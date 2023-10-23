علامة تويوتا جازو للسباقات الرقمية في دولة الإمارات ترعى هذا الحدث الذي يُتيح لجميع أصحاب السيّارات المشاركة في أجواء سباق السيّارات الحماسية

فعالية رياضة السيارات سلطت الضوء على الأداء المميز لسيارتي تويوتا جي آر سوبرا وجي آر يارس

دبي، الإمارات العربية المتحدة: انطلاقًا من رسالته الهادفة إلى دعم رياضة سباق السيّارات وتطويرها في دولة الإمارات، أعلن قسم رياضة السيّارات التابع لـ«الفطيم للسيارات»، الذي أسّسته المجموعة مؤخّرًا، عن دعمه للقاعدة الشعبية لرياضة سباق السيّارات بصفته الراعي الرسمي لبطولة «موتور هاب أوتوكروس»، وذلك من خلال قسم «تويوتا جازو للسباقات» في الإمارات.

انطلقت الجولة الأولى من بطولة «موتور هاب أوتوكروس» تحت رعاية «تويوتا جازو للسباقات» في دولة الإمارات في 14 أكتوبر الجاري في منطقة تجربة المركبات على حلبة ياس مارينا، على أن تليها أربع جولات في أنحاء الإمارات حتّى شهر أبريل 2024.

الفائزون في حدث نهاية الأسبوع الماضي هم:

الفائز عن فئة الدفع الرباعي: ساهر فتافته

الفائز عن فئة الدفع الخلفي: رمزي أتات

الفائز عن فئة الدفع الأمامي: رودي خوبيه

الفائزون بكأس HNR:

الفائز عن فئة الدفع الرباعي: فهد خان

الفائز عن فئة الدفع الخلفي: إيد لي

الفائز بكأس تويوتا سوبرا: جاك جونز

تُعرَف رياضة الأوتوكروس أيضًا بالأوتو إكس، وهي رياضة شعبية تُشجّع روح المشاركة وتحرص على تأمين بيئة آمنة للمتبارين. تجري هذه المسابقات عادةً في مساحات كبيرة معبّدة أو مرصوفة مثل مواقف السيّارات المحدّدة بالأقماع المرورية، وتلقى إقبالًا كبيرًا من هواة رياضة سباق السيّارات وعشّاق السيّارات عمومًا بما أنّنا تُتيح لهم وسيلة آمنة وغير مكلفة لاختبار هذه الرياضة.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال جاك برينت، المدير الإداري لعلامتي "الفطيم تويوتا" و"الفطيم لكزس": "أهنئ جميع الفائزين في بطولة «موتور هاب أوتوكروس» التي أقيمت في نهاية الأسبوع الماضي. ونسعى في «الفطيم للسيارات» إلى تطوير رياضات سباق السيّارات والتفاعل مع هواة السيّارات من خلال فعاليّات مثل هذه المسابقة المفتوحة أمام الجميع. من هذا المنطلق، يُسرّ قسم رياضة السيّارات التابع لـ«الفطيم للسيارات» أن يتعاون مع بطولة «موتور هاب أوتوكروس»، التي تُقام تحت رعاية قسم «تويوتا جازو للسباقات» في الإمارات، بما يتيح لجميع أصحاب السيّارات المؤهّلين الاستمتاع بأجواء سباق السيّارات الحافلة بالحماس وسط بيئة آمنة وحاضنة".

وبهذا الصدد، قال علاء الطراونة، مدير رياضة السيارات لدى علامتَي "الفطيم تويوتا" و"الفطيم لكزس": "تميزت الدورة الأولى من بطولة موتور هاب أوتوكروس بمستوى عالٍ من التنافس. واستمتعنا بفرصة استعراض الأداء المذهل لسيارات تويوتا جازو ريسينج، بما فيها تويوتا جي آر سوبرا وجي آر يارس، بالإضافة إلى التفاعل مع مجتمع عالم السيارات ومحبي رياضات السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونتطلع إلى مزيد من السباقات المشوّقة في الدورات المستقبلية من البطولة".

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لمحة عامة عن رياضة الأوتوكروس

تُتيح رياضة الأوتوكروس للأفراد اكتشاف عالم سباق السيّارات من دون تكبّد تكاليف عالية وبعيدًا عن المنافسات الحامية التي تشهدها سباقات أخرى. فتؤمّن هذه المسابقات أجواء مسلّية وآمنة وحاضنة لجميع عشّاق السيّارات لاختبار مهاراتهم في مجال القيادة وتحسينها، بحيث لا يُشترَط على المتسابقين الحصول على رخصة خاصة لقيادة سيّارات السباق، وتُقام المسابقات في بيئة آمنة ومضبوطة.

