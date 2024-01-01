سجلت دولة قطر دخول أربعة ملايين زائر، متجاوزة بذلك العدد السنوي لدخول الزوار على مدار السنوات الخمس الماضية. وقد كشفت قطر للسياحة عن زيادة كبيرة في أعداد الزوار القادمين إلى قطر، مما يعكس الزخم الإيجابي الذي خلّفته بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFAقطر 2022 TM، وذلك بالتزامن مع الجهود والمبادرات المستمرة التي تبذلها الدولة للنهوض بالقطاع السياحي.

وقد أعلنت قطر، في وقت سابق، استمرارية عمل منصة "هيّا" لتوحيد وتسيير إجراءات الحصول على التأشيرة للزوار القادمين إلى قطر. وتتكامل هذه الجهود مع سياسات السفر الميسرة التي تتيح لمواطني 95 دولة حول العالم الحصول على تأشيرة فورية عند الوصول إلى قطر. وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم قطر للفعاليات وإطلاق الحملات الترويجية، على مدار العام، قد ساهم بشكل كبير تحقيق تزايد مطرد في أعداد السياح.

وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة: "تواصل قطر ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية تتميز بوجود بنية تحتية سياحية ممتدة وآمنة وذلك في ظل أجواء من الضيافة العربية الأصيلة. تتكامل العروض السياحية المتنوعة في قطر، مع سواحلها النقية الممتدة على مسافة 500 كيلومتر، ومتاحفها العريقة ذات المستوى العالمي، ومرافقها الثقافية والمعاصرة، لتوفير عطلة فريدة ومميزة لزوار قطر على الصعيد المحلي، الإقليمي من مواطني مجلس التعاون الخليجي تحديداً، وأيضاً على المستوى الدولي. حيث تحرص قطر للسياحة على تعزيز السياحة العائلية في دولة قطر وتقديم ما يتناسب مع كافة أفراد العائلة لتجربة استثنائية. كما نواصل العمل في قطر للسياحة لتعزيز الفرص وتحقيق المزيد من النمو في القطاع السياحي."

منذ بداية العام 2023، استحوذت المملكة العربية السعودية على صدارة الترتيب في أعداد الزوار القادمين إلى قطر، حيث مثل عدد الزوار القادمين من المملكة (25.3% من إجمالي عدد الزوار الدوليين)، ثم الهند (.10.4%)، وألمانيا (.4.1%)، والمملكة المتحدة (3.9%)، والكويت (3.5%).

وقد بلغت نسبة الزوار القادمين عن طريق الجو 85 بالمئة، تليها نسبة 14 بالمئة من القادمين عبر المنافذ البرية، و1 بالمئة عن طريق البحر.

وخلال افتتاحها للنسخة الدولية الأولى من معرض جنيف الدولي للسيارات، في أكتوبر الماضي، سجلت قطر للسياحة حضور 1000 صحفي و180 ألف زائر، وذلك على مدار 10 أيام.

كما تم إطلاق موسم الرحلات البحرية 2023/24، الموسم الأكبر للرحلات البحرية في قطر، وذلك بالتزامن مع وصول السفينة السياحية الفاخرة "كريستال سيمفوني"، حيث من المتوقع استقبال 81 رحلة بحرية واستقطاب حوالي 350 ألف زائر، محققين بذلك زيادة ملحوظة مقارنة بالموسم السابق الذي شهد استقبال 54 رحلة بحرية ودخول 253,191 زائر.

وفي إطار خططها الطموحة للعام 2024، تستعد دولة قطر لاستضافة ما يزيد عن 80 فعالية تتنوع بين بطولات رياضة وأنشطة ثقافية ومعارض عالمية، إضافة إلى تنظيم مجموعة من مهرجانات التسوق واستضافة العديد من القمم الدولية. وتشكل استضافة كأس آسيا لكرة القدم، ومهرجان قطر للتسوق، ومعرض الدوحة للمجوهرات والساعات، ومهرجان كتارا الدولي للخيول العربية، ومنتدى قطر الاقتصادي السنوي، وسباق جائزة قطر الكبرى فورمولا 1، أبرز الفعاليات للعام 2024، إضافة إلى تنظيم منتدى النقل الكهربائي والتنقل ذاتي القيادة واستضافة قمة الويب، أكبر مؤتمر تكنولوجيا في العالم.

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-انتهى-