أدى الارتفاع المطرد في أعداد الناس الذين يعيشون خارج دولهم إلى زيادة الطلب على خدمات الجوازات والخدمات القنصلية. ووفقاً لتحالف الشتات العالمي، تزايد حجم مجتمعات الشتات بمعدل ثلاثة أضعاف خلال العقود الخمسة الماضية، مرتفعاً من حوالي 75 مليون إلى أكثر من 230 مليون حول العالم. وتوفر «في إف إس غلوبال» خدمات الجوازات والخدمات القنصلية، بالإضافة إلى الخدمات المخصصة للمواطنين ومعاملات بطاقات الهوية في تسع دول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

وقال جيتين فياس، المدير التجاري لدى «في إف إس غلوبال»: "وفقاً لتقرير الهجرة العالمية لعام 2020 والصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، يعيش ويعمل أكثر من 280 مليون فرد خارج بلدانهم الأصلية، ونتعاون حالياً مع 18 حكومة لتقديم الخدمات الأساسية لهذه المجتمعات في 36 دولة حول العالم."

وتقدم «في إف إس غلوبال» خدمات جوازات السفر والخدمات القنصلية لمواطني الهند والفلبين وسريلانكا المقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر مراكز خدمات جوازات السفر الدائمة في الرياض وجدة والخبر ومراكز الخدمة الأخرى في مدن الجبيل وبريدة وحائل وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان ونجران وأبها.

كما أطلقت «في إف إس غلوبال» خدمة الجوازات المتنقلة، وهو حل يتم بموجبه تجديد جوازات السفر في البلدات والمدن التي لا يوجد فيها مراكز دائمة للشركة. وتتوفر هذه الخدمة في مجموعة من المدن عبر المملكة العربية السعودية مجموعة، ومنها الجود والخرج والقريات وعرعر ووادي الدواسر والخفجي والهفوف وحفر الباطن. وأضاف فياس: "شهدت خدماتنا إقبالاً استثنائياً خلال فترة انتشار الوباء، نظراً للتسهيلات التي نقدمها لتجديد جوازات السفر وتسليمها عبر البريد."

وتمكنت الحكومات بفضل هذه الحلول من تقديم خدمات آمنة وعالية الجودة للمغتربين في إطار تجارب سلسة ومريحة، أينما كانوا في العالم. وعلى سبيل المثال، توفر شركة «في إف إس غلوبال» خدمة الجوازات والخدمات القنصلية نيابة عن وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الهند، لأكثر من 7 ملايين شخص من التابعية الهندية في 9 دول حول العالم وتشمل، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وتايلاندا وهولندا وإسبانيا وجنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية وفرنسا وأستراليا.

وتقدم «في إف إس غلوبال» بناء على خبرتها الواسعة في معالجة طلبات الحصول على التأشيرة، وشبكتها من المراكز المنتشرة في أكثر من 140 دولة حول العالم، حلولاً إدارية متكاملة للحكومات، تشمل خدمة الجوازات، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأساسية. ما يساعد الحكومات على تحسين مستوى خدماتها المقدمة للمواطنين لناحية الجودة وتسهيل إمكانية وصول مواطنيها إلى مثل هذه الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان.

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نبذة عن «في إف إس غلوبال»

«في إف إس غلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، تضم الشركة 3500 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 143 دولة عبر القارات الخمس، وتعتبر الشريك الموثوق لـ 65 جهة حكومية حيث أتمت أكثر من 243 مليون عملية ( منذ تأسيسها عام 2001) حتى تاريخه. وتشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة

بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، ما يمكنهم من التركيز على مهمة التقييم. وتقع مقرات الشركة في زوريخ/سويسرا ودبي/الإمارات العربية المتحدة. وتسعى بلاكستون إلى إحداث تأثير اقتصادي إيجابي وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والشركات التي يستثمرون فيها والمجتمعات التي يعملون فيها. وتشمل الأصول الخاضعة للإدارة البالغة 915 مليار دولار أمريكي، أدوات الاستثمار التي تركز على الأسهم الخاصة والعقارات والدين العام والأسهم والبنية التحتية وعلوم الحياة وحقوق الملكية والنمو والائتمان الانتهازي وغير الاستثماري والأصول العقارية والصناديق الثانوية، على الصعيد العالمي. وتمتلك مؤسسة Kuoni and Hugentobler ومقرها سويسرا حصة قليلة من الأسهم في «في إف إس غلوبال».

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