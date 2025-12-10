الدوحة، يوبين: أعلنت قطر للاستثمارات الرياضية، إحدى أبرز مجموعات الاستثمار الاستراتيجي في مجالات الرياضة والثقافة والترفيه وأسلوب الحياة، عزمها الاستحواذ على نادي كاس يوبين، وهو نادي كرة قدم بلجيكي تاريخي يلعب حالياً في دوري الدرجة الثانية (تشالنجر برو). وتساهم إضافة النادي إلى محفظة قطر للاستثمارات الرياضية في تعزيز دورها العالمي الفاعل في مجال كرة القدم وقطاع الأعمال، ولا سيما مع ملكيتها لحصة الأغلبية في نادي باريس سان جيرمان وحصة الأقلية في نادي سبورتينغ براغا، فضلاً عن استثماراتها الرائدة الأخرى في رياضة البادل (بريميير بادل) والفن (معرض آرت بازل) ومشاريع رياضية متعددة تشمل رياضة السيارات وكرة السلة وغيرها.

وقد وقعت شركة قطر للاستثمارات الرياضية مذكرة تفاهم تؤكد الاستحواذ الكامل المرتقب، وتخضع للموافقات التنظيمية القياسية، مع استلام الإدارة الرياضية لنادي كاس يوبين بشكل فوري. وبموجب الاتفاقية، تتولى شركة قطر للاستثمارات الرياضية قريباً السيطرة التشغيلية الكاملة على النادي، بما في ذلك جميع الأصول الرياضية والتجارية والتشغيلية المرتبطة به. وبالإضافة إلى الاستثمار الاستراتيجي، ستدعم قطر للاستثمارات الرياضية إحداث نقلة نوعية في النادي عبر الاستعانة بخبراتها عالمية المستوى وربطه بنموذجها المتنامي والمتكامل والذي يتسم بالأداء العالي، في العديد من الأندية والرياضات والأعمال.

ويجدر ذكره بأنه سيتم الاستحواذ على نادي كاس يوبين من مؤسسة أسباير زون (أسباير)، والتي نجح تحت ملكيتها في إثبات جدارته كفريق مستقر يحظى بالاحترام. كما تُعدّ بلجيكا سوقاً كروية جذابة، حيث تُعزز المنافسة القوية بين أنديتها المتميزة تنمية المواهب في جميع أنحاء البلاد، بما يمنح كاس يوبين آفاقاً واسعة للنمو المستدام طويل الأمد.

ويعكس هذا الاستثمار الاستراتيجية الرئيسية لشركة قطر للاستثمارات الرياضية في تطوير الأصول الرياضية، وتعزيز تطور الرياضيين ومساراتهم المهنية، وإرساء بيئات مواتية للأداء العالي في المجموعة والشركات التابعة لها. وتركز قطر للاستثمارات الرياضية والمسؤولون التنفيذيون في النادي على تعزيز النموذج الرياضي لنادي كاس يوبين، وتوسيع قدراته التجارية، وتحديد فرص النمو في الأسواق المحلية والدولية. وتشمل الأولويات الرئيسية تطوير أكاديمية الناشئين، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة السيد ناصر غانم الخليفي، رئيس مجلس إدارة قطر للاستثمارات الرياضية: "تفخر قطر للاستثمارات الرياضية بأن تصبح الجهة المسؤولة عن نادي كاس يوبين، والمساهمة بتطوير كرة القدم في بلجيكا. ونسعى إلى الاستفادة من خبراتنا العالمية وشغفنا بكرة القدم لبناء هيكل كروي وتجاري عصري ويتمتع بالقدرة التنافسية، لنجعل مشجعي كاس يوبين فخورين، ونعزز إرث النادي العريق. ويسرنا انضمام هذا النادي الرائع ومجتمعه إلى عائلتنا".