مع تزايد اهتمام المستثمرين الإقليميين والدوليين بالفرص الاستثمارية التي توفرها جورجيا، تواصل البلاد ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية صاعدة، في ظلّ بيئة اقتصادية جاذبة ونمو متواصل في قطاعي السياحة والعقارات. إذ أعلنت شركة آرتشي، أكبر شركة تطوير عقاري في جورجيا، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة بي آي جروب، .شركة التطوير الرائدة في آسيا الوسطى، بهدف تطوير مشاريع عقارية ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية في مختلف أنحاء البلاد

تضع هذه الشراكة أطراً لمرحلة جديدة في مسيرة قطاع التطوير العقاري في جورجيا، خاصة مع المكانة التنافسية التي تتمتع بها الدولة بفضل ارتباطها الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي، وتمتعها ببيئة ضريبية تنافسية، والنمو المتسارع في قطاع السياحة، إلى جانب الأداء القوي الذي يشهده سوق العقارات الفاخرة، الأمر الذي أسهم في استقطاب اهتمام متزايد من المستثمرين في دول الخليج والأسواق العالمية.

وتركز الشراكة على تنفيذ مشاريع تطوير مشتركة، وإدخال أحدث المعايير الدولية في قطاع التطوير العقاري، فيما ستتولى شركة بي آي جروب تطبيق أحدث الممارسات الإنشائية والتقنيات الرقمية ضمن المشاريع المستقبلية، على أن يعلن الطرفان خلال الفترة المقبلة عن أول مشروع سكني متعدد الاستخدامات، ويجسد رؤيتهما المشتركة لتطوير مشاريع تُنفذ وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وفي هذا السياق، قال إيليا تسولايا، مؤسس شركة آرتشي: "إنّ ما حققته جورجيا من تقدم اقتصادي، إلى جانب الثقة المتزايدة التي تحظى بها بيئتها الاستثمارية على الصعيد الدولي، يشكل أساساً متيناً لإطلاق شراكة استراتيجية بهذا الحجم. ونفخر بدخول شركة بي آي جروب إلى السوق الجورجي بالتعاون مع شركة آرتشي، فبعد دخول شركة إيغل هيلز، ومقرها أبوظبي، إلى السوق الجورجي، تعتبر هذه الشراكة استثماراً نوعياً جديداً من شأنه أن يسهم في دعم الاقتصاد الجورجي وتعزيز مسيرة التنمية، ويؤكد على الثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية التي تتمتع بها البلاد."

وتعد شركة بي آي جروب من أبرز شركات التطوير العقاري في آسيا الوسطى، إذ تأسست في كازاخستان، وتمتد عملياتها اليوم إلى كل من: أوزبكستان، وأذربيجان، والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بإمارة دبي، إضافة إلى عدد من دول أوروبا الشرقية، وتضم محفظتها أكثر من 250 مشروعاً سكنياً وصناعياً، ومشاريع للبنية التحتية، كما طوّرت أكثر من 9 ملايين متر مربع من المشاريع السكنية التي وفرت مساكن لما يزيد على 600 ألف شخص.

وبحسب نتائج الشركة، تجاوزت إيراداتها السنوية خلال عام 2025 حاجز 3 مليارات دولار أمريكي، فيما صنفتها مؤسسة كوشمان آند ويكفيلد فيريتاس (Cushman & Wakefield Veritas) في المرتبة الأولى بين شركات التطوير في آسيا الوسطى من حيث حجم الوحدات السكنية المسلّمة، بعد إنجاز 2.4 مليون متر مربع خلال عام 2025، متجاوزةً بذلك شركة إعمار التي بلغت مساحة مشاريعها السكنية المسلمة 1.84 مليون متر مربع.