يُشار إلى أنّ حلبات الأوتوكروس تشمل أقماعًا مروريّة موزّعة على مسارات ملتوية، ويكمن التحدّي في اجتيازها بنجاح. أمّا الهدف الرئيسي من هذه الرياضة، فهو إنهاء المسار في أسرع وقت ممكن، فيتنافس السائقون مع عقارب الساعة، ويتمّ احتساب توقيت كل لفّة على حدة. لذا يتمّ تجهيز المسار بطريقة مدروسة لاختبار مهارات السائق في القيادة بسرعة ودقّة والتحكّم بالسيّارة. يُقاس النجاح بقدرة السائق على المناورة واجتياز العقبات، ولا يقتصر على قوّة السيّارة أو سرعة القيادة.

وأخيرًا، تتّسم مسابقات الأوتوكروس بطابع اجتماعي قوي، إذ تُتيح للمشاركين والمتفرّجين على حدّ سواء فرصة التفاعل وتبادل المعارف والاستمتاع بنهار حافل بالحماس والتشويق.

لمحة عن الفطيم تويوتا

تويوتا، شركة يابانية لتصنيع السيارات تأسست في العام 1937، هي الشركة الرائدة في العالم في مبيعات السيارات الكهربائية الـ “هايبرِد”. توزع تويوتا حصريًا في الإمارات العربية المتحدة من قبل الفطيم للسيارات، التابعة لمجموعة الفطيم منذ أكثر من ستة عقود، وهي تقود حركة التنقل المستدام منذ العام 2008.

توفر تويوتا الفطيم مجموعة كبيرة من المحركات التي تتراوح بين سيارات الدفع الرباعي، والسيارات المدمجة، والسيدان، والكوبيه، وMPV، وLCV، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الخيارات الـ “هايبرِد”. تضع الفطيم تويوتا معايير جديدة للسيارات الصديقة للبيئة في محاولة للمساهمة بفعالية في خفض انبعاثات الكربون في الإمارات العربية المتحدة. أدخلت في العام 2017 السيارة الكهربائية تويوتا ميراي التي تعمل بتقنية خلية وقود الهيدروجين عديمة الانبعاثات، في إطار تجريبي يهدف إلى دراسة إمكانيات إنشاء مجتمع خالٍ من الكربون يعتمد على الهيدروجين.

تقدم مجموعة تويوتا العديد من السيارات الـ “هايبرِد” بما في ذلك RAV4 الرياضية والعملية والصديقة للبيئة، وC-HR، وSUV المدمجة المبتكرة، وHighlander ذات السبعة مقاعد وهي أكبر العلامات التجارية HEV حتى الآن، وكورولا القوية والفعالة والأنيقة وكامري المتطورة.

في سبتمبر 2019، وبعد انتظار دام 17 عامًا، أطلقت الفطيم تويوتا سيارة تويوتا جي آر سوبرا 2020 الجديدة في الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي أثار إعجاب الموالين ومحبي هذه السيارات في جميع أنحاء الدولة. مع طراز الجيل الخامس الجديد، عاد الاسم الأسطوري تويوتا سوبرا إلى الطرقات مع إطلاق إصدار 2021 بعد عام في أكتوبر 2020.

في أغسطس 2020، أحدثت الفطيم تويوتا ثورة في قطاع سيارات البيك أب العصرية من خلال طرح الجيل الثامن الجديد من تويوتا Hilux Adventure، وكانت المرة الأولى التي يتوفر فيها كنموذج للبيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة الإضافة إلى الاستخدام التجاري.

لمزيد من المعلومات ولحجز تجربة قيادة لأحدث موديلات تويوتا، يرجى زيارة www.toyota.ae

لمحة عن الفطيم للسيارات

تعد الفطيم للسيارات، واحدة من الأقسام الخمسة الرئيسية ضمن مجموعة شركات الفطيم التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتملك تراخيص الامتياز لبعض العلامات التجارية وخدمات السيارات الأكثر شهرة في العالم.

تعمل المجموعة في 10 دول في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وتوظف نحو 9000 شخص، وتتركز خدماتها في مجال توزيع سيارات جديدة ومستعملة فضلًا عن خدمات التصنيع والتأجير وما بعد البيع.

توفر الفطيم مجموعة من أبرز وأشهر العلامات التجارية من سيارات الركاب إلى سيارات الدفع الرباعي والمركبات التجارية والمعدات الصناعية ومعدات البناء بالإضافة إلى الدراجات النارية والرباعية، وتقدم تجربة متكاملة تركز على الزبائن لسائقي السيارات ومشغلي الأساطيل والمقاولين على حد سواء، وتسعى جاهدة لتصبح الشركة الرائدة في توفير حلول التنقل المصنعة.

لمحة عن مجموعة الفطيم:

تعد "مجموعة الفطيم" التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، إحدى أكثر شركات الأعمال العائلية الإقليمية تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل في "مجموعة الفطيم" أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، هي: قطاع السيارات، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع العقارات، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً.

إن نهج ريادة الأعمال في "مجموعة الفطيم" والتركيز على احتياجات الزبائن وخدمتهم بشكل أفضل، يسهم في نمو أعمال المجموعة وتوسعها. كما تواصل "مجموعة الفطيم" تمسكها بالقيم المتمثلة في الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة، لإثراء حياة وتطلعات زبائنها يوميًا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.alfuttaim.com