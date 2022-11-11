يهدف المركز الأحدث من نوعه والمرتقب افتتاحه في النصف الثاني من العام ٢٠٢٣ إلى تعزيز السلامة المرورية على طرقات إمارة دبي

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: اعلنت فيرست سيكيورتي جروب ذ.م.م. المملوكة إماراتيا بنسبة 100% والرائدة في مجال تقديم حلول الأمن في المنطقة عن وضع حجر الأساس لبناء مركز فيرست للسواقة في دبي. ويكمن الهدف من هذا المركز المتطور والمصمم وفق أحدث التقنيات في التدريب على قواعد السلامة المرورية على الطرقات. ويأتي هذا الإعلان بلورة للجهود المبذولة بهدف تعزيز السلامة المرورية على الطرقات وحرصاً على أمن وسلامة السائقين، وهو ما من شأنه المساهمة في دعم وتفعيل جهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي الرامية إلى توفير التنقل الأمن والسلس تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة والمعايير العالمية.

وجاء هذا الإعلان خلال فعالية وضع حجر الأساس التي أقيمت يوم أمس في موقع إنشاء المركز الكائن في الروية بحضور أعضاء مجلس إدارة فيرست سيكيورتي جروب ومسؤولين بارزين من المجموعة إلى جانب عدد من الضيوف المرموقين.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز فيرست للسواقة، الذي سيقوده مجلس إدارة يتمتع بالمعرفة والخبرة العالمية القائمة على الأبحاث، يسعى إلى رفع مستوى مهارات السائقين من خلال استخدام التقنيات الحديثة مثل "سمارت يارد" و"سيميوليتر". بالإضافة لذلك، سيتم تنظيم برامج تدريبية مكثفة لرفع كفاءة السائقين وفقاً لأعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية لتحسين مهارات قيادة المركبات والتشجيع على القيادة الآمنة في إمارة دبي. وسيقوم المركز بإعداد برامج تدريبية شاملة وفاعلة للقيادة الآمنة على الطرقات الممهّدة والوعرة. وسيشتمل المركز أيضاً على قسم التدريب المروري للأطفال، وهو ما يشكل إضافة قيّمة للمركز. وسيُعنى هذا القسم بتعريف الصغار على الأنظمة المرورية السارية على الطرقات وتوعيتهم بأهمية مراعاة قواعد السلامة المرورية على الطرقات في مرحلة مبكرة.

وتحدث سعادة اللواء/ شرف الدين شرف، رئيس وعضو مجلس إدارة فیرست سيكيورتي جروب ، قائلا، "يهدف مركز فيرست للسواقة الجديد إلى دعم الهيئات المعنية في توفير حياة مريحة وآمنة لسكان وزوار دبي، باعتبارها واحدة من أفضل المدن في العالم من حيث السلامة المرورية والبنية التحتية. وفي حين تعد معدلات الحوادث في دبي أقل مقارنة بالمدن الأخرى المماثلة، فقد ارتفعت إلى ٧٠ في عام ٢٠٢١ بالمقارنة مع العام 2020 حيث بلغت ٥٨. لذلك، وكمسؤولية مشتركة، فنحن ندعم بقوة توجه الحكومة الرشيدة لتصنيف دبي من بين أكثر المدن أماناً في العالم في مجال السلامة المرورية. "

وأشار سعادة اللواء/ عبد العزيز محمد البناي، الرئيس التنفيذي، وعضو مجلس الإدارة في فيرست سيكيوريتي جروب، بالقول، "لقد كنا على تواصل دائم في كافة مراحل وضع وتصميم المخططات الهندسية للمشروع بالتنسيق مع فريق العمل المختص في هيئة الطرق والمواصلات، وأود في هذا الإطار أن أتوجه بالشكر الجزيل لهم على كل ما قدموه لنا من تعاون واستشارات تقنية وتبادل في الرؤى والتصورات لطرح أفكار جديدة في السوق وتقنيات حديثة تضيف نقلة نوعية في مفهوم مراكز التدريب على السواقة الحديثة والمتطورة في الدولة."

"ونحن منذ تأسيس الشركة حريصون على أن نتطلع دوماً إلى إضافة خدمة مميزة واستثنائية، مما يساهم بالارتقاء بالخدمات المقدمة في الدولة مقتدين برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الذي يتطلع دائماً إلى المركز الأول في جميع خدمات القطاعات العامة المقدمة في الدولة.

أثناء فعالية وضع حجر الأساس، تحدث ياسر شرف، الرئيس التنفيذي لمركز فيرست للسواقة، قائلا، "سيعمل هذا المركز الفائق التطور على إعداد السائقين الجدد بشكل كامل وفق أعلى معايير السلامة والجودة، وهو ما يؤكد التزامنا

تجاه دبي بما يتماشى مع رؤيتها بترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية للسلامة المرورية، وبالتالي الارتقاء بمعايير السلامة الإقليمية تماشياً مع توجهات وأهداف هيئة الطرق والمواصلات."

يشار إلى أنه قد تم تكليف شركة هندسة التعمير والبناء (CBE)، التي تعد من أوائل شركات البناء في دبي، بمهام إنشاء هذا المركز المتطور تقنياً نظراً لما تتمتع به الشركة من خبرة ودراية واسعة في قطاع الإنشاء والتعمير وسجل حافل من المشاريع التي أنجزتها في الدول العربية. وفضلا عن ذلك، ستقوم شركة لاكاسا للاستشارات المعمارية بتصميم والإشراف على مراحل بناء هذا الصرح المعماري المميز في موقع الأعمال الإنشائية البالغة مساحته 10.000 متر مربع حتى استكماله كلياً وفقاً لأعلى مستويات الجودة. من المتوقع أن يتم افتتاح مركز فيرست للسواقة بحلول الربع الثالث من عام ٢٠٢٣.

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