ومن جانبه، قال أمانغيلدي عمروف، الرئيس التنفيذي والمساهم في بي آي ديفلوبمنت إنترناشونال: "يسرنا التعاون مع شركة آرتشي، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا الدولية للإسهام في تطوير مشاريع نوعية في جورجيا وفق أعلى المعايير العالمية، ونرى أن التحولات العمرانية التي تشهدها البلاد اليوم تعكس مساراً تنموياً يشابه ما شهدته كبرى المدن العالمية خلال السنوات الماضية، كما يشكل دخول شركات إماراتية رائدة إلى السوق الجورجي مؤشراً واضحاً على تنامي ثقة المستثمرين بهذا السوق، وبفضل ما حققته جورجيا من تقدم اقتصادي وإنجازات ملموسة، فإنها تواصل تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية تلبي تطلعات المستثمرين الدوليين."

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب إطلاق شركة آرتشي مؤخراً مشروع "ترامب تاور تبليسي"، الذي وُصف بأنه محطة تاريخية وبداية لمرحلة جديدة من الفرص الاستثمارية، ويجري إنشاؤه بالتعاون مع عدد من الشركاء، ليكون أول مشروع يحمل علامة ترامب في المنطقة.

وتؤكد هذه المشاريع الاستراتيجية، بما تمثله من حجم وأهمية، المكانة المتنامية التي تواصل جورجيا ترسيخها على خريطة الاستثمار الدولية، ولا سيما في قطاع العقارات الفاخرة، بما يعزز جاذبيتها كوجهة رئيسة للاستثمارات العالمية.

نبذة عن شركة آرتشي

آرتشي هي الشركة الأولى في قطاع التطوير العقاري في جورجيا، وتستحوذ على نحو 20% من السوق، كما كانت أول شركة في البلاد تطلق مشاريع التطوير العمراني المتكاملة على نطاق واسع.

وتأسست الشركة عام 2006 على يد إيليا تسولايا وشركائه، ومنذ تأسيسها، نجحت الشركة في إنجاز أكثر من 55 مشروعاً، وأسهمت في إنشاء مجتمعات سكنية تضم أكثر من 70 ألف من السكان والمستثمرين من 30 دولة، وخلال السنوات الأخيرة، وسعت آرتشي حضورها الدولي من خلال تطوير مشاريع في أسواق عالمية، من بينها ولاية فلوريدا الأمريكية، وترتكز رؤية الشركة على الجودة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتبني نهج تنموي طويل الأمد يواكب أفضل الممارسات العالمية في قطاع التطوير العقاري.

نبذة عن شركة بي آي جروب

تُعد شركة بي آي جروب واحدة من أكبر شركات التطوير والإنشاء في آسيا الوسطى، حيث تستثمر، إلى جانب شركاتها التابعة، في تنفيذ مشاريع كبرى في عدد من الأسواق العالمية، مع حضور تشغيلي فاعل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما في دبي.

كما أن الشركة مدرجة في بورصتي AIX وKASE، وتخضع لتدقيق سنوي من قبل شركة KPMG، إحدى شركات التدقيق الأربع الكبرى، فيما تعد المطور الكازاخستاني الوحيد المدرج ضمن قائمة ENR Top 250 Global Contractors، حيث تحتل المرتبة 161عالمياً.

وخلال عام 2025، سجلت الشركة رقمًا قياسيًا بتسليم 2.4 مليون متر مربع من الوحدات السكنية، متجاوزةً كبرى شركات التطوير في منطقة الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة.

وعلى مدار أكثر من 30 عامًا، أنجزت بي آي جروب أكثر من 145 ألف وحدة سكنية، وطورت ما يزيد على 9 ملايين متر مربع من المشاريع السكنية والتجارية، إلى جانب تنفيذ عشرات المدارس المبتكرة، ومشاريع البنية التحتية الكبرى، بما في ذلك الطرق الوطنية، والجسور، والمنشآت الصناعية، ومرافق الطاقة، كما تُعد أكبر مساهم ضريبي في قطاع الإنشاءات في كازاخستان.

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