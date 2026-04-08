في ظل تزايد الضغوط وحالة عدم اليقين في المدارس وبيئات العمل في دولة الإمارات، قامت فيوتشر ويلبينغ بإطلاق إطار منظم وقابل للتوسع لتنمية القدرات البشرية، وذلك بالتعاون مع نادي العقول الصحية الإمارات، بهدف تطبيق نموذج متكامل وقابل للتوسع عبر المجتمعات والمدارس وبيئات العمل.

تجمع هذه المبادرة بين الإطار المنهجي لتنمية القدرات البشرية على مستوى الأنظمة الذي تقدمه فيوتشر ويلبينغ، والتنفيذ العملي بقيادة خبراء من خلال نادي العقول الصحية الإمارات، لمعالجة التحديات الحالية التي تؤثر على الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين والمهنيين. ويركّز هذا النهج على تعزيز المرونة، وتحسين وضوح اتخاذ القرار، وبناء القدرات البشرية ضمن البيئات الحيوية، مع تحقيق نتائج قابلة للقياس في مؤشرات المرونة والتفاعل والقدرة البشرية.

وقال منير العبيدلي، مؤسس فيوتشر ويلبينغ: "نركّز في فيوتشر ويلبينغ على بناء القدرات البشرية على نطاق واسع من خلال أنظمة منظمة، وتمكين القيادات، وتطبيق تدخلات قابلة للقياس عبر مختلف البيئات. وتمثل هذه المبادرة خطوة عملية نحو تمكين الأفراد والمؤسسات من التعامل مع حالة عدم اليقين بمرونة ووضوح وقوة."

وكجزء من هذه المبادرة، سيتم إطلاق سلسلة منظمة من التدخلات تشمل جلسات عبر الإنترنت، وبرامج جماعية، وأنشطة موجهة مصممة لتقديم أدوات عملية وإرشادات ودعم فعّال. كما سيتم تقديم برامج مخصصة للمعلمين، باعتبارهم عناصر محورية في تمكين النظام ضمن نموذج القدرات البشرية، إلى جانب تدخلات موجهة لأولياء الأمور والطلبة والمهنيين.

وتركّز هذه التدخلات على تعزيز المرونة العاطفية، ودعم تطوير العقلية، وتعزيز الاستقرار داخل الأسر والمؤسسات في أوقات عدم اليقين. وستتضمن آليات التنفيذ ورش عمل منظمة، وجلسات جماعية ميسّرة، إضافة إلى جلسات فردية مصممة لتحقيق تأثير مستدام وموجّه.

من جهته، قال بريمال باتيل، مؤسس نادي العقول الصحية الإمارات: "من خلال هذا التعاون، نجمع شبكة من المختصين لتقديم دعم عملي وسهل الوصول في المدارس وبيئات العمل، بما يضمن تزويد الأفراد والمجتمعات بالأدوات المناسبة خلال هذه المرحلة."

يوفر نادي العقول الصحية الإمارات شبكة من المختصين لدعم تنفيذ المبادرة عبر مجالات رئيسية تشمل إدارة التوتر، وصدمات الطفولة، والقلق، وتعزيز المرونة، وتطوير العقلية، بما يضمن تطبيقاً شاملاً وفعّالاً.

تمثل هذه المبادرة تحولاً منظماً نحو ترسيخ مفهوم القدرات البشرية كركيزة أساسية في المدارس وبيئات العمل والمجتمعات في دولة الإمارات، مع تمكين تقديم دعم قابل للتوسع ومستدام.

وتعمل فيوتشر ويلبينغ حالياً على التعاون مع عدد من المؤسسات والمدارس والجهات المختارة لتطبيق نماذج مخصصة ضمن هذه المبادرة.

نبذة عن فيوتشر ويلبينغ

انطلقت فيوتشر ويلبينغ من ملاحظة بسيطة: الناس اليوم مرهقون. الأطفال يعانون من ضغط متزايد، الموظفون يشعرون بالإرهاق، والقادة يواجهون ضغوطاً مستمرة. ومن خلال سنوات من الخبرة في العمل الحكومي وأداء الإنسان، أدرك منير العبيدلي أن ما يحتاجه الناس فعلاً ليس المزيد من التحفيز، بل أنظمة أفضل.

ومن هنا جاءت فيوتشر ويلبينغ، المبنية على خبرات واسعة في مجالات الحكومة وأداء الإنسان، برؤية واضحة تهدف إلى دمج أسلوب الحياة الصحي في الحياة اليومية من خلال تصميم أنظمة تدعم الأفراد فعلياً—في المنزل، والمدارس، وبيئات العمل، والمجتمعات.

نبذة عن نادي العقول الصحية الإمارات

نادي العقول الصحية الإمارات هو منصة مجتمعية تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية، والنمو الشخصي، والمرونة العاطفية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال ورش العمل، والندوات، وبرامج الرفاه بقيادة خبراء، يربط النادي الأفراد بممارسين موثوقين وموارد متخصصة لدعم الصحة النفسية والرفاه الشامل.

