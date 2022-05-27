في ظل نمو السوق المصري وتوسع الاستثمارات الإماراتية به

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي : أعلنت "فيولا كوميونيكشنز"، المجموعة الرائدة في توفير الحلول التسويقية المتكاملة عن توسع نشاطها في مصر عبر افتتاح مكاتب جديدة ستسهم في تلبية الطلب المتزايد في مجال الدعاية والإعلان والعلاقات العامة، والتسويق الرقمي.

وقال عمار شرف، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "فيولا كوميونيكيشنز" إن "الاستثمارات الإماراتية في مصر تنمو بمعدل كبير في عدد من القطاعات وتعمل شركتنا منذ تأسيسها وحتى اليوم على تحقيق متطلبات قطاع التسويق والإعلان في المنطقة الذي يعد من أبرز القطاعات للتوسع والتقدم والتطور"، لا سيما وأن المجموعة تضم فريقاً ضخماً يتألف من أكبر من 250 موظفاً يتوزعون على 3 مكاتب وهي أبوظبي، ودبي، والقاهرة.

وأضاف شرف: "نفخر بوجود عدد كبير من المواهب المتخصصة في مكاتبنا الجديدة وهم مستعدون دوماً إلى تقديم الحلول الابتكارية القادرة على تلبية متطلبات السوق"، لافتا إلى أن "مجموعتنا تمكنت عبر تواجدها في السوق المصري منذ العام 2015 أن تطور من أدائها ومستوى خدماتها وفريق عملها إلى الأفضل".

ولفت شرف إلى أن "فريق فيولا كوميونكيشنز يتمتع بمعرفة وخبرة كبيرة في المنطقة مما يعزز من مكانة الشركة الريادية في قطاع التسويق وتقديم الحلول الاستراتيجية المبتكرة التي تتناسب مع تطلعات السوق المصري الذي يشهد نمواً وتطوراً سريعاً في كافة القطاعات الحيوية في الجمهورية".

وأضاف شرف: "لطالما كان وما يزال السوق المصري من أكبر الأسواق في مجال الدعاية والإعلان التجاريين في المنطقة، وتماشياً مع رؤيتنا الاستراتيجية للتوسع عملنا منذ سنوات على التواجد في قلب هذا السوق المتنامي وها نحن اليوم نعزز من تواجدنا عبر افتتاح مكاتب جديدة يعكس بيئة الابتكار والإبداع وعمل الفريق الواحد الذي نتسم به في فيولا".

ويحظى السوق المصري بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، ما دفع فيولا إلى السعي لتكون واحدة من سلسلة الاستثمارات الإماراتية عبر بناء قاعدة علاقات استراتيجية طويلة المدى وبما يسهم في مواكبة التطور الديناميكي الذي يشهده السوق.

ويتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.3 % خلال السنة المالية الحالية، وذلك وفقًا لاستطلاع أجرته "رويترز"، ومع تنامي الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، يستقطب السوق العديد من المستثمرين والشركات القابضة من دولة الإمارات العربية المتحدة بما يدعم الاقتصاد المصري ويكرس دور دولة الإمارات كواحدة من أبرز الدول في مجال الاستثمار الأجبنبي المباشر في مصر.

واختتم شرف قائلاً: "الإمارات هي ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية، ولطالما كان لديها علاقات طيبة مع مصر منذ إنشاء الاتحاد وحتى اليوم... وتدفع علاقة الصداقة الكبيرة بين الإمارات ومصر بتقوية أواصر الشراكة والتعاون بين البلدين... ونحن في فيولا نسعى إلى أن نكون جزءاً من قصة نجاح العلاقة الأخوية العميقة بين البلدين".

تأسست "فيولا كوميونيكيشنز" عام 2001 ونمت لتصبح واحدة من كبرى شركات الدعاية والإعلان والتسويق والاتصال المؤسسي في أبوظبي، كما أنشأت فروع أخرى في دبي والقاهرة، لتقدم مجموعة موسعة من الخدمات بما في ذلك تنظيم الفعاليات والخدمات الرقمية ووسائل الإعلان الخارجية، والإنتاج والعلاقات العامة.

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وائل سري الدين

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بريد: wael.sarieddine@viola.ae