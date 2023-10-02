"أديبك" ينطلق هذا العام مواصلاً مسيرة من الابتكار والريادة في مجال الطاقة تمتد لنحو 40 عاماً وسيجمع أكثر من 160٫000 مشارك من 164 دولة

قائمة العارضين لهذا العام تضم أكثر من 2٫200 شركة من قطاعات الطاقة والتصنيع والتكنولوجيا والشحن والخدمات اللوجستية ضمن 16 قاعة وأربعة مناطق متخصصة لتعزيز جهود تحقيق الحياد المناخي

مشاركة أبرز الخبراء وشركات الطاقة في حوارات بناءة خلال جلسات "أديبك" التي يزيد عددها عن 350 جلسة بهدف تطوير حلول ملموسة لمستقبل مستدام

أبوظبي، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تنطلق فعّاليات "أديبك 2023" يوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر 2023 بمشاركة الأطراف المعنية في قطاع الطاقة العالمي، وذلك من أجل تعزيز جهود خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية، والتعاون لبناء منظومة قادرة على مواكبة المتطلّبات والتحديات المستقبلية.

ويتميز "أديبك 2023" الذي يقام هذا العام تحت شعار "خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً" ببرنامج غني يغطي أحدث الابتكارات التكنولوجية والشراكات وجهود التحوّل الرقمي المتعلّقة بالطاقة، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 160٫000 زائر من 164 دولة في أكبر دورة على الإطلاق.

​​ويقام "أديبك 2023" الذي تستضيفه "أدنوك" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" وتستمر فعالياته حتى يوم الخميس 5 أكتوبر. وينعقد هذا الحدث المهم قبل سبعة أسابيع فقط من استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (28COP)، مما يوفر منصة تجمع قطاع الطاقة مع القطاعات الأخرى ذات الصلة للتوافق حول رؤية مستقبلية لقطاع الطاقة تركز على إيجاد حلول لخفض انبعاثات القطاع مع ضمان ارتفاع معدلات النمو والتقدم.

ويواصل "أديبك" مسيرةً من الابتكار تمتد لما يقرب من 40 عاماً، وذلك من أجل تسليط الضوء على أهم التقنيات والأنظمة المتطورة اللازمة لتحقيق الانتقال العالمي في قطاع الطاقة. وستستعرض العديد من الشركات من مختلف مستويات منظومة الطاقة الابتكارات والتقنيات التي تدعم مسيرة القطاع لتحقيق الحياد المناخي، بما في ذلك تقنية "الالتقاط المباشر للهواء"، و"التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه"، والأنظمة الخضراء للتحليل الكهربائي للهيدروجين، واستخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء في قطاع التصنيع.

وسيتيح معرض "أديبك" الفرصة لزوّاره للتواصل مع أكثر من 2٫200 شركة عالمية في 16 قاعة عرض و30 جناحاً دولياً، مما يجعله المنصة المثالية لتعزيز نمو قطاع الأعمال، وذلك من خلال توفير فرص استثنائية لتأسيس الشراكات العابرة للقطاعات وعقد الصفقات وتبادل المعرفة.

كما يتضمن "أديبك" هذا العام أربعة مناطق متخصصة تهدف إلى تسهيل التعاون بين القطاعات والشراكات التي بإمكانها تحقيق تغييرات جذرية – وهي مسرّع الحدّ من الانبعاثات الكربونية، ومنطقة الأنشطة البحرية واللوجستية، منطقة الرقمنة في قطاع الطاقة، ومعرض ومؤتمر الصناعات التحويلية والتصنيع. وتقع منطقة الأنشطة البحرية واللوجستية في قاعة المارينا المخصصة، والتي تضم أيضاً المؤتمرات الفنية والاستراتيجية البحرية واللوجستية.

ويمكن للمشاركين أيضاً حضور جلسات الابتكار، حيث سيتبادل خبراء القطاع رؤيتهم حول الطرق الجديدة المتبعة لإيجاد وتنفيذ الحلول التي تعزز جهود خفض الانبعاثات على نطاق واسع وبوتيرة متسارعة. وتنقسم الجلسات إلى ثلاثة مسارات مخصصة - خفض الانبعاثات، والملاحة البحرية واللوجستية، والرقمنة في مجال الطاقة - وقد تم تصميم برنامج الجلسات لفتح المجال أمام حوار يركّز على الحلول. وتتكامل الجلسات من خلال برنامج المختبر المشترك متعدد القطاعات، حيث يمكن للزوار استكشاف الشراكات العابرة للقطاعات والتي تعمل على تسريع جهود الانتقال في قطاع الطاقة.

