أعلنت شركة فُلك للخدمات البحرية إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وواحدة من الشركات الناشئة الرائدة في المنطقة كمشغل للخطوط الملاحية المنتظمة وسفن الروافد، عن شراء أولى سفن الحاويات المملوكة والتي أطلقت عليها اسم “فُلك جدة"، والتي سيتم تسجيلها في ميناء جدة الإسلامي، بهدف تعزيز الربط البحري الإقليمي.

ويُشكل استحواذ شركة "فُلك البحرية"، على أولى سفنها المتخصصة في نقل الحاويات والتي تحمل العلم السعودي، خطوة نوعية من شأنها تعزيز القدرات البحرية اللوجستية لموانئ المنطقة، من خلال المساهمة في تحسين حركة التجارة الإقليمية، بما يتماشى مع طموحات المملكة بأن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.

تتميز "فُلك جدة"، التي تم بناؤها عام 2023، بتصميمٍ عصري وتكنولوجي سيسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الشركة المتمثلة في الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة المتقدمة، وتعكس التزام شركة "فُلك البحرية" ببناء أسطول متطور ومتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

وستساهم سفينة الحاويات "فُلك جدة"، في تعزيز الربط البحري وتمكين سلسلة التوريد الإقليمية على نطاق أوسع، بالإضافة إلى خلق فرص العمل ودعم الأعمال التجارية. وسوف تدخل سفينة الحاويات، التي تصل سعتها إلى 1,868 حاوية نمطية، الخدمة في ميناء جدة الإسلامي، خلال فترة وجيزة.

مواصفات "فُلك جدة":

القدرة الاستيعابية: 1868 حاوية نمطية

الطول الإجمالي: 172 متر

العرض: 27.50 متر

حمولة البضائع: 18.000 طن

230 قابس مبرد للبضائع التي تتطلب درجات حرارة ثابتة

تم بناء السفينة في عام 2023 في حوض بناء السفن في يانجين، الصين

للمزيد من المعلومات حول شركة فُلك لخدمات الشحن البحري (فُلك البحرية)، يرجى زيارة https://folkmaritime.com

نبذة عن فُلك البحرية

تأسست شركة فُلك للخدمات البحرية، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2023، بهدف ربط الموانئ الإقليمية بسلاسة، وتحفيز التجارة عبر الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وشرق أفريقيا.

ويتماشى هدفها الاستراتيجي، مع رؤية المملكة العربية السعودية، بأن تصبح مركز لوجستي عالمي، ما يؤكد على مكانة المملكة الرائدة في قيادة العديد من القطاعات الصناعية ذات معدلات النمو المرتفعة.

تلعب شركة فُلك للخدمات البحرية، دورًا محوريًا في تشغيل الخطوط الملاحية المنتظمة وسفن الروافد، حيث تتطلع إلى إنشاء ممرات تجارية جديدة وتقديم حلول شحن شاملة، وربط طرق الشحن الرئيسية في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وخارجها، من خلال توفير خدمات لوجستية معززة وفعالة من حيث التكلفة، من شأنها أن تساهم في دفع عجلة نمو الحركة التجارية.

وتتمحور جهود شركة فُلك للخدمات البحرية، من خلال عمليات سفن الروافد، حول ربط الموانئ الصغيرة بسلاسة مع المراكز الكبيرة والأوسع نطاقاً، وتقديم حلول شحن شاملة لمالكي البضائع.

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