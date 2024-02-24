في تتويج لجهودها في مجال تنمية المهارات الرقمية في المملكة، أعلنت أورنج الأردن عن حصول قرية أورنج الرقمية على رخصة تدريب من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

وترسخ هذه الخطوة الدور الذي تلعبه أورنج الأردن بالشراكة مع جميع الجهات والقطاعات وخصوصاً القطاع العام بهدف تعزيز المهارات الرقمية للشابات والشباب في الأردن، حيث إن هيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية تعد الجهة المخولة بتقديم التراخيص الخاصة بالبرامج التدريبية ودعم المؤسسات في مجال التدريب بهدف تمكين الشابات والشباب من الالتحاق بسوق العمل وتلبية متطلباته.

وتندرج كل هذه الجهود ضمن مسؤولية أورنج الأردن المجتمعية وحرصها على تحقيق الشمول والتمكين الرقمي، وفي هذا السياق أشادت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري لدى استقبالها في مقر الهيئة المدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة في أورنج الأردن المهندسة رنا الدبابنة بالدور الفاعل الذي تلعبه أورنج الأردن في مجال نشر المعرفة الرقمية كما سلطت الضوء على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص في إطار تعزيز المهارات الرقمية خصوصاً أن الطرفين يمتلكان رؤية مشتركة تجاه تطوير المهارات الرقمية.

من جهتها ثمنت المهندسة رنا الدبابنة الدور الهام الذي تلعبه الهيئة والتي تشكل مرجعاً للشركات والمؤسسات التي تسعى إلى تدريب الشابات والشباب لغايات توظيفهم.

واعتبرت الدبابنة أن الحصول على هذه الرخصة يمثل إنجازاً هاماً لأورنج الأردن ودافعاً للاستثمار بصورة أكبر في إتاحة الفرصة للشابات والشباب لاستشكاف الإمكانات غير المحدودة التي توفرها الأدوات الرقمية وإثراء مهاراتهم الرقمية ليكونوا إضافة هامة لسوق العمل ويساهموا بالتالي في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني.

ومن الجدير بالذكر أن قرية أورنج الرقمية تضم عدداً من الأكاديميات وحاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال ومختبرات التصنيع الرقمي ومساحات الابتكار، وتقدم خدمات تدريبية في مجالات مهن الحاسوب ومهن الاتصالات والمهن الإدارية ومهن التصنيع الرقمي والريادة في ظل مساعيها لتمكين الشباب من اللحاق بركب ثورة التحول الرقمي في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن Orange الأردن

Orange الأردن هي الشركة الرائدة رقمياً في المملكة وإحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange العالمية، وتضم أفضل الشبكات والحلول الرقمية المبتكرة، مع مجموعة واسعة من حلول الاتصالات الثابتة والمتنقلة والإنترنت والبيانات والحياة الذكية، وأكثر من 1,600 موظف متخصص في تلبية توقعات حوالي 4.1 مليون عميل في جميع أنحاء الأردن.

تقدم Orange الأردن مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات ليس فقط للأفراد، ولكن أيضاً للشركات تحت العلامة التجارية خدمات Orange للأعمال.

وتفخر الشركة بقيمها الأساسية السبعة وهي: الشفافية والمرونة والتركيز على النتائج والتركيز على العملاء والتعاون والرعاية والتميز.

تواصل Orange الأردن من خلال استراتيجيتها الشاملة للمسؤولية المجتمعية إحداث تأثير مستدام على حياة الأردنيين انطلاقاً من دورها المجتمعي ومكانتها الرائدة من خلال تنفيذ العديد من البرامج الرقمية المجانية لتمكين الأردنيين وتعزيز الشمول الرقمي لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال التركيز على 4 محاور رئيسية هي: التعليم الرقمي، والشمول الرقمي، وريادة الأعمال، والمناخ والبيئة.

نبذة عنOrange

تعتبرOrange أحد مشغلي الاتصالات الرائدين في العالم بحجم مبيعات يصل الى 43.5 مليار يورو في 2022 وبعدد موظفين يصل إلى 136,000 موظف في جميع أنحاء العالم حتى 31 آذار/مارس 2023، بما فيهم 74,000 موظف في فرنسا. وتخدم الشركة قاعدة زبائن تصل إلى 288 مليون زبون حتى 31 آذار/مارس 2023، بما فيها 243 مليون مستخدم لخدمات الهاتف الخلوي، و24 مليون مستخدم لخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق. تتواجد الشركة في 26 بلداً حول العالم، وهي المزود الرئيسي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات متعددة الجنسيات حول العالم تحت العلامة التجارية Orange Business Services لخدمات الأعمال. وأطلقت المجموعة في شباط /فبراير2023 خطتها الاستراتيجية “قيادة المستقبل” المنبثقة عن التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية والبيئية، والهادفة لإعادة هيكلة نموذج أعمال Orange كمشغّل للخدمات. حيث، ستسرع الشركة نمو أهم منتجاتها، وتركز على مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي في خلق نموذجها الخاص بالابتكار، وستعزز مكانتها كصاحب عمل مسؤول يقدم ظروف عمل جاذبة ومتكيفة مع المهن المستحدثة.

Orange شركة مدرجة على بورصة يورونكست باريس تحت الرمز ORA ومدرجة كذلك في بورصة نيويورك تحت الرمز ORAN.

تُعد Orange وأي منتجات أو خدمات أخرى مضمنة في هذه المواد علامات تجارية لشركة Orange أو Orange Brand Services Limited.

نبذة عن هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية

هي هيئة حكومية مستقلة تهدف إلى تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في الأردن، وذلك من خلال تقديم تراخيص البرامج التدريبية وتقديم خدمات استشارية ودعم المؤسسات في مجال التدريب، وتطوير المناهج والبرامج التدريبية، وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بسوق العمل، وحوكمة قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، كما تسعى الهيئة إلى تحقيق الأهداف التالية:

تحسين جودة مخرجات قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني .

توفير قوى عاملة ذات مهارات عالية تتناسب مع متطلبات سوق العمل .

تعزيز مكانة التعليم والتدريب المهني والتقني في المجتمع .

المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة .

رفع القدرات المؤسسية والفردية .

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