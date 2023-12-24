المنامة: عقد الرئيس التنفيذي لشركة "فِزِت بحرين" السيد علي أمرالله لقاءات مع شركات سياحية صينية خلال رحلة عمل يقوم بها حاليا إلى جمهورية الصين، وذلك بهدف استقطاب المزيد من السياح من جمهورية الصين إلى مملكة البحرين، وفي ظل التوجه نحو السوق الصيني كأحد أهم الأسواق في العالم تصديراً للسياح بإجمالي يصل لنحو 157 مليون سائح سنويًا، وبعد افتتاح "فِزِت بحرين" مكتبين سياحيين لها مؤخراً في كل من مدينتي شنغهاي وكوانزو بالصين، وتعيين مديرين لهذين المكتبين.

وأوضح أمر الله أن اللقاءات مع الشركات السياحية الصينية تضمنت مديري منشآت ومنتجعات فندقية ومنظمي رحلات سياحية وفعاليات ومكتب سياحة وسفر وغيرها، وقال إن تلك اللقاءات أثمرت عن الاتفاق على التوقيع على عدد من الشراكات لجذب أفواج من السياح الصينيين إلى البحرين ضمن برامج سياحية مخصصة تشمل توفير المرشدين السياحيين وتعزيز الوعي بالمقاصد السياحية البحرينية، وتقديم عروض وباقات سفر مميزة وترتيب خدمات النقل والإقامة والمواصلات والبرامج السياحية والأنشطة الترفيهية.

وأشار إلى أن تلك اللقاءات تركز على التعريف بما تزخر به البحرين من مقاصد سياحية ووجهات ومواقع جذب سياحي عالية المستوى، وما تتميز به من فعاليات ترفيهية وعائلية ورياضية سنوية مثل سباق الفورمولا 1 ومعرض الطيران وسوق المنامة وغيرها، وما توفره المملكة من تجارب مغامرات وترفيه وسياحة وتسوق فريدة.

ونوه السيد أمر الله على صعيد ذي صلة بالجهود التي تبذلها وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض على صعيد إضافة المزيد من الأسواق السياحية الخارجية، وخصَّ بالذكر إعلان الوزارة والهيئة عن فتح آفاق سياحية جديدة مع السوق الصيني تزامناً مع إطلاق طيران الخليج رحلات جديدة مباشرة بين مملكة البحرين ومدينتي شنغهاي وغوانغتشو في الصين اعتباراً من شهر يناير 2024، مؤكدا في هذا الإطار حرص "فزت بحرين" الدائم على الاستجابة الفاعلة والمثمرة لدعوات وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة ذات الصلة بتفعيل دور المنشآت السياحية في مجال الجذب السياحي وتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية البحرين السياحية 2022-2026.

يشار إلى أن "فِزِت بحرين" نجحت خلال العامين الماضيين في استقطاب آلاف السياح من أسواق أوربية عديدة مثل ألمانيا والتشيك وغيرها، ولديها مكاتب تمثيلية في كل من بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وروسيا، وسلوفاكيا، وجمهورية تشيك، والمجر، وبولندا، ورومانيا، كما انها افتتحت مؤخرا مكتبا تمثيلا لها في مومباي بالهند.

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