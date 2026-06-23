ميامي / زيورخ / الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "فيوز Fuze"، إحدى أسرع مزوّدي البنية التحتية المالية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركة "هالبورن"، الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني المخصص لحماية الأصول الرقمية، وتقنيات البلوكتشين، والخدمات المالية والتي تحمي أصولاً تتجاوز قيمتها تريليون دولار أمريكي، عن توقيع شراكة استراتيجية تهدف إلى تمكين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية من إطلاق خدمات أصول رقمية أكثر أماناً وامتثالاً للمتطلبات التنظيمية.

وستجمع هذه الشراكة بين البنية التحتية المنظمة للأصول الرقمية التي توفرها "فيوز" والخبرة المتخصصة التي تتمتع بها "هالبورن" في مجال أمن الأصول الرقمية، بما يسهم في تسريع تبني المؤسسات المالية لهذه الفئة من الخدمات ضمن أطر تشغيلية وتنظيمية متقدمة. وجرى الإعلان عن هذا التعاون قبيل فعالية مشتركة تستضيفها الشركتان ضمن أعمال منتدى "بوينت زيرو" في مدينة زيورخ السويسرية.

وقال محمد علي يوسف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ"فيوزFuze": "مع تسارع وتيرة تبني المؤسسات للأصول الرقمية أصبحت الحاجة إلى بنية تحتية موثوقة، وأمن سيبراني متقدم، وامتثال تنظيمي واضح، أمراً أساسياً لإطلاق هذه الخدمات إلى السوق. ومن خلال تعاوننا مع هالبورن، نوفر للمؤسسات حزمة متكاملة تساعدها على إطلاق خدمات الأصول الرقمية بصورة آمنة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية."

ومن جانبه، قال روب بينكه، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ"هالبورن": "يمثل الأمن السيبراني للأصول الرقمية الأساس الذي سيُبنى عليه التوسع المؤسسي في هذا القطاع. ومع استمرار نمو حلول الترميز وحفظ الأصول الرقمية، تحتاج المؤسسات المالية إلى مستويات متقدمة من الأمن والحوكمة والضوابط التشغيلية التي تحمي الأصول وتدير المخاطر وتعزز الثقة اللازمة لتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل."

وفي إطار التزامهما المشترك بدعم نمو منظومة الأصول الرقمية في سويسرا وأوروبا والأسواق العالمية، ستعمل الشركتان على طرح إطار عمل جديد يهدف إلى مساعدة البنوك والمؤسسات المالية على بناء بنية تحتية للأصول الرقمية ترتكز على الأمن السيبراني منذ المراحل الأولى، بما يعالج أحد أبرز التحديات التي تواجه تبني المؤسسات لهذه التقنيات.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه المؤسسات المالية بيئة متزايدة التعقيد من المخاطر السيبرانية، حيث بلغت قيمة الأصول الرقمية المسروقة نتيجة الاختراقات والاحتيال الإلكتروني نحو 3.4 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، وفقاً لبيانات شركة "تشيناليسيس".

وتأتي هذه الشراكة في وقت تنتقل فيه المؤسسات المالية بشكل متزايد من مرحلة استكشاف الأصول الرقمية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مع تحولها إلى عنصر أساسي ضمن الاستراتيجيات طويلة الأجل للقطاع المالي. ووفقاً لاستطلاع المستثمرين المؤسسيين لعام 2026 الصادر عن عن "كوين بيس" وEY-Parthenon ، يعتزم 73% من المستثمرين المؤسسيين زيادة مخصصاتهم للأصول الرقمية خلال عام 2026. فيما يفضل 81% منهم الاستثمار عبر أدوات استثمارية منظمة. كما اعتبر 66% من المشاركين أن الأمن السيبراني والامتثال التنظيمي من أهم الأولويات في هذا المجال.

وبموجب هذه الشراكة، ستتعاون "فيوز" و"هالبورن" في عدد من المجالات تشمل دعم الأطر التنظيمية والسياسات المرتبطة بالقطاع، وتبادل أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني، والتعاون في تنفيذ المشاريع التجارية وتطوير الأسواق، إضافة إلى إعداد محتوى معرفي مشترك وتنظيم فعاليات متخصصة. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الثقة والمرونة التشغيلية والأمن السيبراني عبر قطاع الأصول الرقمية، من خلال الجمع بين الخبرات التنظيمية والتقنية التي تمتلكها "فيوز" والقدرات الأمنية المتقدمة التي توفرها "هالبورن".

وتقدم "هالبورن" خبرات رائدة في مجال الأمن السيبراني تشمل تقييمات الأمن الرقمي واختبارات الاختراق وتحليل التهديدات وإدارة المخاطر، بما يساعد المؤسسات على العمل بأمان ضمن قطاع الأصول الرقمية. في المقابل، توفر "فيوز" خبراتها العميقة في البنية التحتية للأصول الرقمية والامتثال التنظيمي واستراتيجيات طرح المنتجات في الأسواق، بما يدعم البنوك والمؤسسات المالية في إطلاق خدمات الأصول الرقمية بكفاءة وامتثال.

ومن خلال هذه الشراكة، تسعى الشركتان إلى ترسيخ مفهوم "الأمن أولاً" كمعيار أساسي للبنية التحتية للأصول الرقمية الموجهة للمؤسسات، وتمكين المؤسسات المالية من المشاركة بثقة أكبر في الاقتصاد الرقمي المتنامي.

المصدر: وفقاً لتقرير الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة الصادر عن Chainalysis، بلغت قيمة الأصول المشفرة المسروقة نحو 3.4 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025 نتيجة الاختراقات الإلكترونية وعمليات الاحتيال الرقمي.

نبذة عن شركة "هالبورن "Halborn

تُعد "هالبورن" إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال أمن البلوك تشين والأصول الرقمية للمؤسسات، وتحظى بثقة كبرى البنوك والمؤسسات المالية حول العالم. وتوفر الشركة مجموعة متكاملة من حلول الأمن السيبراني تشمل مراجعة العقود الذكية واختبارات الاختراق والخدمات الاستشارية المتخصصة، بما يمكّن المؤسسات من الابتكار والعمل بأعلى مستويات الأمان. وقد نفذت الشركة أكثر من 3,000 مشروع متخصص في الأمن الرقمي، وأسهمت في حماية أصول تتجاوز قيمتها تريليون دولار أمريكي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: Halborn.com

نبذة عن شركة "فيوز Fuze"

تُعد شركة "فيوز Fuze"، أول مزوّد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنية التحتية المنظمة للأصول الرقمية، حيث تقدّم أدوات متقدمة وآمنة للمصارف وشركات التكنولوجيا المالية لدمج خدمات الأصول الرقمية بكفاءة عالية. ومن خلال نهج قائم على تقديم الحلول، تساعد "فيوز Fuze" المؤسسات المالية على التخطيط والتنظيم والتنفيذ الفعّال لبنية تحتية رقمية، مع تمكينها من إطلاق منتجات منظمة وعالمية المستوى بسرعة وأمان.

تضم "فيوز Fuze" فريقًا من الخبراء الداعمين لمنظومة الأصول الرقمية المتسارعة النمو، ويعمل الفريق بشكل وثيق وتعاوني مع الجهات التنظيمية ضمن رؤية طويلة المدى لتطوير القطاع.

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