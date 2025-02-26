ترأس سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وفد دائرة القضاء المشارك في مؤتمر تكنولوجيا مراكز الإصلاح والتأهيل الذكية، الذي تنظمه الجمعية الدولية لمراكز الإصلاح والسجون (ICPA)، والمقام في تايلاند خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجاري.

ويشهد المؤتمر مشاركة دولية واسعة لمناقشة أحدث الابتكارات والأنظمة المتقدمة المستخدمة في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وتطبيق التقنيات الحديثة في مراقبة النزلاء، وتنظيم العمليات اليومية داخل المنشآت الإصلاحية، مع التركيز على الآليات المتطورة التي تسهم في توفير بيئة داعمة لإعادة تأهيل النزلاء ودمجهم اجتماعياً.

وقال المستشار يوسف العبري، إن المشاركة في هذا المؤتمر الدولي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بشأن تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في مجالات العدالة الجنائية والإصلاح.

وأشار إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، لتعميق التعاون الدولي والعمل على تطوير أنظمة مراكز الإصلاح والتأهيل، وبحث سبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وإتاحة الفرصة لتبادل المعارف حول التدابير الحديثة لتحسين الأداء المؤسسي وتطوير المنظومة الإصلاحية بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

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