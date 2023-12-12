



تقديم خدمات التأشيرة وتصاريح الإقامة للنرويج في 52 دولة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة

يعد تجديد العقد مع النرويج بمثابة النجاح العالمي الثامن لشركة "في إف إس غلوبال" في عام 2023

منحت وزارة الخارجية الملكية النرويجية شركة "في إف إس غلوبال" المناقصة العالمية لتقديم خدمات التأشيرات وتصاريح الإقامة في 52 دولة حول العالم. وبموجب هذه الاتفاقية الجديدة، ستواصل شركة "في إف إس غلوبال" العمل نيابة عن حكومة النرويج في جميع أنحاء العالم بما فيها دول الأمريكتين وأستراليا والصين وهونج كونج وأوروبا ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وروسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وجنوب آسيا.

ويشار إلى أن "في إف إس غلوبال" عملت مع حكومة النرويج منذ عام 2014 ونجحت في التعامل مع ما يقرب من 1.5 مليون طلب بالنيابة عنها.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية: “نتطلع إلى استمرار التعاون السلس والمهني مع في إف إس غلوبال بشأن توفير خدمات التأشيرات وتصاريح الإقامة. وقد أثبت التعاون الذي قمنا بتطويره أنه فعال ومثمر، حيث تعمل منظمتانا بشكل جيد معاً في أداء مسؤولياتهما ومهامهما".

ومن جهته، قال كريس ديكس، رئيس تطوير الأعمال لدى "في إف إس غلوبال": يسر في إف إس غلوبال استمرارها في تقديم الخدمات لحكومة النرويج كمزود الخدمة الوحيد لها. لقد استمتعنا بشراكة قوية ونرحب بفرصة تجديد خدماتنا في المواقع الحالية التي نعمل فيها. نتطلع إلى تقديم حلول التأشيرة الأفضل في فئتها، وعملية تقديم طلبات سلسة في جميع المناطق على مستوى العالم مع عدد عملاء سنوي يقدر بـ 220 ألف عميل. وهذا هو العقد العالمي الثامن الذي نفوز به هذا العام، ويعد بمثابة شهادة على جهودنا المتفانية لتزويد جميع الحكومات المتعاملة معنا بخدمات عالية الجودة.

ويأتي هذا الفوز بعد فترة وجيزة من تعيين "في إف إس غلوبال"وكيلاً حصرياً لإدارة خدمات التأشيرات وجوازات السفر التابعة لحكومة المملكة المتحدة في 142 دولة، لتلبية احتياجات ما يقرب من 3.8 مليون طلب سنوياً. بالإضافة إلى ذلك، حصلت شركة "في إف إس غلوبال"على تفويض خدمة جمع القياسات الحيوية العالمية المرموقة مع أستراليا، ونجحت في تجديد عقد خدمة التأشيرات العالمية مع السويد.

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نبذة عن «في إف إس غلوبال»

«في إف إس غلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، تضم الشركة 3300 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 147 دولة عبر القارات الخمس، وتعتبر الشريك الموثوق لـ 70 جهة حكومية حيث أتمت أكثر من 270 مليون عملية ( منذ تأسيسها عام 2001) حتى تاريخه. وتشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، ما يمكنهم من التركيز على مهمة التقييم. وتقع مقرات الشركة في زوريخ/سويسرا ودبي/الإمارات العربية المتحدة. وتسعى بلاكستون إلى إحداث تأثير اقتصادي إيجابي وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والشركات التي يستثمرون فيها والمجتمعات التي يعملون فيها. وتشمل الأصول الخاضعة للإدارة البالغة 915 مليار دولار أمريكي، أدوات الاستثمار التي تركز على الأسهم الخاصة والعقارات والدين العام والأسهم والبنية التحتية وعلوم الحياة وحقوق الملكية والنمو والائتمان الانتهازي وغير الاستثماري والأصول العقارية والصناديق الثانوية، على الصعيد العالمي. وتمتلك مؤسسة Kuoni and Hugentobler ومقرها سويسرا حصة قليلة من الأسهم في «في إف إس غلوبال».

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