الدوحة، قطر: أعلنت "قطر للتأمين"، شركة التأمين الرائدة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع كيو إنفست، المصرف الاستثماري الرائد في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، تأسيس شركة "ايبيكيور الإسلامية لإدارة الاستثمارات" وهي شركة قطرية متخصصة في مجال إدارة الأصول الإسلامية.

وتُعد "ايبيكيور إنفستمنت مانجمنت المحدودة"، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لشركة قطر للتأمين، واحدةً من كبرى الشركات المتخصصة في قطاع إدارة الاستثمارات في قطر، وهي تدير أصولاً استثمارية متنوعة لعملائها تُقدّر قيمتها بنحو 7 مليارات دولار أمريكي، كما تمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات والإنجازات في قطاع الاستثمارات وتتطلع إلى تعزيز حضورها في قطاع إدارة الأصول الاستثمارية.

وسيستفيد الكيان الجديد من الخبرات الطويلة والكفاءة العالية التي تتمتع بها شركة "ايبيكيور إنفستمنت مانجمنت المحدودة" في مجال إدارة الأصول، في حين سيزوّد "كيو إنفست" هذا الكيان بالبنية التحتية اللازمة والحضور القوي في السوق، انطلاقاً من سجله القوي في تطوير وهيكلة المنتجات الاستثمارية الإسلامية بجانب قدرته على استقطاب رؤوس الأموال.

ويأتي هذا الإعلان عقب البيان الصحفي المشترك، الصادر في 10 أبريل 2022، والذي أفاد بتحالف الطرفين بهدف بحث سُبل التعاون الاستراتيجي المحتملة وتأسيس شركة قطرية متخصصة في مجال إدارة الأصول الإسلامية.

وتمثّل شركة ايبيكيور الإسلامية لإدارة الاستثمارات، المملوكة بشكل مشترك لكل من شركة قطر للتأمين (حصّة بنسبة 51% عبر مجموعة ايبيكيور القابضة) وكيو إنفست (49%)، كياناً متوافقاً مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية يخضع لرقابة هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وسيركز هذا الكيان الجديد على تقديم محفظة واسعة من منتجات وحلول إدارة الأصول الإسلامية، بدايةً من الاستثمار ووصولاً إلى تطوير وهيكلة المنتجات الاستثمارية الإسلامية المبتكرة.

وتعليقاً على ذلك، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: "يشكل هذا الاستثمار منحىً بارزاً في مسيرة نمو شركة ايبيكيور إنفستمنت مانجمنت المحدودة - التي تديرأصولاً استثمارية تقدّر قيمتها بأكثر من 7 مليارات دولار أمريكي من أسهم ودخل ثابت وعقارات - إذ سيعزز قدرتها على توفير منتجات استثمارية متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية عبر منصّتنا الاستثمارية، وبما يخدم عملائها في قطر والمنطقة. ومن شأن هذه الخطوة أن ترسخ قدراتنا ومعروضنا في قطاع إدارة الأصول الاستثمارية على مستوى المنطقة، كما سيتيح لشركة ايبيكيور آفاقاً واسعةً من الفرص والتوسّع في أسواق".

وفي بيان مشترك، صرّح السيد حسين عبدالله والسيّد حسين فخر الدين، الرئيسان التنفيذيان المشاركان لدى كيو إنفست: "نحن سعداء باستكمال هذه الصفقة البارزة مع شركة قطر للتأمين، فهدفنا الأساسي يتمثّل في مواصلة تقديم منتجات وحلول استثمارية مبتكرة لعملائنا المستثمرين وكذلك المساهمة في رفع قدرات السوق وتطويره باستمرار. وتُعد هذه الصفقة شاهداً قوياً على جهودنا المستمرة في الارتقاء بتعزيز معروضنا من الخدمات والمنتجات والحلول الاستثمارية في قطر، وإننا نتطلع إلى إطلاق مجموعة أوسع من المنتجات والحلول المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وبما يلبي متطلبات المستثمرين".

ومن المقرر أن تبدأ شركة "ايبيكيور الإسلامية لإدارة الاستثمارات" مباشرة أنشطتها وعملياتها في أقرب وقت وتحت إشراف الشركتين المالكتين.

قطر للتأمين هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الأوراق المالية بدولة قطر وتتمتع الشركة بأداء وتاريخ مشرف يتجاوز ٥٠ سنة في سوق التأمين العالمي. وقد تأسست الشركة عام 1964، وكانت أولى شركات التأمين الوطنية في دولة قطر. وقد أصبحت شركة قطر للتأمين اليوم من رواد قطاع التأمين في دولة قطر وأول وأفضل شركة تأمين رقمية. وبفضل إجمالي الأقساط المكتتبة وإجمالي الأصول، فإن شركة قطر للتأمين تُعد كبرى شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي مدرجة في سوق الأوراق المالية بدولة قطر بإجمالي قيمة سوقية تتجاوز 7.8 مليار ريال قطر. تتمتلك شركة قطر للتأمين شركة ايبيكيور إنفستمنت مانجمنت المحدودة، وهي كيان لإدارة الاستثمار يقع مقره في مركز قطر للمال، وتدير أصولاً استثمارية تقدّر قيمتها بأكثر من 7 مليارات دولار أمريكي على شكل أسهم ودخل ثابت وعقارات. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.qatarinsurance.com

يعدّ "كيو إنفست" المجموعة الاستثمارية الخاصة الرائدة في دولة قطر ولديه أنشطة في الشرق الأوسط، وأوروبا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات الأمريكية المتحدة. يشتمل "كيو إنفست" على ثلاثة أقسام أعمال وهي الصيرفة الاستثمارية، وإدارة الأصول، والاستثمارات الرئيسية التي تتركز أنشطتها الاستثمارية في قطاعات العقارات وأسواق الائتمان وأسهم الملكية الخاصة. ولديه خبرات لا مثيل لها في هيكلة المنتجات الإسلامية، حيث يوفر للعملاء حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية بسرعة وبشكل تنافسي. تأسس "كيو إنفست" في أبريل 2007 ويعمل بموجب ترخيص من هيئة مركز قطر للمال، ويخضع لرقابة هيئة تنظيم مركز قطر للمال. ويتضمن هيكل المساهمين في "كيو إنفست" مصرف قطر الإسلامي وغيره من المستثمرين من المؤسسات بالإضافة إلى مستثمرين أفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية. ويمتلك المصرف رأس مال مصرح يبلغ مليار دولار أميركي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.qinvest.com

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