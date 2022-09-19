سيتم في إطار الشراكة توفير مجموعة من الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين في سلطنة عُمان وخارجها

وقع بريد عُمان، المزود الرائد لخدمات البريد في سلطنة عمان، اتفاقية تعاون استراتيجية مع «في إف إس غلوبال»، أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، لتوفير مجموعة من الخدمات القنصلية والخدمات المخصصة للمواطنين بالنيابة عن مجموعة من الهيئات الحكومية العُمانية.

وسترتكز هذه الشراكة على خبرات «في إف إس غلوبال» الرائدة وحلولها المتقدمة التي تعتمد على التكنولوجيات المتطورة وعملياتها التشغيلية الاستثنائية، للتعاون مع بريد عُمان بهدف توفير الخدمات القنصلية عبر مراكز الشركة المنتشرة حول العالم، وأهمها خدمات المصادقة والعمليات ذات الصلة بالتصديق على الوثائق المتنوعة بالنيابة عن السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية العُمانية خارج السلطنة.

وتعليقاً على التعاون، قال نصر البوسعيدي، نائب الرئيس لتجربة العملاء في بريد عُمان: "يعتبر تعاوننا الحالي مع «في إف إس غلوبال» بمثابة الخطوة الأولى في مسيرة الشراكة الوثيقة التي نطمح لتأسيسها معاً، بهدف منح مواطني سلطنة عُمان مجموعة من الخدمات المتطورة ذات المستوى العالمي. وأنا على يقين تام بأن شبكة المراكز المتسّعة التي أسستها «في إف إس غلوبال» حول العالم وخبرتها الرائدة في مجال التعهيد، ستوفر للمتعاملين خدمات متميزة من المستوى الأول مع مجموعة من الميزات الاستثنائية عبر كافة المجالات."

من جهته قال أتول مروه، الرئيس التنفيذي للعمليات في قسم خدمات التصديق والتحقق والسياحة والقيمة المضافة لدى «في إف إس غلوبال»: "يسعدنا التعاون مع بريد عُمان، ونتطلع قدماً لتطوير هذه الشراكة، وتوسيع دائرة الخدمات التي سنقدمها في إطارها. وأنا على ثقة بأن هذا المسار سيوفر لمواطني سلطنة عُمان مزايا الراحة والسهولة لتخليص معاملاتهم عبر زيارة مراكز «في إف إس غلوبال»."

تجدر الإشارة، إلى ان «في إف إس غلوبال» تقدم خدمات منح التأشيرات في سلطنة عُمان لـ 16 دولة حول العالم.

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نبذة عن «في إف إس غلوبال»

«في إف إس غلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، تضم الشركة 3500 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 143 دولة عبر القارات الخمس، وتعتبر الشريك الموثوق لـ 65 جهة حكومية حيث أتمت أكثر من 243 مليون عملية ( منذ تأسيسها عام 2001) حتى تاريخه. وتشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، ما يمكنهم من التركيز على مهمة التقييم. وتقع مقرات الشركة في زوريخ/سويسرا ودبي/الإمارات العربية المتحدة. وتسعى بلاكستون إلى إحداث تأثير اقتصادي إيجابي وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والشركات التي يستثمرون فيها والمجتمعات التي يعملون فيها. وتشمل الأصول الخاضعة للإدارة البالغة 915 مليار دولار أمريكي، أدوات الاستثمار التي تركز على الأسهم الخاصة والعقارات والدين العام والأسهم والبنية التحتية وعلوم الحياة وحقوق الملكية والنمو والائتمان الانتهازي وغير الاستثماري والأصول العقارية والصناديق الثانوية، على الصعيد العالمي. وتمتلك مؤسسة Kuoni and Hugentobler ومقرها سويسرا حصة قليلة من الأسهم في «في إف إس غلوبال».