح المأمول لمنتدى (AEMOB 2024).

#بياناتشركات

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يُعقد منتدى النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة (Autonomous E-Mobility Forum) على أرض الدوحة في قطر، خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 2 مايو 2024، باستضافة وزارة المواصلات بدولة قطر، ويحظى برعاية كريمة من معالي السيد/ جاسم سيف أحمد السليطي، وزير المواصلات. يهدف المنتدى إلى أن يصبح منصة رائدة تجمع تحت مظلتها أطراف متعددة من المعنيين بالنقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة، وهو موضوع يتسم بأهميته الملحّة على الساحة العالمية.

وتعمل هذه الفعّالية، التي تستمر على مدار ثلاثة أيام وتنظمها شركة Just us & Otto Marketing & Event Services بالتعاون مع InStrat (إحدى أقسام شركة 4th Dimension)، على توفير مظلّة مناسبة للشركاء المعنيين على الساحة الدولية من أجل معرفة المزيد عن النقل الكهربائيّ والتنقل ذاتي القيادة وإعداد التوصيات الرامية إلى الخروج بهذا المجال إلى حيّز التنفيذ في سياق العالم الواقعيّ.

وسيجمع منتدى (AEMOB) بين أروقته شبكة عالمية من المسؤولين، وخبراء السياسات والتكنولوجيا، بما في ذلك باقة من المتحدثين، وممثلي الحكومات، والصناعة، والأوساط الأكاديمية، ووسائل الإعلام، بالإضافة إلى المئات من الحضور. ومن المتوقع أن يتم طرح التذاكر للبيع في شهر يوليو 2023، ويمكن شراؤها عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى من خلال الرابط: www.aemobforum.com.