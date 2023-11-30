التعاون المشترك يهدف لإيجاد حل مبتكر

يلبي احتياجات التنقل لدى سكان الريف اليمني

دبي: أعلنت فيوز، الشركة الناشئة المتخصصة في توفير حلول السيارات الكهربائية، عن تعاونها مع المركز السويدي الدولي للتأهيل (ITDC) لتطوير وسائل نقل صديقة للبيئة ومخصصة للمجتمعات الريفية في اليمن. ويهدف التعاون للاستفادة من الإمكانات غير المستثمرة في قطاع النقل الكهربائي في اليمن من خلال تحديث المركبات التقليدية الحالية، لا سيما الجيل السادس من تويوتا هايلوكس ذات المقصورة المزدوجة، وتزويدها بمجموعة نقل حركة ذكية بالاعتماد على تقنية إنترنت الأشياء.

ويعمل المركز منذ مارس 2014 على توفير حلول الطاقة البديلة المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات سكان الريف في اليمن. وعلى الرغم من التحسن الكبير الذي شهدته هذه المناطق من حيث تلبية احتياجات الطاقة لأغراض الطهي، واستخدامات المياه، والتزويد بالكهرباء، ما يزال توفّر وسائل النقل تحدياً بالنسبة للسكان، لا سيما مع الاضطرابات الحاصلة في سلسلة توريد البنزين والديزل، مما يؤثر على حوالي18.3 مليون شخص منهم.

ووجّه المركز السويدي الدولي للتأهيل تركيزه في عام 2022 نحو تحويل السيارات الكهربائية عبر استخدام بنية تحميل الطاقة الشمسية PV بدلاً من الكلفة العالية لاستيراد السيارات الكهربائية المصنعة بالكامل. كما قام المركز، بالتعاون مع شركة فيوز، بتطوير حل فريد يلبي الاحتياجات الضرورية للمناطق الريفية في اليمن. وتم اختيار سيارة تويوتا هايلوكس بوصفها السيارة الأكثر ملاءمة لعملية التحويل، بعد إجراء استبيانات شاملة وتشكيل مجموعات تركيز مجتمعية. وستساهم عملية التحويل بتخفيف مشكلات سلسلة توريد الوقود وتقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير، ذلك أن كل عملية ستسهم في تخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 11.2 مليون طن سنوياً.

وتسعى استراتيجية المركز السويدي الدولي للتأهيل لاستخدام المعدات الجاهزة التي صممتها شركة فيوز، إلى خفض التكاليف بشكل كبير مع تجنب تعقيدات عملية الاستيراد ومتطلبات الجمارك. ويضمن هذا التعاون تحقيق جودة عالية وتعزيز الاقتصاد المحلي في نفس الوقت، حيث تم تدريب مجموعة من الميكانيكيين المحليين على إجراء عملية تحويل تلك السيارات.

ومن المقرر إجراء الاختبارات الميدانية في الربع الأخير من هذا العام، مما يتيح للمجتمعات اليمنية تجربة هذه السيارات الكهربائية المحولة على أرض الواقع. وستلعب الآراء حول هذه التجارب دوراً رئيسياً في إضفاء تحسينات على التصاميم المنتجة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ميهاي ستومبيا، الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا لدى شركة فيوز: "نفخر بتعاوننا مع المركز السويدي الدولي للتأهيل، حيث بدأت تظهر نتائج رؤيتنا المشتركة لتوفير حلول نقل مستدام ذات جدوى اقتصادية ومخصصة للقرى اليمنية. واستطعنا من خلال تحويل المركبات التقليدية الحالية تلبية احتياجات التنقل الفورية، إلى جانب تمهيد الطريق لبناء مستقبل أكثر استدامة".

#بياناتشركات

- انتهى -

شركة فيوز لتحويل السيارات الكهربائية:

شركة فيوز لتحويل السيارات الكهربائية، هي شركة ناشئة متخصصة في مجال تحويل السيارات التقليدية إلى سيارات كهربائية. وتهدف الشركة الرائدة مع تركيزها على الاستدامة والابتكار إلى إحداث تغيير جذري في قطاع النقل، من خلال تعزيز مستويات الاستدامة والكفاءة فيه وتوفير حلول النقل لشرائح أوسع من المجتمع.

لمحة حول المركز السويدي الدولي للتأهيل:

المركز السويدي الدولي للتاهيل (ITDC)، هو منظمة متخصصة في توفير حلول الطاقة البديلة داخل الأراضي اليمنية. ويلتزم المركز بإطلاق مبادرات تهدف إلى تحسين جودة الحياة وضمان النمو المستدام، بالاعتماد على سنوات من الخبرة والفهم المعمق للتحديات التي تواجه المجتمعات الريفية في اليمن. وترتكز رؤية المركز على إنشاء مجتمعات في اليمن، تعيش في كرامة وتنعم أجيالها بالسلام والرفاه.