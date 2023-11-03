وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة أليسان على هامش منتدى دبي للأعمال

دبي، الإمارات العربية المتحدة – وقعت قرية سند، التي تتخذ من دبي مقراً لها، مذكرة تفاهم خلال فعاليات اليوم الثاني من منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي، مع مجموعة أليسان الإندونيسية (التي تبلغ قيمتها السوقية 130 مليون دولار أمريكي) لإنشاء قرية سند إندونيسيا بتكلفة قدرها 100 مليون دولار أمريكي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز علاقات التعاون المشتركة بين الطرفين في قطاع التعليم الخاص الذي يستهدف أصحاب الهمم من خلال افتتاح قرية سند إندونيسيا، التي ستشكل توسعاً للشركة في السوق الإندونيسية.

تغطي قرية سند مساحة تزيد على 30 ألف متر مربع في المدينة المستدامة بدبي، وتعد واحدةً من أكبر المراكز في العالم لمعالجة المصابين باضطرابات طيف التوحد. وتقدم القرية الدعم والتدريب لأصحاب الهمم في دبي من خلال أساليب وعلاجات مبنية على النتائج ومثبتة علمياً. كما تقدم خدمات متميزة في مجالات العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج التحليل السلوكي التطبيقي، ومعالجة مشكلات النطق، وتدريب وتطوير المختصين، والتدريب على المهارات الحياتية.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم ضمن مبادرة "منصة صفقات الأعمال The Deals Hub"، المنصة المخصصة للإعلان عن صفقات الأعمال والاستثمار والتعاون والشراكات والمشاريع الجديدة بين قادة الأعمال والمستثمرين في دبي ونظرائهم حول العالم من المشاركين في منتدى دبي للأعمال الذي تنظمه غرف دبي. وتعكس هذه المبادرة المبتكرة التزام غرف دبي بدفع عجلة التجارة والاستثمار العالميين بما يرسّخ مكانة دبي مدينةً عالميةً رائدة لممارسة الأعمال.

يجمع منتدى دبي للأعمال، الذي ينعقد خلال الفترة 1-2 نوفمبر الحالي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه االله"، أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين الحكومي والخاص من جميع أنحاء العالم لاستكشاف فرص عقد شراكات اقتصادية استراتيجية جديدة، وتطوير شبكات دولية أقوى، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار.

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