بنظم سداد مرنه

أعلنت شركة فيوتشر هومز للتطوير العقارى عن مشاركتها فى فعاليات معرض الأهرام العقارى المقرر إقامته يوم ٢٨ من الشهر الجاري وذلك بمشروعيها «فيوتشر هايتس 1،2» ومشروع فيكتورى

أوضح المهندس محمد منير رئيس مجلس الإدارة ان ضمن خطة الشركه التسويقية المشاركه فى المعارض العقاريه الكبرى فهى وسيلة إتصال مباشره بالعملاء وتشهد تجمع عدد من المشروعات المتنوعه بخصومات وعروض حصريه فهى وسيله تسويقية ضروريه للمطور لابد وأن تدرج ضمن خطته التسويقيه.

وقال منير ان الشركه انتهت من أعمال الحفر وبدأت فى صب الخرسانات بمشروع فيوتشر هايتس بعد ما انهت الشركه إجراءات تراخيص البناء والحصول علي الرخصة, وهو مشروع سكني بالشراكة مع «نيركو» الذى يقع على مساحة 2700 متر مربع ويتكون من برجين سكنيين 2 بدروم ودور أرضي، و9 أدوار، ويبلغ عدد وحداته 150 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 100 لـ155 متر بتصميمات متميزة، وقال انه تم بيع 90% من المشروع منذ طرحه حتى الآن ومتبقي 10% فقط ومن المستهدف الانتهاء منه خلال 2022، ويقع مشروع فيوتشر هايتس 1و2 بجوار نادي وادي دجلة بمنطقة زهراء المعادي، ويتميز المشروع بتواجده بالامتداد الطبيعي لمنطقة المعادي بالقرب من الدائري.

وبالحديث عن مشروع «فيكتوري»، فهو مشروع سكني، بالشراكة مع «النصر للإسكان والتعمير» بمنطقة المعراج، وبالقرب من زهراء المعادي والطريق الدائري، ويقع على مساحة 9000 متر مربع، ويتكون من 15 عمارة سكنية، يضم عدد وحدات 280 وحدة سكنية مكونة من بدروم وأرضي و 4 أدوار، بمساحات تتراوح من 90 لـ 160 متر.

ولعل أهم مايتميز به المشروع هو التصميم، حيث تم العمل على عدة محاور أساسية، أبرزها المحور البيئى، والذي يستهدف تحقيق التهوية الطبيعية البحرية لكل عناصر ووحدات المشروع حتى الجنوبية منها، بالإضافة إلى تحقيق مشاهد خضراء جميلة لكل وحدات المشروع حتى الخلفية منها عن طريق تحقيق تداخل بين المبانى والطبيعة والخضرة لكل كتل المشروع

ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع 250 مليون جنيه ومبيعاته المتوقعة 400 مليون جنيه، وتم طرحه بالنصف الثاني العام الحالي 2021 ويبلغ متوسط سعر المتر 10000 جنيه، وتقدم فيوتشر هومز طرق سداد وأنظمة دفع ميسرة بالمشروع وينقسم المشروع إلى 3 مراحل من المستهدف الانتهاء من بيعه بالكامل خلال العام الحالي 2022.

وكشف منير عن تأسيس شركه لاداره المشروعات تتولى مهام اداره كافة مشروعات شركه فيوتشر من صيانه وأمن ونظافه وأوضح منير ان الشركه تخاطب الطبقه المتوسطه وتهدف لتوفير منتج عقارى بسعر وجوده مناسبه لها ولذلك توفر الشركه نظم تسهيلات تصل ل8سنوات بمقدمات حجز تبدا من 10% لافتا إلى امتلاك الشركه مشروع تجاري ويتكون من دور أرضي تجاري ودور أول إداري على مساحة 6000 متر مربع مقسم إلى جزئين، وهو جزء يتم إعادة تطويره بمبيعات متوقعة 250 مليون جنيه.

ويقع المشروع بشارع كلية الصيدلية بمنطقة الهضبة الوسطى وتتراوح أسعار المتر من 20 لـ 40 ألف جنيه، بمساحات تتراوح من 80 لـ 200 متر، وتستهدف فيوتشر هومز اللوكال براند والبنوك

ويذكر أن شركه فيوتشر هومز نفذت أكثر من ٦٠مشروع بمناطق التجمع والهضبه الوسطى وزهراء المعادى والمعراج.

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