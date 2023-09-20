تجديد عقد التعاون لتوفير خدمات التأشيرات السويدية في 37 دولة حول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة

منحت وزارة العدل السويدية شركة «في إف إس غلوبال» المناقصة العالمية لتقديم خدمات التأشيرات في 37 دولة حول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستواصل «في إف إس غلوبال»، بموجب الاتفاقية الجديدة، العمل بالنيابة عن حكومة السويد في 8 مناطق حول العالم تشمل - جنوب آسيا والأمريكتين وجنوب شرق آسيا والصين والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وأوروبا وروسيا.

وتتعاون «في إف إس غلوبال» مع حكومة السويد منذ العام 2014، وستوفر الشركة بموجب العقد الجديد خدمات تأشيرات شنغن من النوع C قصيرة الأجل، بما في ذلك تسجيل البيانات البيومترية في البلدان الـ37 التالية: بنغلادش، بوليفيا، كمبوديا، كندا، تشيلي، الصين، كولومبيا، الإكوادور، مصر، إثيوبيا، الهند، إندونيسيا، الأردن، كينيا، كوسوفو، لبنان، منغوليا، المغرب، ميانمار، نيبال، نيجيريا، فلسطين، الفلبين، روسيا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، جنوب أفريقيا، تنزانيا، تايلاند، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، فيتنام، زامبيا وزيمبابوي.

ونجحت «في إف إس غلوبال» منذ العام 2019، في معالجة حوالي 500 ألف طلب تأشيرة بالنيابة عن حكومة مملكة السويد.

وقال ممثل مجلس الهجرة السويدي، التابع لوزارة العدل السويدية: "نتطلع لتعزيز تعاوننا مع «في إف إس غلوبال» خلال السنوات المقبلة، لضمان توفير تجربة سلسة ومتكاملة عند تقديم طلبات الحصول على تأشيرة شنغن. وتتجلى شراكتنا عبر مجموعة من المجالات ومن بينها تعزيز جودة الخدمات، وتطوير عملياتنا الإقليمية وتحسين الخدمات التقنية. ونواصل تعاوننا المثمر مع «في إف إس غلوبال»، مع السعي بشكل مستمر لتحسين عملياتنا على النحو الأمثل."

ومن جهته، قال كريس ديكس، رئيس تطوير الأعمال لدى «في إف إس غلوبال»: "تفتخر «في إف إس غلوبال» باستمرار تعاونها مع حكومة مملكة السويد كمزود وحيد لخدمات تقديم طلبات الحصول على تأشيرة شنغن. وتجمعنا بوزارة العدل السويدية ومجلس الهجرة السويدي شراكة متينة ومتماسكة منذ ما يزيد على عقد من الزمن، ويسعدنا مواصلة هذا التعاون عبر تجديد خدماتنا في المواقع الحالية التي نعمل فيها. ونتطلع لتقديم أفضل الحلول لطالبي الحصول على التأشيرة السويدية، في إطار عملية سلسة عبر 8 مناطق على مستوى العالم."

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نبذة عن «في إف إس غلوبال»

«في إف إس غلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، تضم الشركة 3400 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في144 دولة عبر القارات الخمس، وتعتبر الشريك الموثوق لـ 67 جهة حكومية حيث أتمت أكثر من 251 مليون عملية ( منذ تأسيسها عام 2001) حتى تاريخه. وتشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، ما يمكنهم من التركيز على مهمة التقييم. وتقع مقرات الشركة في زوريخ/سويسرا ودبي/الإمارات العربية المتحدة. وتسعى بلاكستون إلى إحداث تأثير اقتصادي إيجابي وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والشركات التي يستثمرون فيها والمجتمعات التي يعملون فيها. وتشمل الأصول الخاضعة للإدارة البالغة 915 مليار دولار أمريكي، أدوات الاستثمار التي تركز على الأسهم الخاصة والعقارات والدين العام والأسهم والبنية التحتية وعلوم الحياة وحقوق الملكية والنمو والائتمان الانتهازي وغير الاستثماري والأصول العقارية والصناديق الثانوية، على الصعيد العالمي. وتمتلك مؤسسة Kuoni and Hugentobler ومقرها سويسرا حصة قليلة من الأسهم في «في إف إس غلوبال».