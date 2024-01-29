ثابت: علاقة طويلة الأمد مع رائدة شركات التعبئة والتغليف عالمياً ضمنت تقديم منتجات تتماشى مع رؤية جهينه وتتوافق مع أقصى معايير الجودة العالمية

أوريفي: كان من اللافت للنظر الاهتمام الكبير باتباع المعايير ومدى التركيز على الجودة وكفاءة العمليات في مصنع جهينه

القاهرة: استقبلت شركة جهينه للصناعات الغذائية السيد أدولفو أوريفي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تتراباك- حيث قام بجولة تفقدية داخل مصنعها لإنتاج الألبان بمنطقة السادس من أكتوبر. شهدت الجولة حضور كل من السيد سيف ثابت، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة جهينه، والسيد نيلز تومسون المدير التنفيذي للشركة، بالإضافة لحضور السيد وائل خوري، العضو المنتدب لشركة تتراباك مصر.

تضمنت جولة السيد أوريفي مقدمة تعريفية عن استراتيجية شركة جهينه التي تنتهجها فيما يخص عملية إنتاج الألبان، وخطتها في تبني نموذج التكامل الرأسي خلال كافة مراحل الإنتاج بدءًا من المزرعة ووصولًا إلى المستهلك، بما يضمن تقديم منتجاتها بأعلى جودة، ومن ثم قام السيد أوريفي بالتعرف على مراحل تصنيع وتعبئة منتجات الألبان التي تتم بصورة آلية ومعقمة بالمصنع، بالإضافة إلى أحدث التكنولوجيات المتبعة والتي تتماشى مع معايير إدارة الجودة والسلامة الغذائية على كلا المستويين المحلي والدولي.

وصرح السيد سيف ثابت نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جهينه: " سعداء باستقبال شركائنا من شركة تتراباك اليوم وهي تلك الزيارة التي تأتي في إطار علاقتنا الممتدة والمثمرة على مدار 40 عاماً حظينا فيها بالعديد من الانجازات المشتركة التي أثرت تاريخ كلاً من الكيانين. حريصون في استراتيجيتنا الطموحة على توحيد الرؤى مع مختلف الكيانات والحفاظ على تقديم أفضل معايير الجودة على كافة الأصعدة. نتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات بالشراكة مع تتراباك والخروج ليس فقط بحلول مبتكرة على صعيد التعبئة والتغليف بل أيضاً إطلاق المزيد من المبادرات الاجتماعية التي من شأنها زيادة الوعي المجتمعي وتحقيق مستقبل أكثر استدامة."

وعلق أدولفو أوريفي على زيارته لمصر، وقال "تُعتبر هذه هي الزيارة الأولى التي أقوم بها لمصر منذ عدة سنوات، والتطور الذي يشهده قطاع البنية التحتية في مصر مميز وملحوظ بشكل كبير، وقد أسعدني الاعتماد على الحلول الرقمية والاستعانة بأحدث التكنولوجيات في العمليات التي يقوم بها عملائنا في مصر."

واضاف اوريفي، "تشرفت بلقاء شركة جهينه، اكبر الشركات التي تنتج الالبان في مصر، وقمت بزيارة مصنع الشركة، وناقشنا التحديات والفرص في السوق المصري، وكان من اللافت للنظر الاهتمام الكبير باتباع المعايير ومدى التركيز على الجودة وكفاءة العمليات في مصنع جهينه الذي يعتمد على احدث التكنولوجيات المتطورة"

الجدير بالذكر أن شركة جهينه تقوم حالياً بتشغيل 5 مصانع تابعة وشبكة توزيع ضخمة تغطي أكثر من 136 ألف منفذ تجزئة في جميع أنحاء وربوع الجمهورية، فضلاً عن مزرعة الألبان التي تبلغ مساحتها 550 فدان وتبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 7 آلاف بقرة.

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