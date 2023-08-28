دبي، الإمارات العربية المتحدة: خلال مؤتمر في إم وير إكسبلور 2023 لاس فيجاس، كشفت «في إم وير» عن منصة الذكاء الاصطناعي الخاص الجديدة Private AI لتمكين المؤسسات من تسريع اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي وجني الفوائد من القيمة الكامنة في البيانات الموثوقة. وفي السياق ذاته، كشفت «في إم وير» عن شراكة استراتيجية مع شركة تصنيع الرقائق "إنفيديا" ترمي إلى تقديم مجموعة متكاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص ووضعها بمتناول المؤسسات لتمكينها من تشغيل نماذج مجربة في الذكاء الاصطناعي ومدربة على البيانات الخاصة بها، مع إمكانية نشر هذه النماذج ضمن مراكز البيانات وفي بيئات الحوسبة السحابية العامة وعند الأطراف المجاورة للبيانات وذلك بصورة فعالة من حيث التكلفة. كما أعلنت الشركة عن إطلاق برنامج شهادات الاعتماد لموردي البرمجيات المستقلين من أجل تزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة للتحقق من سلامة منتجاتهم ومطابقتها لمعايير البنى المرجعية للذكاء الاصطناعي الخاص من «في إم وير». كذلك كشفت الشركة عن الجيل الجديد المطور من منصة سحابة في إم وير (VMware Cloud) لتزويد العملاء بقدرات جديدة متقدمة تساعدهم على دفع عجلة التحديث في مؤسساتهم والارتقاء بكفاءة العمل وتعزيز الحماية فيها لأعلى المستويات. وتتوفر منصة سحابة في إم وير من خلال 5 إصدارات مرنة (أساسي، نموذجي، احترافي، متقدم، مؤسساتي) لمساعدة العملاء على تحديث البنى التقنية وإدارتها عند كل مرحلة من رحلة التحول الرقمي، يمكن نشرها وإدارتها سواء من قبل العملاء أو «في إم وير» أو مزودي الخدمات. وفي سياق متصل، كشفت الشركة عن المنصة الجديدة للأمن والربط الشبكي الافتراضي VMware NSX+، وهي خدمة مدارة بالكامل من بيئة السحابة، تضع بمتناول العملاء قدرات أمنية وشبكية متقدمة لدى استخدام منصة سحابة في إم وير. كما أعلنت «في إم وير» عن طرح طقم جديد من الأدوات القوية ضمن منصة "تانزو" VMware Tanzu لتزويد العملاء بحل شامل ومتكامل من أجل تطوير التطبيقات وتوصيلها والارتقاء بأدائها عبر كافة البيئات السحابية. وأصبحت منصة "تانزو" الآن تجمع منتجات تانزو وآريا مع تحسينات وابتكارات وأدوات جديدة مطورة، محققة بذلك نقلة نوعية غير مسبوقة في عملية توصيل التطبيقات مع التركيز على وضوح عمل التطبيقات وموائمة مستوى أدائها بشكل استباقي وإدارتها ضمن بيئات السحابة المتعددة. إلى ذلك، كشفت الشركة عن قدرات وحلول وخدمات جديدة لمساعدة العملاء على تسريع خطوات التحول الرقمي في مجال الحوسبة الطرفية، تشمل إطلاق منصة التنسيق السحابية للحوسبة الطرفية ومنصة الحوسبة الطرفية لقطاع التجزئة ومنصة شبكة النقال الخاصة التي ستتوفر قريبا كخدمة للربط الشبكي تديرها منصة «في إم وير» للحوسبة الطرفية. تعزيز مساحات العمل المستقلة بالذكاء الاصطناعي وأعلنت «في إم وير» عن دمج أدوات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن منصة Anywhere Workspace لإدارة مساحات العمل من أي مكان والتي تعمل على تعزيز تجارب عمل الموظفين لأعلى المستويات وتبسيط دورة حياة التطبيقات ووقاية المؤسسات من استغلال ثغرات أمنية مكتشفة حديثا. وجاء من أبرز التطورات: إنتاج أدلة إرشادية ورؤى جديدة تعزز من الولوج إلى البيانات وتساعد طواقم التقنية على معالجة المزيد من المشكلات، وإطلاق شراكة موسعة مع إنتل لغاية مساعدة العملاء على تأمين وإدارة أجهزة العمل عن بُعد من خلال السحابة بشكل سهل، وإدخال توسعات إضافية لتقنية مجلدات التطبيقات لتوصيل أي تطبيق عند الطلب إلى أسطح المكاتب الافتراضية المزودة بقدرات تخزينية. #بياناتشركات

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