وبهذه المناسبة، قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة "دي إم جي إيفنتس"، الجهة المنظمة لـ"أديبك 2023": "يوفر أديبك 2023 أجندة مؤتمرات طموحة وخطة معارض ضخمة، مانحاً الزوّار فرصاً لا مثيل لها للتعاون وتأسيس الشراكات والتعلّم والاستثمار. لم يسبق لنا أن جمعنا هذا العدد الكبير من الابتكارات المتطورة، والشراكات القوية، والقادة العالميين والمبتكرين وقادة الفكر في مكان واحد، وكل ذلك يساهم في الانتقال إلى طاقة خالية من الكربون."

وأضاف: "هذا العام، يقدم أديبك ما يناسب الجميع في قطاع الطاقة، سواء كنت تبحث عن رؤى حول كيفية الاستفادة من التقنيات الرقمية لتحقيق كفاءة تشغيلية أكبر، أو ترغب في التعرف على السياسات التي تؤثر على الانتقال في الطاقة أو التعرف على فرص الاستثمار والتمويل الأخضر، أديبك هو المكان المناسب لك."

ومن المتوقع أن يستضيف "أديبك 2023" أكثر من 1٫600 متحدث، من بينهم أكثر من 40 وزير و120 رئيس تنفيذي بارز من قطاع الطاقة من جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين، للحديث أمام أكثر من 15٫000 مشارك في أكثر من 350 جلسة من جلسات مؤتمر "أديبك". وسيعمل المشاركون على تسليط الضوء حول حول أهم الاستراتيجيات والأفكار المبتكرة اللازمة لتسريع وتيرة العمل الجماعي والمسؤول من أجل بناء قطاع طاقة قادر على مواكبة متطلبات وتحديات المستقبل.

ولتسهيل الوصول إلى موقع "أدنيك"، سيتم توفير خدمة مجانية تمكّن الزوّار من ركن سياراتهم والركوب للانطلاق نحو موقع الحدث. تتوفر خدمة نقل الزوّار بين موقع "أدنيك" ومواقف السيارات في مدينة زايد الرياضية كل 5 دقائق، من الساعة 8:00 إلى الساعة 18:30 خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر 2023.

شارك في الحوار العالمي الهادف إلى تسريع مستقبل الطاقة النظيفة من خلال التسجيل على: http://www.adipec.com/visit/registration

يمكن للإعلاميين الراغبين بالحضور التسجيل من خلال: http://www.adipec.com/visit/media-registration

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نبذة عن "أديبك"

يقام "أديبك" تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتستضيفه شركة "أدنوك" في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر 2023 تحت شعار "خفض الانبعاثات أسرع معاً".

يمثل "أديبك" امتداداً لإرث عريق من الابتكار والتقدّم يمتد لما يقرب من 40 عاماً، حيث يواصل المؤتمر العمل على جمع الأفكار والتطلعات والتقنيات والاستثمارات اللازمة لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات وتأسيس نظام طاقة مستقبلي. يجمع المؤتمر الأطراف المعنية الرئيسية من مختلف مراحل سلسلة توريد الطاقة، وذلك من أجل تسريع وتيرة العمل الجماعي العاجل والمسؤول، وابتكار حلول موثوقة لإحداث التغيرات الجذرية المطلوبة، وتحقيق التقدم النوعي اللازم لإنشاء منظومة طاقة شاملة قادرة على تلبية متطلبات المستقبل.

سيشهد "أديبك 2023" أجندة تتضمن 350 جلسة فريدة من نوعها تشمل مؤتمرات استراتيجية وتقنية، كما سيستقبل أكثر من 1600 متحدثاً - بما في ذلك وزراء حكوميين ورؤساء تنفيذيين وواضعي السياسات وخبراء الطاقة والمبتكرين - لجمع مختلف القطاعات والأفراد حول قضية مشتركة، وتشجيع التعاون والعمل المطلوب لتسريع تحقيق أهداف خفض الانبعاثات في العالم.

وبينما تستعد دولة الإمارات لاستقبال نخبة من الشخصيات القيادية العالمية خلال مؤتمر الأطراف (28COP) في نوفمبر 2023، سيعمل "أديبك" على وضع إطار للنقاشات التي تدعم مساعي دولة الإمارات الهادفة إلى تنظيم قمة للعمل وتكاتف الجهود، وفي نفس الوقت، تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة من أجل المستقبل.

لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة: www.adipec.com

نبذة عن أدنوك

أدنوك هي مجموعة متكاملة رائدة في مجال الطاقة والبتروكيماويات، وهي مملوكة بالكامل من قِبل حكومة إمارة أبوظبي. تسعى أدنوك إلى تحقيق أقصى استفادة من قيمة الاحتياطيات الهيدروكربونية الهائلة في الإمارة، وذلك من خلال عمليات التنقيب والإنتاج المسؤولة والمستدامة لدعم النمو والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.adnoc.ae

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فريق "أديبك" الإعلامي

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